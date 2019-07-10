Отредактированная пчела или закат традиционного сельского хозяйства

Эти нечеловеческие хищники уже, фактически, приватизировали воду: зайдите в любой магазин и убедитесь в этом сами.

Смотрите, как настойчиво и неуклонно капитализм продвигается к своей гнусной цели: сделать всю среду вокруг человека платной!

Вообще, всё, что даёт человеку природа уже во многом является частной собственностью подавляющего меньшинства жителей планеты: земля, леса, поля, луга, дороги, вода, почва. Осталось лишь приватизировать воздух и осадки.



Но перечисленным элементы природы, захапанные меньшинством, не исчерпывается. Уже всё сложнее и сложнее добыть и пользоваться семенами, не прошедшими ГМО-обработку. Создаются частные хранилища семян, принадлежащие весьма узкому кругу лиц.



А теперь даже пчёлы, без которых вообще невозможно никакое садоводство, уже не говоря о мёде, – теперь даже эти полезнейшие насекомые становятся объектом приватизации.



И понятно, что пчёлами капиталист не ограничится. Его апетит ненасытен: пока он не сожрёт всё вокруг, он не успокоится. И будет продолжать гадить и гадить людям и природе, отравляя и уничтожая вокруг всё живое. Пока не сдохнет сам.

Понятно, что людей такая ситуация устроить не может. И следует не столько бороться за то, чтобы у каждого были кружевные трусики, причём обязательно – сегодня и много, а необходимо в сложнейших современных условиях поддерживать те тенденции, тех политиков и общественных деятелей, которые не на словах, а на деле пытаются противостоять разрушительным тенденциям и процессам.

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Опыление насекомыми — практически единственный необходимый для производства многих сельскохозяйственных культур этап, на котором еще не научились зарабатывать биотехнологические корпорации. Но уже совсем скоро ситуация может измениться. Японские ученые предрекают выпуск на рынок запатентованных трансгенных пчел уже через три года.

Возможно, именно потому, что насекомые-опылители пока не являются собственностью биотехнологических гигантов, внедряя новые средства защиты растений, они недооценивают возможные последствия.

Химическая атака на пчел

В 2008 году в Европе произошла массовая гибель пчел. Особую остроту пчелиный кризис приобрел в Германии: падеж пчел там назвали национальной катастрофой. Как выяснилось позже, причиной стало использование инсектицида клотианидина (класса неоникотиноидов) от компании Bayer, который в 10 тысяч раз мощнее, чем печально известный ДДТ, и использовался в Германии для борьбы с кукурузным жуком диабротика.

Было доказано, что в результате контакта с этим химикатом пчелы теряют ориентацию в пространстве, он также может влиять на репродуктивные органы самок и приводить к бесплодию самцов.

В 2013 году Евросоюз ввел мораторий на этот химикат и два других неоникотиноида, которые, кстати, в России разрешены.



Компания покрыла пчеловодам из долины реки Рейн, протекающей по нескольким странам Западной Европы, убытки в размере более двух миллионов евро, но свою вину не признала. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

В США проблема гибели пчел тоже волнует фермеров и ученых более 10 лет. И наконец этой осенью американские исследователи сделали сенсационное заявление. В рецензируемом научном журнале «Труды Национальной Академии наук США» была опубликована статья «Глифосат нарушает микрофлору желудочно-кишечного тракта медоносных пчел».

Академики отмечают, что микрофлора пчел подверглась воздействию гербицида глифосат во время и после заселения полезных бактерий в желудочно-кишечном тракте. Это привело к смертности насекомых из-за неспособности сопротивляться опасным микробам.

Глифосат — это действующее вещество самого продаваемого в мире гербицида марки «Раундап» от той же компании Bayer (которая поглотила компанию Монсанто) и других известных сельскохозяйственных химикатов, позволяющих уничтожать сорняки.



Практически неограниченные его дозы можно распылять над трансгенными растениями, созданными устойчивыми к этому химикату. В этом году американский садовник выиграл в суде дело против компании Bayer. Он доказал, что этот гербицид привел к возникновению у него рака крови, а свой ущерб он оценил в 39 млн долларов.

В научной статье, в частности, говорится:

Гербицид глифосат оказывает целевое воздействие только на белок растений и микроорганизмов. Но пчелы зависят от специфической микробиоты, которая способствует их росту и защищает от патогенов. Большая часть бактерий, обитающих в их желудочно-кишечном тракте, имеет белок, подверженный действию глифосата.

Чтобы это выяснить, ученые отобрали сотни рабочих пчел из одного улья и дали им микродозы глифосата, аналогичные тем, с которыми они соприкасаются в жизни, собирая нектар с цветущих сорных растений.



Через несколько дней количество полезных бактерий в желудочно-кишечном тракте пчел начало сокращаться. То же самое произошло и при повторении эксперимента с другим ульем.

Лабораторные исследования

Озадачившись проблемами здоровья важнейших для сельского хозяйства насекомых, ученые уже не первый год изучают геном пчел. Экологи и пчеловоды считают, что одна из целей этой работы — редактирование их генома для придания устойчивости к химикатам.



Хотя, по их мнению, правильнее было бы сократить индустриальное производство, передав часть сельскохозяйственной отрасли в руки малым и средним фермерам, которые более заинтересованы в сохранении природных ландшафтов и качества окружающей среды своего региона, чем транснациональные сельскохозяйственные гиганты.

Так, в Университете Генриха Гейне в Дюссельдорфе (Германия) в 2014 году впервые в мире расшифровали геном пчелы и начали в научных целях создавать трансгенных пчел методом редактирования генома CRISPR Cas9.



Директор лаборатории Мартин Бейе (Martin Beye) утверждает, что его деятельность и работа коллег по лаборатории, ученых из разных стран, никак не связана с компанией Bayer, несмотря на то, что ее главный офис расположен всего в 20 км от университета. В своих выступлениях в прессе Бейе говорит, что генная модификация пчел не должна использоваться в коммерческих целях.

Экологи считают, что работа Бейе и его коллег — это инструкция по созданию трансгенной пчелы, в том числе устойчивой к химикатам. Очевидно, что коль скоро геном пчелы расшифрован, бизнес рано или поздно этим воспользуется.

А мнение японских коллег Бейе подтверждает это предположение. Такео Кубо (Takeo Kubo) из Университета Токио, второй в мире ученый, создавший трансгенную пчелу, считает, что модификация этого насекомого для устойчивости к химикатам — необходимость, и уже через три года наука сможет это осуществить.



Такие насекомые, убежден Кубо, станут спасением для пчеловодов и фермеров. Это предположение ученый высказал в личном интервью британскому обозревателю Бернарду Уорнеру (Bernhard Warner).

Пчеловоды опасаются, что генная модификация медоносных пчел, по сути, будет являться инструментом для захвата биотехнологическим бизнесом последнего бастиона традиционного сельского хозяйства — опыления насекомыми, которое происходит благодаря работе пчеловодов и никем не управляется.



Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) оценивает ежегодный вклад пчеловодов в сельхозпроизводство в 577 млрд долларов.





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