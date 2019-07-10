Отредактированная пчела или закат традиционного сельского хозяйства
Эти нечеловеческие хищники уже, фактически, приватизировали воду: зайдите в любой магазин и убедитесь в этом сами.
Но перечисленным элементы природы, захапанные меньшинством, не исчерпывается. Уже всё сложнее и сложнее добыть и пользоваться семенами, не прошедшими ГМО-обработку. Создаются частные хранилища семян, принадлежащие весьма узкому кругу лиц.
А теперь даже пчёлы, без которых вообще невозможно никакое садоводство, уже не говоря о мёде, – теперь даже эти полезнейшие насекомые становятся объектом приватизации.
И понятно, что пчёлами капиталист не ограничится. Его апетит ненасытен: пока он не сожрёт всё вокруг, он не успокоится. И будет продолжать гадить и гадить людям и природе, отравляя и уничтожая вокруг всё живое. Пока не сдохнет сам.
Понятно, что людей такая ситуация устроить не может. И следует не столько бороться за то, чтобы у каждого были кружевные трусики, причём обязательно – сегодня и много, а необходимо в сложнейших современных условиях поддерживать те тенденции, тех политиков и общественных деятелей, которые не на словах, а на деле пытаются противостоять разрушительным тенденциям и процессам.
Возможно, именно потому, что насекомые-опылители пока не являются собственностью биотехнологических гигантов, внедряя новые средства защиты растений, они недооценивают возможные последствия.
Химическая атака на пчел
В 2008 году в Европе произошла массовая гибель пчел. Особую остроту пчелиный кризис приобрел в Германии: падеж пчел там назвали национальной катастрофой. Как выяснилось позже, причиной стало использование инсектицида клотианидина (класса неоникотиноидов) от компании Bayer, который в 10 тысяч раз мощнее, чем печально известный ДДТ, и использовался в Германии для борьбы с кукурузным жуком диабротика.
Было доказано, что в результате контакта с этим химикатом пчелы теряют ориентацию в пространстве, он также может влиять на репродуктивные органы самок и приводить к бесплодию самцов.
В 2013 году Евросоюз ввел мораторий на этот химикат и два других неоникотиноида, которые, кстати, в России разрешены.
Компания покрыла пчеловодам из долины реки Рейн, протекающей по нескольким странам Западной Европы, убытки в размере более двух миллионов евро, но свою вину не признала. Об этом сообщает британское издание The Guardian.
В США проблема гибели пчел тоже волнует фермеров и ученых более 10 лет. И наконец этой осенью американские исследователи сделали сенсационное заявление. В рецензируемом научном журнале «Труды Национальной Академии наук США» была опубликована статья «Глифосат нарушает микрофлору желудочно-кишечного тракта медоносных пчел».
Академики отмечают, что микрофлора пчел подверглась воздействию гербицида глифосат во время и после заселения полезных бактерий в желудочно-кишечном тракте. Это привело к смертности насекомых из-за неспособности сопротивляться опасным микробам.
Глифосат — это действующее вещество самого продаваемого в мире гербицида марки «Раундап» от той же компании Bayer (которая поглотила компанию Монсанто) и других известных сельскохозяйственных химикатов, позволяющих уничтожать сорняки.
Практически неограниченные его дозы можно распылять над трансгенными растениями, созданными устойчивыми к этому химикату. В этом году американский садовник выиграл в суде дело против компании Bayer. Он доказал, что этот гербицид привел к возникновению у него рака крови, а свой ущерб он оценил в 39 млн долларов.
В научной статье, в частности, говорится:
Гербицид глифосат оказывает целевое воздействие только на белок растений и микроорганизмов. Но пчелы зависят от специфической микробиоты, которая способствует их росту и защищает от патогенов. Большая часть бактерий, обитающих в их желудочно-кишечном тракте, имеет белок, подверженный действию глифосата.
Чтобы это выяснить, ученые отобрали сотни рабочих пчел из одного улья и дали им микродозы глифосата, аналогичные тем, с которыми они соприкасаются в жизни, собирая нектар с цветущих сорных растений.
Через несколько дней количество полезных бактерий в желудочно-кишечном тракте пчел начало сокращаться. То же самое произошло и при повторении эксперимента с другим ульем.
Лабораторные исследования
Озадачившись проблемами здоровья важнейших для сельского хозяйства насекомых, ученые уже не первый год изучают геном пчел. Экологи и пчеловоды считают, что одна из целей этой работы — редактирование их генома для придания устойчивости к химикатам.
Хотя, по их мнению, правильнее было бы сократить индустриальное производство, передав часть сельскохозяйственной отрасли в руки малым и средним фермерам, которые более заинтересованы в сохранении природных ландшафтов и качества окружающей среды своего региона, чем транснациональные сельскохозяйственные гиганты.
Так, в Университете Генриха Гейне в Дюссельдорфе (Германия) в 2014 году впервые в мире расшифровали геном пчелы и начали в научных целях создавать трансгенных пчел методом редактирования генома CRISPR Cas9.
Директор лаборатории Мартин Бейе (Martin Beye) утверждает, что его деятельность и работа коллег по лаборатории, ученых из разных стран, никак не связана с компанией Bayer, несмотря на то, что ее главный офис расположен всего в 20 км от университета. В своих выступлениях в прессе Бейе говорит, что генная модификация пчел не должна использоваться в коммерческих целях.
Экологи считают, что работа Бейе и его коллег — это инструкция по созданию трансгенной пчелы, в том числе устойчивой к химикатам. Очевидно, что коль скоро геном пчелы расшифрован, бизнес рано или поздно этим воспользуется.
А мнение японских коллег Бейе подтверждает это предположение. Такео Кубо (Takeo Kubo) из Университета Токио, второй в мире ученый, создавший трансгенную пчелу, считает, что модификация этого насекомого для устойчивости к химикатам — необходимость, и уже через три года наука сможет это осуществить.
Такие насекомые, убежден Кубо, станут спасением для пчеловодов и фермеров. Это предположение ученый высказал в личном интервью британскому обозревателю Бернарду Уорнеру (Bernhard Warner).
Пчеловоды опасаются, что генная модификация медоносных пчел, по сути, будет являться инструментом для захвата биотехнологическим бизнесом последнего бастиона традиционного сельского хозяйства — опыления насекомыми, которое происходит благодаря работе пчеловодов и никем не управляется.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) оценивает ежегодный вклад пчеловодов в сельхозпроизводство в 577 млрд долларов.
Источник.
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опыления насекомыми, которое происходит благодаря работе пчеловодов и никем не управляется.
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Чё за бред.
Пчеловоды ЛЮДИ значит ими управляют.
Может и комбайнёры и трактористы никем не управляются?
=необходимо в сложнейших современных условиях поддерживать те тенденции, тех политиков и общественных деятелей, которые не на словах, а на деле пытаются противостоять разрушительным тенденциям и процессам=
Прежде всего – освободиться от надежды на «добрых» дядь, начать поддерживать всё по-настоящему доброе в себе, во всех близких и ближних, а такая тенденция есть!
Но что у дядь не отнять – они пока подкармливают.
И учат. Где-то как волк поросят?