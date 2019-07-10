Новости Украины и Новороссии 10 июля 2019
- 08:27 На Украине готовятся ввести уголовную ответственность за непризнание Крыма и Донбасса украинскими.
- 07:31 С Путиным нельзя как с Порошенко, — Климкин даёт советы Зеленскому.
- 06:00 «Это позор!» — «АТОшники» обвинили Зеленского в инсценировке визита на фронт Донбасса (ФОТО).
- 00:00 ФСБ предъявило обвинение всем арестованным морякам ВМС Украины.
- Вчера 23:23 Путин заявил, что Обама не выполнил договорённости по Украине.
На Украине готовятся ввести уголовную ответственность за непризнание Крыма и Донбасса украинскими
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за «умышленное непризнание» принадлежности к Украине Крыма и Донбасса.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Авторы законопроекта — спикер Андрей Парубий, народные депутаты Украины Виктория Сюмар и Мария Ионова. Он был зарегистрирован 5 июля, 8 июля поступил в профильный комитет, а 9 июля — предоставлен для ознакомления депутатам.
Так, предлагается изложить часть 1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины в следующей редакции:
«Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий, умышленное непризнание принадлежности Автономной Республики Крым и города Севастополя, отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей к территории Украины, — наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой».
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С Путиным нельзя как с Порошенко, — Климкин даёт советы Зеленскому
По словам министра, речь идет о «четкой стратегии, согласованности действий и поддержке международных партнеров».
Таким образом Климкин прокомментировал видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, адресованное российскому коллеге Владимиру Путину, с предложением обсудить в Минске при участии зарубежных лидеров вопрос принадлежности Крыма и конфликт на Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи пообещал, что инициатива украинского президента будет рассмотрена.
Глава МИД Украины также выразил мнение, что Зеленскому не следует общаться с Путиным «в той же манере», что и с экс-президентом Петром Порошенко во время избирательной кампании.
После победы Зеленского на президентских выборах Климкин сам подал заявление об отставке с должности министра иностранных дел.
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«Это позор!» — «АТОшники» обвинили Зеленского в инсценировке визита на фронт Донбасса (ФОТО)
Ситуация на Донбассе по-прежнему остается напряженной, однако новоиспеченный президент Владимир Зеленский не спешит браться за решение острой проблемы. Единственное, что он пока сделал, так это пообещал вернуть неподконтрольные Украине территории Донбасса. Каким именно способом, непонятно.
«На войне ты или проиграешь, или выиграешь. Мы можем победить. Дипломатией, экономическим ростом и реальным укреплением армии. У нас отжали территорию. Но это временно», — заявлял ранее Зеленский.
Впрочем, пока что это лишь слова. До реальных действий еще, по всей видимости, далеко. В этом убедились пользователи Сети, уличившие президента в инсценировке визита на «передовую».
Недавнюю поездку украинского лидера люди назвали фейком, поскольку за спиной у экс-комика разглядели довольно-таки мирный пейзаж.
Одним из первых разоблачительный пост опубликовал на своей странице в соцсети «ветеран АТО» Вадим Бойко.
По его словам, траншея, куда ступила нога президента, была вырыта специально к его приезду прямо в центре какого-то гаражного кооператива.
«И только ребенок на заднем фоне ест мороженку, и не понимает, на*ер среди гаражного кооператива вырыли траншею и чего „Рассмеши комика“ в виде бомжа лазает по той траншее на серьезном табле. Хорошо, что хоть испуганные воеводы не нагнали роту зольдатен в броне и касках, чтоб прыгали по жаре перед камерами репортеров».
Автор поста добавил, что даже его комната в детстве больше походила на зону боевых действий. И действительно, уж больно чистенькой и аккуратной выглядит яма, по которой прошелся Зеленский.
Очевидно постановочное фото тут же принялись комментировать жители «Незалежной». Многие пользователи высмеяли Зеленского и назвали увиденное «цирком» и «позором»:
Похоже, Владимир Зеленский пока еще не до конца осознал, что находится уже не в сериале, и что люди ждут от него решения конкретных проблем, а не «показухи».
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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ФСБ предъявило обвинение всем арестованным морякам ВМС Украины
Адвокат Николай Полозов сообщил, что Следственным управлением ФСБ России предъявлено обвинение в окончательной редакции всем 24 арестованным за нарушение границы украинским морякам.
«Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам.
Предъявление обвинения в окончательной редакции означает завершение следственных действий, связанных со сбором и процессуальным закреплением доказательств. Следующая стадия — ознакомление с материалами уголовного дела», — написал он на своей странице в соцсети.
По словам адвоката, предположительно на следующей неделе следствие обратится в Лефортовский районный суд Москвы с ходатайством о продлении срока содержания под стражей в отношении всех арестованных.
Предварительная дата судебных заседаний по продлению меры пресечения — 17 июля.
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Путин заявил, что Обама не выполнил договорённости по Украине
Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях по Украине с прошлым американским президентом Бараком Обамой, которые в итоге не были исполнены Соединёнными Штатами.
«…Обама уже не президент, но, тем не менее, есть определённые вещи, о которых мы публично не говорим. Во всяком случае, могу так сказать, что наши договорённости, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены. Я бы на этом ограничился и не стал бы в детали вдаваться», — сообщил он в ходе интервью для нового документального фильма знаменитого американского режиссёра Оливера Стоуна «В борьбе за Украину».
Премьерный показ кинокартины состоялся на фестивале в городе Таормина на восточном побережье итальянской Сицилии.
Как сообщала «Русская Весна», картина Стоуна была признана лучшей на кинофестивале.
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