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#LenRu News (забастовки, Эстония, Youtube…)

08:29. 11 июля 2019 Просмотров - 98 Один комментарий Опубликовал:

Обзор новостей от 9.07.2019
Забастовки в России и за рубежом. Эстония против салюта в Москве. В США закрасят фрески советского художника. Трампу запретили банить пользователей в Твиттере. Почему Ютубу плевать на 99% каналов?

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#новости #LenRuMews

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hgiY2oONv14

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 7754 2224
    krikunoleg 11 июля 2019 в 9:50

    Водители бастуют – низкая ЗП… А организации, в которых они работают частные или бюджетные? Если частные – вперед к владельцу и требовать повышения. Задерживают ЗП – вперед в прокуратуру. А-а-а, ждали Путина? А если бы не приехал? Пошли бы маршем на Москву? И где прыгуны а-ля “кто не скачет тот за храм”? А, не проплати-и-и-и-ли… Что-то консульства Британии и США не подсуетились – Путин же приехал. Где “массовые” протесты “за сквер”?!Ссуки, че так избирательно то? А-а-а, западные консульства ЗП водил не волнует… Вот оно в чем дело… Ну так Путину подосрать… Слабо? Так он их купил, наверное…;))

    ——————-

    “Эстония против салюта в Москве” – а я против Эстонии как государства вообще. Бесполезное государство. Было бы больше пользы от них, если бы они были в составе другого государства. По крайне мере их бы работать заставляли…;))

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