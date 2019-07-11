Новости Украины и Новороссии 11 июля 2019
- 07:35 На Украине заявили о «невозможности» выплачивать пенсии жителям Донбасса.
- 06:00 «Запретить, идёт война»: Зеленский превращается в Порошенко.
- 02:49 «Паразиты» Порошенко проведут парад боевиков вопреки Зеленскому.
- 00:57 Медведчук назвал Януковича предателем.
- 00:00 Плевать на Зеленского: Командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ заявил, что военный парад состоится (ВИДЕО).
- Вчера 20:56 Климкин посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным без партнёров.
На Украине заявили о «невозможности» выплачивать пенсии жителям Донбасса
Украинский министр «по вопросам временно оккупированных территорий» Вадим Черныш утверждает, что выплачивать пенсии на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса до их возвращения под контроль Украины якобы невозможно.
«Это невозможно. Банков нет. Банки восстановить невозможно. Безопасность не может быть обеспечена. Требования по противодействию отмыванию денег обеспечить невозможно. Поэтому есть только одна схема. Как и сейчас, получать пенсию на карточки, выданные Сбербанком Украины», – заявил Черныш «Радио Свобода».
Кроме того, по словам украинского министра, «невозможность» выплаты жителям Донбасса пенсий якобы связана с неуплатой налогов предприятиями неподконтрольных Киеву территорий в бюджет Украины.
«Пенсионный фонд не просто наполняется из воздуха. Вы же знаете, что «отжали» предприятия, которые до последнего момента еще и платили налоги … Предприятия которые там работали до последнего дня платили налоги в бюджет Украины», – заявил министр.
Напомним, новый президент Украины Владимир Зеленский перед выборами заявлял, что жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса необходимо выплачивать пенсии.
В июне министр социальной политики Украины Андрей Рева потребовал от пенсионеров Донбасса для получения пенсий пересечь линию разграничения.
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«Запретить, идёт война»: Зеленский превращается в Порошенко
Владимир Зеленский по примеру своего предшественника обрушился с критикой на Виктора Медведчука. Президент Украины заявил, что не позволит «таким людям, как Медведчук» монополизировать украинское телевидение.
Призрак монополизации, по мысли Зеленского, закрался в попытке каналов NewsOne и «Россия 1» организовать телемост между странами.
Нечто подобное практиковалось в период Перестройки между СССР и США. Широкой публике эти телемосты запомнились фразой «в СССР секса нет». Любопытно, Зеленский опасается, что гости из российской студии научат чему-то плохому украинцев?!
Президент Украины чётко озвучил тезисы Порошенко, комментируя возможный телемост. Дескать, во время войны нельзя давать слово людям с не проукраинским видением.
Более того, данный вопрос будет регулироваться на законодательном уровне. То есть Зеленский отдаст распоряжение Раде, чтобы та приняла закон, ограничивающий свободу слова.
Вот как украинская власть боится диалога.
По всем признакам это означает заведомую слабость позиции. Иными словами, Киеву нечего ответить России.
Стратеги с Банковой предрекли проигрыш в споре и попросту решили в него даже не вступать.
Жути нагоняет репрессивный силовой аппарат. ГПУ возбудила уже несколько дел из-за возможного телемоста. Во всю глотку истерят националисты.
Зеленский же не смог проявить политическую волю, когда это от него потребовалось. Он всё больше превращается в критикуемого Порошенко. А телемост всё-таки состоится, вот только основную нагрузку на себя возьмёт Россия 1.
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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
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«Паразиты» Порошенко проведут парад боевиков вопреки Зеленскому
Владимир Зеленский отменил парад в честь Дня независимости Украины. По мысли украинского президента, это пафосное и бессмысленное мероприятие, на которое расходуется слишком много бюджетных средств. Решение Зеленского, однако, не нашло поддержки у ветеранов «АТО» и на Банковой. В Киеве разгорается очередной конфликт.
Так, бывшие участники боевых действий на юго-востоке страны хотят провести в Киеве Марш свободы. Хорошо, хоть не равенства. Соответствующее предложение было опубликовано в сообществе Veterans Info в Facebook.
В сообщении говорится, что ветеранам, волонтерам и всем сочувствующим гражданским (читай националистам) необходимо промаршировать по Крещатику. Дескать, им для марша не нужны деньги и другая поддержка власти.
Стоит отметить, что военный парад на День независимости, действительно, вызывал недоумение все эти года. Украина получила формальную независимость после развала СССР, но реально независимым государством так и не стала, встроившись в колониальную систему США. Кроме того, украинцы не добывали свою «независимость» с оружием в руках, к чему парад?
В реальности марш престарелой техники по украинским улицам использовал Порошенко для укрепления своего рейтинга. Пётр осваивал огромные средства за счёт милититаризации украинского общества и, конечно, к этому денежному потоку присосались многие паразиты.
Например, для многих ветеранов «АТО» их феодальный титул — повод требовать к себе особого отношения как у государства, так и у простых граждан. Отмена парада — тревожный знак для них. А вдруг скоро и статус ветерана «АТО» отнимут? Как потом ездить бесплатно в маршрутке пьяным с гранатой в руке?
Показательно, что «паразиты» проявили себя и во властных институтах. Вот что заявил спикер Рады Андрей Парубий: «Президент Владимир Зеленский объявил об отмене традиционного военного парада ко Дню независимости. Расстроен таким решением. Но будет ли парад — не им решать. Для патриотов Украины День независимости — главный праздник».
Фактически против Зеленского выступили многие украинские силовики и третье лицо в политической иерархии. Разобщённость власти налицо. Наверняка не обойдётся на «альтернативном параде» без провокаций. Порошенко не упустит возможность ударить по политическому конкуренту излюбленным способом. Как говорится, камеры «5 канала» наготове.
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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
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Медведчук назвал Януковича предателем
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал бывшего президента Украины Виктора Януковича предателем.
Как считает Медведчук, Янукович «никогда не был пророссийским, он был «проянуковичевским».
«Он, Азаров — они два года врали про „европейский выбор“ для страны, нагло и цинично врали. Это они довели страну. Я с предателями не общаюсь», — написал Медведчук на своей странице в Twitter.
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Плевать на Зеленского: Командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ заявил, что военный парад состоится (ВИДЕО)
Командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский заявил, что военный парад на «день независимости» Украины состоится.
Как ранее сообщала «Русская Весна», президент Украины Владимир Зеленский заявил, что парада не будет.
«Это символ нашей независимости, это символ нашей борьбы против врага. Я знаю, что для большинства военных принять участие в параде и представлять Вооруженные силы — это большая честь. А гражданские на параде отдают свою дань уважения тем, кто своей жизнью и здоровьем защищает наш покой и мирное небо. Это очень важное напоминание, что в стране идет война и мы не можем о ней забывать», — сказал в свою очередь Забродский.
«Парад — это не про политику. И учитывая то, что происходит в политике, парад должен состояться! Я видел в соцсетях посты с призывами ко мне провести парад. Это большая честь присутствовать на нем. Парад нужен нашему государству и нашим воинам. И он будет!» — заверил командующий ДШВ.
Как ранее сообщала «Русская Весна», боевики «АТО» также решили провести свой парад.
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Климкин посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным без партнёров
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посоветовал президенту страны Владимиру Зеленскому не садиться за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным без друзей и партнёров Киева.
Об этом он заявил в эфире программы «Прямо сейчас», передает RT.
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