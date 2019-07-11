Кто знает меру – знает всё

Самым непосредственным образом. Ведь все мы части живого вещества нашей планеты. А она – космическое тело, несущееся по просторам Вселенной под действием естественных законов природы, непрерывно обменивающееся с окружающей средой потоками энергии. Под действием этих законов находимся и мы, люди, живущие на Земле.

Говоря о естественных законах природы, сразу возникает вопрос о том, что это? Как это связано с нашей повседневной жизнью? Как это связано с необходимостью зарабатывать на хлеб, иметь кров, средства и условия для существования? Как эти высокопарные и наукоёмкие посылы связаны с необходимостью создания семьи, рождения и воспитания ребёнка? С потребностью собрать и повести его в детский сад, а потом в школу? Женить или выдать замуж, реализовать себя и свой творческий потенциал и т.д.?

В 21 веке человечество или станет космическим, а это значит, что оно осознает свою роль в космопланетарной эволюции и согласует свою жизнь и деятельность с законами природы, в первую очередь с общим законом развития жизни – законом сохранения неубывающих темпов роста полезной мощности живых систем, или погибнет, как злостный нарушитель этих общеобязательных для всего живого законов .



Это факт. И никто не будет спорить с этим, а также с тем, что бессмысленно не соглашаться с объективными законами природы, под действием которых находимся мы вместе с нашей планетой.



К числу таких законов можно отнести законы механики, физики, биологии, термодинамики, оптики и т.д. И если всё-таки найдётся такой спорщик, то пусть вначале взберётся на десятый этаж здания и, прыгнув, оспорит для начала, например, закон свободного падения.

Так почему же не говорим мы о существовании и постоянном действии столь же объективных законов развития жизни и живого вещества?



Ведь многие светлые головы, от широко известных Д.И. Менделеева, Н.И. Умова, В.И. Вернадского, К.Э. Циолковского, А.Л. Чижевского до менее знакомых широкой общественности С.А. Подолинского, А.А. Богданова, Э.С. Бауэра, Л.С. Берга, П.К. Анохина, П.А. Кропоткина, Л.С. Бартини, П.Г. Кузнецова, Б.Е. Большакова и других, с неопровержимой научной обоснованностью показали разные грани этих универсальных, непреложных принципов и законов?

Хорошо. Допустим, знание этих основ требует специальных познаний. Подготовки. Специализации. Но ведь не требует специальной научной подготовки знание основ семейно-родовых отношений!



Не требует специальных познаний наличие здравого смысла, чувства справедливости и меры. Да. Это знания не научные. Это знания донаучные. Интуитивные знания. Но от этого они не становятся менее объективными.



Нарушение законов рода, законов нравственности, традиции и обычая ведёт к деградации, вырождению, смерти.



Чем это не онтологические проявления естественных законов развития живого? Чем не руководство к действию и условие для невозможности бездействия там, где речь идёт о сохранении условий для продолжения жизни личной и общественной?

В иной плоскости, говоря об открытых наукой законах развития живого вещества, мы говорим о том же самом. Есть сохранение и изменение. Сохраняется качество, изменяется количество. На определённом этапе количество переходит в новое качество.



Но и это количество, и это качество измеримо! Законно, с точки зрения эволюции то, что ведёт к развитию жизни, к положительному её изменению в сторону совершенства, т.е. в сторону уменьшения потерь мощности живых систем как целого.



Противоречие между индивидуальной смертностью живой системы, например, человека, и бесконечностью жизни живого вещества решается просто. Для этого не нужно изобретать эликсир бессмертия или придаваться трансгуманистическим фантазиям.



Для этого достаточно завести семью, родить детей, создать среду, в которой они получат обусловленное эволюционно развитие, воспитание, образование. Смогут раскрыть свой творческий потенциал на пользу семьи, рода, общества, государства, планеты.



Мы живём не здесь и сейчас, а всегда и везде. Продолжаясь в делах, поступках и свершениях, мы вплетаем свои судьбы в бесконечную нить космической эволюции Жизни.

Угнетение, остановка развития, ведёт сначала к деградации и росту хаоса, а затем к смерти, состоянию теплового равновесия с окружающей средой.

Кто знает меру – знает всё. Так говорят. И в том истина. Умение и знание что и как измерять – есть залог победы жизни над смертью. Есть условие согласования жизни и деятельности человека, общества, государства, мирового сообщества с законами космопланетарной эволюции живого.

Человечество – высшая форма проявления живой материи на нашей планете. Это планетарный разум, который сегодня, в 21 веке, за счёт научных и технических открытий и достижений, став одной из ведущих геологических сил, в своих целях по прежнему подчинён космическим целям развития живого вещества.

Это определяюще важно осознать и учитывать при принятии политических, экономических, технико-технологических, экологических и иных решений. Умение подходить с проектно-целевой логикой к построению будущего мира – это необходимое условие в сегодняшней реальности.



Достаточным условием является умение согласовать эти цели, проекты и планы с объективными законами развития природы, общества и человека.

Русское Космическое Общество, опираясь на наследие научно-философской школы русского космизма, доведённое до максимальной степени конструктивизма, выраженного в параметрах, согласованных с законами природы целей, ходом достижения которых можно и нужно управлять через специализированный научно-инженерный аппарат, способно предложить, предлагает и реализует комплексное решение задач, стоящих не только перед нашим народом и государством, но и перед всем земным человечеством.





Президент Русского Космического Общества Алексей Алексеевич Гапонов

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