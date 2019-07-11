Е.Ю.Спицын & Е.С.Холмогоров. “Исторический поединок. Лаврентий Берия: гений или злодей?

Владимир Иванович Трунин рассматривает два вопроса - о ситуации на Украине и о так называемой пятой колонне в России. Это рассказ очень квалифицированного производственника, эрудированного человека, фронтовика-ветерана. В силу своего возраста, и ...
Путин приказал создать «Общероссийский народный фронт» из «Единой России» и примкнувшей к ней и пока необозначенной коалиции из «других политических партий, профсоюзных организаций, женских, ветеранских, в том числе и ветеранов Великой Отечественной войны...
Ситуация на Донбассе на утро 17 августа. Луганская Народная Республика.1. Если севернее Луганска фронт уже довольно продолжительное время остается стабильным по ломанной линии от Лутугино до границы с РФ, то на юго-западных и южных подступах к Луганску ...