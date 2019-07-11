Дарвин поторопился с выводами!

Возможно, это для кого-то прозвучит очень неожиданно, но по мере развития наших знаний об окружающем мире расхождение между взглядами креационистов и традиционной науки начинает сокращаться.

Такова, например, судьба физика и биолога С. Вертьянова в России, который пытался бороться с безальтернативным преподаванием дарвинизма в школах РФ. Вертьянов предъявил множество доказательств того, что отложения ящеров могли складываться иначе, не в результате эволюции, а в результате глобальной катастрофы.

В 2012 году в округе Доусон, штат Монтана, палеонтолог Отис Э. Клайн-младший обнаружил надбровный рог трицератопса . Много лет шли тщательные исследования, по итогам которых ученые заявили, что этому рогу примерно 33 500 лет. Эти данные сильно противоречат известному факту, что динозавры вымерли около 65 миллионов лет назад. Это открытие делает возможным сосуществование доисторических людей и динозавров. Для дарвинизма это открытие очень опасно, потому что десятилетиями дарвинисты высмеивали и шельмовали всех, кто осмеливался усомниться в их геохронологии.



Так, до появления модели происхождения Вселенной в результате Большого Взрыва считалось, что Вселенная бесконечна во времени. Положение, что Вселенная имела начало (и, согласно законам термодинамики, должна иметь конец), рассматривалось как шаг в сторону библейской картины мира.



При этом утверждение, что «Вселенная возникла в результате флуктуации физического вакуума в точке сингулярности» принципиально также недоказуема научными методами, как и фраза «В начале сотворил Бог небо и землю».

По поводу «принципа антропности» дебаты не утихают до сих пор, но для многих ученых удивительное совпадение параметров, давших возможность существования стабильной материи, звездных систем и жизни на Земле, является доказательством разумного замысла, лежащего в основе нашего мира.

По мере изучения строения живой клетки и механизмов передачи генетической информации возможность самопроизвольного зарождения жизни из неживой материи кажется все менее и менее вероятной.



Френсис Крик (нобелевский лауреат, расшифровавший структуру ДНК) считал происхождение жизни на Земле «почти чудом» и был сторонником «направленной панспермии» – целенаправленного занесения жизни на землю инопланетными цивилизациями (Крик, 2002).



Значительную часть своей книги он посвятил обсуждению конструкции инопланетного корабля и объяснению – почему на Землю были засланы не высшие животные, а бактерии. Вопрос происхождения инопланетных цивилизаций он оставлял за рамками исследования.

Активный критик креационизма палеонтолог Кирилл Еськов (2004) также вынужден признать, что «пропасть, отделяющая полный набор аминокислот и нуклеотидов от простейшей по устройству бактериальной клетки в свете современных знаний стала казаться еще более непреодолимой», хотя и связывает надежды абиогенеза с явлениями самоорганизации, происходящими в неравновесных химических системах, и нелинейными автокаталитическими цепями (гиперциклами).

То есть, после 80 лет интенсивных исследований, сторонникам абиогенеза за исключением спорных теоретических построений, весьма слабо подтвержденных фактическими данными, пока предложить нечего.

Понимая это, выдающийся генетик Н.В. Тимофеев-Ресовский, к примеру, имел обыкновение на все вопросы о происхождении жизни на Земле отвечать: "Я был тогда очень маленьким, и потому ничего не помню. Спросите-ка лучше у академика Опарина…"

+++

В 2019 году в мире одним атеистом стало меньше – по мнению британского профессора Энтони Флю, в отрицании Бога нет смысла.



Ученый отказался от своей прежней, материалистической точки зрения, и пришел к идее о том, что эволюция сама по себе доказывает присутствие в нашем мире некой Высшей силы.

Также профессор обратил внимание на строение ДНК, подчеркнув, что генный код и огромное количество информации, которую он несет с собой, нельзя назвать простым совпадением или игрой случая.



Исследования ДНК, проводившиеся биологами, доказали: для зарождения жизни нужно, чтобы сошлось множество факторов. Создать такие условия мог бы только Высший разум.

