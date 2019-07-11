Овсянников все. Губернатор Севастополя ушел в отставку по собственному желанию. Кремль уже подтвердил информацию о смене губернатора Севастополя.И.О. главы Севастополя будет глава местного ОНФ Развозжаев, который приехал к нам из Хакасии.Учитывая перманентный конфликт между правительством и зак.собранием, такой шаг выглядит игрой на опережение, дабы раздрай внутри ЕР и критика правительства, не привели в Севастополе к повторению историю в Приморье, Хабаровске, Хакасии и Владимирской области.Новый глава Севастополя. Пока временный.При И.О.губернатора, которого будет труднее критиковать перед выборами (так как фигурами, возможно, временная), критикам местной власти придется переизобретать предвыборную программу, добавляя в нее и позитивную повестку, так как главная цель, вокруг которой строилась компания, неожиданно слиняла за 2 месяца до выборовНельзя сказать, что при Овсянникове было все совсем уж тускло, кое-что делалось (дворы у нас на районе сделали при Овсянникове), но негатив явно перевешивал – конфликт с Чалым, старая проблема с обнаглевшими застройщиками, скандалы вокруг Парка Победы, странное поведение чиновников правительства и их участие в боксе по переписке, невыполнение ФЦП и т.д. и т.п. Все это в сумме вполне тянет на повод для ухода/снятия.Все-таки казалось, что этот вопрос отложен до осени и завершения выборов. Но по всей видимости, проблема стала критической и угрожала позициям ЕР на местных выборах, что могло продлить неприятную для ЕР тенденцию, которая наметилась в прошлом году после продавливания пенсионной реформы.Кто будет руководить городом в долгосрочной перспективе, скорее всего узнаем после местных выборов.В целом же, нельзя сказать, что у нас тут политический застой – жизнь кипит и политическая интрига сохраняется.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5127253.html