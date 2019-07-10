Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 10 июля 2019
- 02:16 Бойня в горах: Боевики начали наступление в сирийской Латакии (ФОТО).
- 01:40 Лодка-камикадзе в Красном море.
- 01:00 Турция ожидает 250 тысяч российских полицейских.
Бойня в горах: Боевики начали наступление в сирийской Латакии (ФОТО)
Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, боевики незаконных вооруженных формирований, действующих в зоне деэскалации Идлиб, продолжают совершать атаки на позиции правительственных сил.
Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.
«9 июля 2019 г. террористические группы предприняли попытку прорыва линии обороны Сирийской арабской армии в районе севернее населенного пункта Сандран в провинции Латакия», — сообщил военнослужащий.
«В наступлении в горах Джабель Туркан участвовало до 100 боевиков на мотоциклах и 6 пикапах с установленными на них крупнокалиберными пулеметами.
При отражении атаки противника правительственными войсками уничтожено до 30 террористов, 4 пикапа», — уточнил собеседник «Русской Весны».
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Лодка-камикадзе в Красном море
Командование саудовской коалиции заявляет https://www.spa.gov.sa/1943200, что 8 июля предотвратила атаку радиоуправляемого катера хуситов (кустарного морского дрона-камикадзе) на торговый корабль в южной части Красного моря. Отмечается, что используемый катер-камикадзе напоминает схожий аппарат, с которым хуситы экспериментировали в 2018 году.
С одной стороны, данные заявления могут являться очередной провокацией против Ирана.
С другой стороны, хуситы действительно эксериментировали с атаками на танкеры и корабли блокады в Красном море, начиная от простых моторных лодок с ПТУРами и РПГ и заканчивая беспилотными лодками-камикадзе. Возобновление темы атак на танкеры в Красном море может являться следствием давления на иранские танкеры со стороны США и их сателлитов. Руками хуситов Иран может показать, что подобные действия могут привести к неуправляемым последствиям в и без того неспокойном регионе. Стоит помнить, что ранее хуситы заявляли, что они располагают ракетами, которые способны поражать крупнотоннажные суда в Красном море и у Африканского Рога.
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Турция ожидает 250 тысяч российских полицейских
Турция ожидает около 250 тысяч российских полицейских и их семей на курортах с августа этого года, после снятия запрета для сотрудников МВД России на поездки в страну, сообщает Daily News.
Как рассказал глава Средиземноморской туристической ассоциации (АКТОВ) Эркан Ягчи, пик посещаемости силовиками из России турецких курортов придется на вторую половину августа, так как сотрудники МВД сейчас только начинают планировать свой отпуск и пересматривать планы в связи с открытием нового направления.
Российской полиции было запрещено выезжать за границу в 2014 году, когда МИД России опубликовал список из 116 стран, не рекомендуемых для поездок.
Однако 22 июня 2019 года министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ, разрешающий российской полиции проводить ежегодный отпуск в Турции и Таиланде.
Эркан Яги также сообщил, что в этом году Турцию посетит около 52 миллионов иностранных туристов, а доходы от отрасли могут составить около 35 миллиардов долларов.
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