Ученый резко раскритиковал мнение о том, что первый живой организм имел своим источником мертвую материю. Но даже если допустить, что это так, то все равно сложный человеческий организм не способен был развиться до нынешнего состояния исключительно благодаря эволюции.

Энтони Флю придерживается мнения, что сама версия о спонтанности эволюционного процесса кощунственна. Поэтому он окончательно похоронил свои атеистические воззрения и пришел к мысли о Боге.

+++

Более того, сейчас уже ясно, что любой «простейший» организм для нормальной жизнедеятельности должен обладать множеством функций (питание, размножение, удаление отходов, защита от внешней среды и т.д.), причем все они должны функционировать сразу, вместе и в полном объеме; постепенное появление этих функций невозможно.

А тут еще экологи «подливают масла в огонь», доказывая, что в одиночку ни один организм существовать не может, то есть сразу же должна была появиться вся экосистема.



В общем, по сравнению со временами Опарина положение у гипотезы абиогенеза стало только хуже, а вот библейская история о сотворении мира сразу, во всем его разнообразии и совершенстве, как это ни удивительно, порою совпадает с новейшими научными открытиями.

Таким образом, если такие исследования и продолжаются, то не из-за реальности получения положительного результата, а только потому, что альтернативой самозарождению является Творение. Такой вывод не устраивает материалистов по чисто идеологическим соображениям. Как писал академик В.Е. Хаин (2003, с. 48):

Приходится повторять, что, не смотря на достигнутые в последние два десятилетия, и особенно в последние годы, успехи в ее [проблеме происхождения жизни, прим. А.П.] решении, на коренные вопросы еще нет удовлетворительного ответа. И вряд ли он будет получен в обозримом будущем….

До тех же пор, пока проблема происхождения жизни наряду с другими фундаментальными проблемами естествознания (происхождение Вселенной, направленность органической эволюции) будет оставаться нерешенной, всегда найдется повод допустить божественное вмешательство, разумеется, не в форме антропоморфного бога – Саваофа, Иеговы, Аллаха, Будды, а в форме некоего абстрактного высшего существа.

Несколько лет, прошедших со времени написания основного текста данной главы, не принесли решающего прорыва в освещении затронутой в ней важнейшей темы. Однако исследования продолжались с нарастающей интенсивностью…

После исследований академика Ю.П. Алтухова (являвшегося директором и научным руководителем Института обшей генетики РАН) под вопрос поставлена принципиальная возможность превращения одних видов в другие (Алтухов, 1989, 2012). Сущность его открытия состоит в том, что в составе генома организмов выделена полиморфная и мономорфная части.

Полиморфная отвечает за внешние признаки, и здесь мы можем наблюдать большое разнообразие вплоть до их перекрытия между различными видами. Это создает видимость существования переходных форм.



В мономорфной части, которая определяет важные функциональные признаки, любая мутация ведет к тяжелому генетическому заболеванию вплоть до летального исхода и имеет минимальный шанс передаваться по наследству.

Так что теперь мучавший еще Дарвина вопрос о причинах отсутствия ископаемых переходных форм между различными видами выглядит совсем не случайным и временным, и в этой области креационный подход также подтверждается достижениями науки.

Современная геология давно уже отошла от примитивного униформизма лайелевского толка. На этом фоне отнюдь не случайным выглядит появление неокатастрофизма, который (без каких бы то ни было библейских предпосылок) заявляет об определяющей роли катастрофических процессов в истории Земли (Ager, 1973).



Даже в стенах Геологического института РАН можно услышать доклады типа «Трансъевразийские системы ложбин и гряд: следы катастрофических потопов (мегафладов)?» (заседание комиссии Отделения наук о Земле РАН от 22.02.2005) (Гросвальд, 1999).

Таким образом, принципиальное различие между общепринятой и креационно-катастрофической позициями состоит в вопросе геохронологии и оценке возраста Земли.

