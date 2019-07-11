Новости Украины и Новороссии 11 июля 2019

Владимир Зеленский отменил парад в честь Дня независимости Украины. По мысли украинского президента, это пафосное и бессмысленное мероприятие, на которое расходуется слишком много бюджетных средств. Решение Зеленского, однако, не нашло поддержки у ветеранов «АТО» и на Банковой. В Киеве разгорается очередной конфликт.

Так, бывшие участники боевых действий на юго-востоке страны хотят провести в Киеве Марш свободы. Хорошо, хоть не равенства. Соответствующее предложение было опубликовано в сообществе Veterans Info в Facebook.

В сообщении говорится, что ветеранам, волонтерам и всем сочувствующим гражданским (читай националистам) необходимо промаршировать по Крещатику. Дескать, им для марша не нужны деньги и другая поддержка власти.

Стоит отметить, что военный парад на День независимости, действительно, вызывал недоумение все эти года. Украина получила формальную независимость после развала СССР, но реально независимым государством так и не стала, встроившись в колониальную систему США. Кроме того, украинцы не добывали свою «независимость» с оружием в руках, к чему парад?

В реальности марш престарелой техники по украинским улицам использовал Порошенко для укрепления своего рейтинга. Пётр осваивал огромные средства за счёт милититаризации украинского общества и, конечно, к этому денежному потоку присосались многие паразиты.

Например, для многих ветеранов «АТО» их феодальный титул — повод требовать к себе особого отношения как у государства, так и у простых граждан. Отмена парада — тревожный знак для них. А вдруг скоро и статус ветерана «АТО» отнимут? Как потом ездить бесплатно в маршрутке пьяным с гранатой в руке?

Показательно, что «паразиты» проявили себя и во властных институтах. Вот что заявил спикер Рады Андрей Парубий: «Президент Владимир Зеленский объявил об отмене традиционного военного парада ко Дню независимости. Расстроен таким решением. Но будет ли парад — не им решать. Для патриотов Украины День независимости — главный праздник».

Фактически против Зеленского выступили многие украинские силовики и третье лицо в политической иерархии. Разобщённость власти налицо. Наверняка не обойдётся на «альтернативном параде» без провокаций. Порошенко не упустит возможность ударить по политическому конкуренту излюбленным способом. Как говорится, камеры «5 канала» наготове.

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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»