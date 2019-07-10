Новости Украины и Новороссии 10 июля 2019

Ситуация на Донбассе по-прежнему остается напряженной, однако новоиспеченный президент Владимир Зеленский не спешит браться за решение острой проблемы. Единственное, что он пока сделал, так это пообещал вернуть неподконтрольные Украине территории Донбасса. Каким именно способом, непонятно.

«На войне ты или проиграешь, или выиграешь. Мы можем победить. Дипломатией, экономическим ростом и реальным укреплением армии. У нас отжали территорию. Но это временно», — заявлял ранее Зеленский.

Впрочем, пока что это лишь слова. До реальных действий еще, по всей видимости, далеко. В этом убедились пользователи Сети, уличившие президента в инсценировке визита на «передовую».

Недавнюю поездку украинского лидера люди назвали фейком, поскольку за спиной у экс-комика разглядели довольно-таки мирный пейзаж.

Одним из первых разоблачительный пост опубликовал на своей странице в соцсети «ветеран АТО» Вадим Бойко.

По его словам, траншея, куда ступила нога президента, была вырыта специально к его приезду прямо в центре какого-то гаражного кооператива.

«И только ребенок на заднем фоне ест мороженку, и не понимает, на*ер среди гаражного кооператива вырыли траншею и чего „Рассмеши комика“ в виде бомжа лазает по той траншее на серьезном табле. Хорошо, что хоть испуганные воеводы не нагнали роту зольдатен в броне и касках, чтоб прыгали по жаре перед камерами репортеров».

Автор поста добавил, что даже его комната в детстве больше походила на зону боевых действий. И действительно, уж больно чистенькой и аккуратной выглядит яма, по которой прошелся Зеленский.

Очевидно постановочное фото тут же принялись комментировать жители «Незалежной». Многие пользователи высмеяли Зеленского и назвали увиденное «цирком» и «позором»:

Похоже, Владимир Зеленский пока еще не до конца осознал, что находится уже не в сериале, и что люди ждут от него решения конкретных проблем, а не «показухи».

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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»