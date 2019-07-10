РУССКИЕ за гранью науки (Познавательное ТВ, Александр Иванов)
Александр Иванов: Русский язык за гранью науки. Происхождение и взаимосвязь слов и понятий в русском языке находится за гранью нынешней науки. Официальная наука этимология и лингвистика не может объяснить происхождение многих слов, потому что русский язык образовывался не так, как считает научный мир.
Институт русского языка ЯСНА http://yasna.center
Сборник видео о происхождении слов в русском языке https://www.youtube.com/playlist?list…
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Очередное жульё.
Интересно а англичан интересут этимология слов а китайцев?
Вот откуда пошло слово “тэйбл” ?
И какая разница?
И как это поможет распространению РУССКОГО который вообще-то Пушкин просто ВЫДУМАЛ.
Ах да няня Арина Родионовна говорила на ИЖОРСКОМ.
))