Именно поэтому «младоземельные креационисты» (так их называют в отличие от сторонников Сотворения, которые придерживаются традиционной многомиллиардной геохронологии) очень большое внимание уделяют критике методов радиоизотопного датирования, ищут доказательства непостоянства скорости радиоактивного распада в прошлом и разрабатывают модели быстрого образования осадочной оболочки.

Правда, несмотря на отдельные интересные находки в этой области, говорить о развенчании традиционной геохронологии не приходится.



Сколько бы ни было собрано креационистами данных о некорректности тех или иных методов датирования и конкретных определениях возрастов, суммарное количество существующих дочерних изотопов радиоактивного распада слишком велико для Земли, которой всего несколько тысяч лет.

Но главный-то вопрос не в том, сколько тысяч или миллионов лет земле, а в дарвиновской теории происхождения видов из бессмысленной случайности взаимоистребления!

Утверждение о том, что породы и минералы были сотворены сразу с дочерними изотопами, не может быть проверено научно, а, значит, находится за рамками научной тематики. К тому же, это относится только к породам первичной, сотворенной Земли.

Перечень проблем креационной геологии можно составить длинный, но было бы несправедливо утверждать, что факторы в поддержку креационной концепции полностью отсутствуют.

Экспериментально показано, что тонкая слоистость наподобие «ленточных глин» может образовываться как следствие дифференциации разнозернистого материала в процессе осаждения, а не только в результате сезонных колебаний гидродинамики бассейна; слоистость более крупного масштаба и эрозионные границы появляются в результате пульсации потока, транспортирующего осадки в зону отложения и не требуют больших интервалов времени (Берто, 2002).

Многие осадочные формации, как показывают исследования их седиментационных (осадочных) процессов, образуются в геологическом масштабе времени практически мгновенно (Кулямин, Смирнов, 1973; Романовский, 1988, Тугарова и др., 2001, Лаломов, 2007, Берто и др., 2011), а перерывы седиментации (осадконакопления), составляющие более 99% от продолжительности предписанного им стратиграфического интервала, не оставляют в геологической летописи заметных следов.

Некоторые геологические формации, такие как песчаники Тапеатс и Коккониньо в Северной Америке (Austin, 1994), образовавшиеся в высокодинамичных условиях (по размеру переносимых обломков и текстурам осадков скорость потока оценивается величиной до 15 м/с), имеют континентальный размах, сотни кубических километров по объему и однородное строение.



Такие формации не имеют аналогов среди современных отложений, но соответствуют условиям глобальной водной катастрофы.

Исследование углей и других углеродосодержащих пород, стратиграфический возраст которых оценивается в сотни миллионов лет, показывает наличие в них изотопа С14 с периодом полураспада около 5.5 тыс. лет (Radioisotopes…, 2000).

Исследование костей динозавров показывает наличие в них неразложившейся органики, гемоглобина и красных кровяных телец (Schweitzer et al., 1997), что совершенно невероятно в случае, если этим захоронениям десятки миллионов лет (Лунный, 2007).

И этот список тоже можно было бы продолжить. Так что ситуация складывается далеко не такая однозначная, как это следует из работ критиков креационной концепции, и позиция ученых-креационистов основывается не только на вере в историю Земли, изложенную в Библии, но и на ряде научных фактов и моделей.

Находка в Монтано – ещё один аргумент в пользу неоднозначности теории эволюции по Дарвину.



Главная беда в том, что теория Дарвина неоднозначная, а вот выводы из неё делаются в социально-экономическом плане очень и очень однозначные.

Может быть, динозавры формировались по Дарвину, а может, и не по Дарвину. Мы этого точно не знаем. Зато мы точно знаем другое: в эпоху приватизации (90-е) человеческое общество у нас формировалось точно по Дарвину, в полном соответствии с его теориями!



Оно является продуктом воспитания в духе некритического дарвинизма, верный он или неверный – вопрос другой.



Общество 80-х приняло его как безусловно верный. После чего и произошла чудовищная катастрофа социал-дарвинизма, уничтожившая СССР, а может – и всё будущее цивилизации.



А. Берберов

***

.