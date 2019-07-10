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РУССКИЕ за гранью науки (Познавательное ТВ, Александр Иванов)

18:37. 10 июля 2019 Просмотров - 181 Один комментарий Опубликовал:

Александр Иванов: Русский язык за гранью науки. Происхождение и взаимосвязь слов и понятий в русском языке находится за гранью нынешней науки. Официальная наука этимология и лингвистика не может объяснить происхождение многих слов, потому что русский язык образовывался не так, как считает научный мир.

Институт русского языка ЯСНА http://yasna.center

Сборник видео о происхождении слов в русском языке https://www.youtube.com/playlist?list…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YV2h1qEpTag

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 3970 808
    ХОХОЛ 10 июля 2019 в 18:58

    Очередное жульё.
    Интересно а англичан интересут этимология слов а китайцев?
    Вот откуда пошло слово “тэйбл” ?
    И какая разница?
    И как это поможет распространению РУССКОГО который вообще-то Пушкин просто ВЫДУМАЛ.
    Ах да няня Арина Родионовна говорила на ИЖОРСКОМ.
    ))

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