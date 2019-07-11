Главная » Невероятное в мире, Политика

Овсянников все

19:19. 11 июля 2019 Просмотров - 118 Нет комментариев Опубликовал:


Овсянников все. Губернатор Севастополя ушел в отставку по собственному желанию. Кремль уже подтвердил информацию о смене губернатора Севастополя.
И.О. главы Севастополя будет глава местного ОНФ Развозжаев, который приехал к нам из Хакасии.
Учитывая перманентный конфликт между правительством и зак.собранием, такой шаг выглядит игрой на опережение, дабы раздрай внутри ЕР и критика правительства, не привели в Севастополе к повторению историю в Приморье, Хабаровске, Хакасии и Владимирской области.


Новый глава Севастополя. Пока временный.

При И.О.губернатора, которого будет труднее критиковать перед выборами (так как фигурами, возможно, временная), критикам местной власти придется переизобретать предвыборную программу, добавляя в нее и позитивную повестку, так как главная цель, вокруг которой строилась компания, неожиданно слиняла за 2 месяца до выборов

Нельзя сказать, что при Овсянникове было все совсем уж тускло, кое-что делалось (дворы у нас на районе сделали при Овсянникове), но негатив явно перевешивал – конфликт с Чалым, старая проблема с обнаглевшими застройщиками, скандалы вокруг Парка Победы, странное поведение чиновников правительства и их участие в боксе по переписке, невыполнение ФЦП и т.д. и т.п. Все это в сумме вполне тянет на повод для ухода/снятия.

Все-таки казалось, что этот вопрос отложен до осени и завершения выборов. Но по всей видимости, проблема стала критической и угрожала позициям ЕР на местных выборах, что могло продлить неприятную для ЕР тенденцию, которая наметилась в прошлом году после продавливания пенсионной реформы.

Кто будет руководить городом в долгосрочной перспективе, скорее всего узнаем после местных выборов.
В целом же, нельзя сказать, что у нас тут политический застой – жизнь кипит и политическая интрига сохраняется.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5127253.html

Метки: выборы, Единая Россия, крым, овсянников, севастополь, чалый

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Крым под санкциями: в «черных списках» ЕС Дмитрий Овсянников
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников пользуется в странах Евросоюза просто «.... И это еще не все грешки: Овсянников награждал ветеранов народного ополчения, посмевших... ему показали на дверь, а Овсянников лишь засучит рукава и примется...
Гуамский синдром. Жители п. Мезмай заблокированы
... по оборонеВладимир Овсянников. – Что, они не могли просчитать все возможные риски...«А запретить – проще всего», – резюмировал Овсянников. Источник:http://fedpress.ru/news...1360128997-guamskii-sindrom Депутат ГД Овсянников уверен, что несчастные случаи ...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 16 января 2019
...Как заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, это позволит загрузить работой ...корректирует первоначальные заявления о контроле всей сирийской границы, заявляя, что... сербских органов госбезопасности, есть все основания полагать, что арестованный ...
Новости Украины и Новороссии 26 января 2018
...).OVSYANNIKOV, Dmitry Vladimirovich (Cyrillic: ОВСЯННИКОВ, ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ), Sevastopol, Crimea,... существительное, подлежащее, сказуемое, прилагательное… Все это ясно как по-украински... психанула, стала отвечать, называя все по-украински, чтоб показать, ...
Протесты против Генплана в Севастополе
...своем видеообращении врио губернатора Дмитрий Овсянников, от горожан было принято...заксобрания, а позже, когда все закончилось, собрал вокруг немногочисленных ...характеру ситуации.Как представляется, все происходящее является продолжением старой ...
Правда нашего земледелия
... невозможность возврата в почвы всей произведённой сырой органики животноводства,...практике эффекты агротехники Овсинского. Все данные гениального русского агронома ...-Петербург. [12] Ю.А. Овсянников. ОСНОВЫ ЭКО-БИОСФЕКРНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ. Екатеринбург...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)