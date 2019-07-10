Призраки Холодной войны и «конец истории» американского гегемонизма
14:09. 10 июля 2019 Просмотров - 74 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Призраки Холодной войны и «конец истории» американского гегемонизма.
Вызвавший заметное оживление в российском экспертном сообществе доклад Russian Strategic Intentions о стратегических целях России в актуальной международной политике и экономике представляет собой примечательный продукт переосмысления опыта предыдущей Холодной войны и попыткой адаптировать уже известные подходы к новым геостратегическим реалиям.
Как и любой аналогичный документ, такого рода выходящий из мозговых центров, связанных с Пентагоном, ЦРУ и Государственным Департаментом, такие продукты представляют собой не только некий набор выводов и рекомендаций «для своих», но и «формирующую аналитику» для «посторонних». Несмотря на расхожие представления о прагматичности и циничности американских интеллектуалов на зарплате у министерства обороны, нельзя недооценивать тот уровень идеологической неолиберальной или неоконсервативной индоктринации, который через внешне логичные построения носителей этих идей просачиваются в официальные или около-официальные доклады.
Сам тезис о том, что у текущей итерации Холодной войны между США и РФ может быть иной виновник, кроме России, заведомо не вписывается в логику авторов, рассматривающих «уровни угрозы западной демократии со стороны авторитарной России» и предлагающих инструментарий «защиты свободного мира» от экзистенциальной угрозы с Востока. Поэтому даже демонстрируя некую объективность анализа, на деле все сводится к подчеркиванию простых тезисов в рамках парадигмы «агрессор-жертва», «свобода-тирания», «демократия-автократия» и т.д.
Текущее господство американской глобальной империи представляется само собой разумеющимся фактом, который обусловлен превосходством американской идеологии, культуры и образа жизни, которые должны восприниматься как благо, а помехи этому распространению «света имперских истин» позиционируются как «объективное зло» и «торможение прогресса всего человечества». И в полном соответствии с идеями американского мессианства, помноженного на навязчивый гегемонизм, противодействие «тлетворному влиянию России или Китая», должно восприниматься как объективно оправданное решение, где военный, санкционный, разведывательный и иной инструментарий давления на «врагов прогресса» является необходимым средством защиты сложившегося статус-кво, который пытается разрушить Россия.
В этом собственно главный смысл этого и иных докладов такого рода. Нынешняя Россия, при всех ее объективных и субъективных слабостях не вписывается в желаемую США систему международного распределения прав и обязанностей. Она не хочет и не может быть глобальной сверхдержавой, но в тоже время ее не устраивает отведенная ей роль «глобальной бензоколонки» покорно ждущей в прихожей «золотого миллиарда», когда ее туда позовут. Или не позовут.
Текущие претензии России на иное распределение ролей государств в пост-вашингтонской системе мироустройства, через концепцию многополярного мира с множественными субъектными центрами силы, уже сами по себе являются вызовом тому миропорядку, который сложился после уничтожения Советского Союза.
Перефразируя Ленина, в мире сложилась революционная ситуация – те страны, которые по итогам Холодной войны определили себе роль геостратегических «верхов» уже не могут управлять по-старому, система зримо крошиться в разных регионах мира вследствие политических кризисов и локальных войн, а «низы», которым была отведена роль источников демографических и природных ресурсов, уже не хотят жить по-старому, о чем заявляют вполне открыто. И не так важно, как они артикулируют образ будущего пост-вашингтонского мира. Этот образ определится в процессе борьбы. Первостепенен именно сам факт открытого вызова тому миропорядку, который должен был, но не стал «концом истории».
Естественно, смутьянов необходимо призвать к ответу. Отсюда и предлагаемый инструментарий борьбы с «российскими интенциями», дабы загнать Россию в стойло, откуда она нежданно вышла в последнее десятилетие.
Рассмотрение действий России и механизмов продвижения ее влияния в ближнем и дальнем зарубежье, призваны не только выработать некие рекомендации для командно-штабных структур силового блока американского истеблишмента, но и прежде всего поддержать саму концепцию защитного характера всей американской деятельности, направленной против России.
Россия должна быть обвинена в явных и мнимых грехах против своих соседей, против прав и свобод человека, против демократии и неолиберализма и в конечном итоге – в угрозе самому существованию Америки и ее основополагающих ценностей. Это необходимо как с точки зрения мобилизации расколотого американского истеблишмента, пораженного межпартийной и внутрипартийной борьбой, но и для завершения фабрикации образа внешнего врага, который должен сплотить под истеблишментом американское общество.
После уничтожения СССР, была попытка заменить этот необходимый образ врага «мировым терроризмом», но он плохо воспринимался обществом, а после провалов в Ираке и Афганистане и вскрытием связей администрации Обамы с процессами конструирования ИГИЛ, этот образ утратил политическую актуальность для значительной части американского общества. Спровоцированный государственным переворотом на Украине конфликт с Россией, который перерос в новое издание Холодной войны, дал США удобный и что главное, желаемый повод сконструировать более привычный образ внешнего врага, который хочет и главное может уничтожить Америку.
Поэтому данный доклад в конечном итоге служит целям генеральном стратегии той части американского истеблишмента, которая сознательно и последовательно проводила курс на развязывание новой Холодной войны, которая неизбежно вела к новой гонке вооружений в интересах американского ВПК, торговым и санкционным войнам, в которых США пытаются ослабить основных смутьянов (Китай, Россию, Венесуэлу, Иран, Турцию) и серии локальных войн, где желание США сохранить существующий статус-кво или же трансформировать его через применение концепции управляемого хаоса, сталкивается с интересами других субъектных игроков, вносящих свои коррективы в образ будущего пост-вашингтонского мира, который представляет собой результат столкновения противоборствующих сторон, которые ведут свою зримую и незримую борьбу на десятках трехмерных шахматных досок. Кто-то называет это гибридной войной, но как представляется, современные «гибридные» войны — это лишь часть более глобального столкновения, где ставки куда выше, нежели смена режима в той или иной стране.
Для США главной ставкой в этом конфликте является вопрос сохранения их всемирной гегемонии. Для России же ставкой является вопрос ее существования как субъектного государства. В условиях сохранения поздне-вашингтонского миропорядка, Россия не может быть полностью субъектным государством, будучи зависимой от подконтрольных США системы международный отношений и глобальной экономической системы, вынужденно действия в рамках чужой парадигмы и чужих смыслов.
В этой связи, основной проблемой для России является отсутствие полноценного образа будущего, которое российские правящие элиты не могут предложить даже для собственного населения, не говоря уже об окружающих странах и народах. Легко сказать, против чего выступает Россия на международной арене. Но когда доходит до смыслового наполнения вопроса «За какое будущее выступает Россия», тут уже сложнее. Решение этого вопроса видится необходимым условиям выживания Россия как государства и занятия достойного места в пост-вашингтонском миропорядке.
Провал на этом направлении может быть чреват последствиями аналогичными катастрофам, которые постигли Российскую Империю и Советский Союз. Собственно, усилия американских аналитических центров и направлены на то, чтобы способствовать процессам, которые в конечном итоге приведут Россию к новому цивилизационному поражению и возвращению к кабальному состоянию слабой и зависимой державы без внешней политики и собственных интересов.
Понимание этих целей наших стратегических противников и собственных объективных проблем и недостатков, должно вести к формированию тех сценариев и генерируемых ими действий, где ожидаемый «конец истории» наступит не для нас, а для американской гегемонии.
Специально для Института Общественных Наук и Международных Отношений.
http://ionmo.ru/news-27.html – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5124436.html