Песня – 72. Финал (1972)

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Парад советских еврейских композиторов.
И этот душераздирающий мальчик-солист, кто тогда знал о его несчастной судьбе, все завидовали…
Боже, какое занудство!
сегодняшние еврейские ( теперь уже 100%) официозы еще пошлее и хуже мызыкально-лолиты ,лепсы,тимоти и Ленинград с Шнуром.
П.С. Муслим лучший,сегодня и близко нет