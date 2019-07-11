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Песня – 72. Финал (1972)

15:04. 11 июля 2019 Просмотров - 167 2 коммент. Опубликовал:
Новогодний заключительный концерт II Всесоюзного телевизионного фестиваля советской песни.


Источник: https://ss69100.livejournal.com/4550382.html

Метки: Культура, советский, ссср

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 2648 2108
    Айва 11 июля 2019 в 15:47

    Парад советских еврейских композиторов.

    И этот душераздирающий мальчик-солист, кто тогда знал о его несчастной судьбе, все завидовали…

    Боже, какое занудство!

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    • 2778 2454
      maryАйва 11 июля 2019 в 17:14

      сегодняшние еврейские ( теперь уже 100%) официозы еще пошлее и хуже мызыкально-лолиты ,лепсы,тимоти и Ленинград с Шнуром.
      П.С. Муслим лучший,сегодня и близко нет

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