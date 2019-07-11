#LenRu News (забастовки, Эстония, Youtube…)
Обзор новостей от 9.07.2019
Забастовки в России и за рубежом. Эстония против салюта в Москве. В США закрасят фрески советского художника. Трампу запретили банить пользователей в Твиттере. Почему Ютубу плевать на 99% каналов?
Помощь проекту:
Карта Сбербанка: 4276550051342486
Яндекс.Деньги: 410016530866815
PayPal: ktv@tutamail.com
QIWI +79502251401
WMR: R360424859369
WMZ: Z306853032955
WMX: X465861398882
BTC: 1MQ8HmSbt8xZz2grYJCYhwe7WndeAXUuq
ETH: 0x0adc878B06955Ddb7b3b278568729e5c836D73fE
BCH: qqpah8az44d3nuj64t4tazr9n3d6jkz3t59yym8lvt
XLM: GBV7MAFO5V54NRLNWDMGJXB5EPFRNOVXUE6FIBBOEGCNLQSGWNW656U3
Удобные формы пополнения:
http://donatepay.ru/d/lenru
https://www.paypal.me/lenru
https://money.yandex.ru/to/4100165308…
Участие в команде: https://goo.gl/g2C3vn
Мнения авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
Ленинградское интернет-телевидение:
ВКонтакте: http://vk.com/lenru
Twitter: http://twitter.com/LenRuTV
Facebook: http://www.facebook.com/groups/lenru
Google+: http://plus.google.com/+LenRu
Instagram: https://www.instagram.com/lenrutv
LiveJournal: http://lenru.livejournal.com
Pinterest: https://ru.pinterest.com/lenrutv/
Blogspot: http://www.len-tv.ru
сайт http://www.len.ru
Periscope: https://www.periscope.tv/LenRuTV/
#новости #LenRuMews
Водители бастуют – низкая ЗП… А организации, в которых они работают частные или бюджетные? Если частные – вперед к владельцу и требовать повышения. Задерживают ЗП – вперед в прокуратуру. А-а-а, ждали Путина? А если бы не приехал? Пошли бы маршем на Москву? И где прыгуны а-ля “кто не скачет тот за храм”? А, не проплати-и-и-и-ли… Что-то консульства Британии и США не подсуетились – Путин же приехал. Где “массовые” протесты “за сквер”?!Ссуки, че так избирательно то? А-а-а, западные консульства ЗП водил не волнует… Вот оно в чем дело… Ну так Путину подосрать… Слабо? Так он их купил, наверное…;))
——————-
“Эстония против салюта в Москве” – а я против Эстонии как государства вообще. Бесполезное государство. Было бы больше пользы от них, если бы они были в составе другого государства. По крайне мере их бы работать заставляли…;))