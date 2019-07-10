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Как взять лучшее из советского образования. Андрей Фурсов

18:29. 10 июля 2019 Просмотров - 126 4 коммент. Опубликовал:

Забытые сокровища сталинской эпохи

Что сделало советскую систему образования и воспитания лучшей в мире. Как особенности советского образования привели к небывалому научному и технологическому прогрессу. Зачем нужно повышать качество образования детей и почему сейчас это – работа родителей. Об учебниках сталинской эпохи и их вкладе в создание советского народа беседуют известный историк Андрей Фурсов и руководитель проекта «Сталинский букварь» Дмитрий Фронтов.

Учиться по программе советской школы в наше время помогут:

Советские учебники

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День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kak-vzyat-luchshee-iz-sovetskogo-obrazovaniya-andrey-fursov

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 3970 808
    ХОХОЛ 10 июля 2019 в 19:15

    Только в СССР благодаря “лучшей в мире ” системе образования люди слушают вот таких вот Фурсовых,Кашпировских и Лёней Голубковых.
    Но чем дальше тем меньше им денешкоФФ перепадает.
    Андрей огорчён и удручён .
    ———
    Старушке в подарок. Прислали кофейник, А пуделю – плетку. И медный ошейник. Довольна старушка, А пудель не рад. И просит подарки. Отправить назад

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  • 2773 2449
    mary 10 июля 2019 в 20:36

    а почему тогда Англия и Израиль вернулись к системе образования советской и Киселеву по математике.

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    • 3970 808
      ХОХОЛmary 10 июля 2019 в 21:11

      Вас обманули.
      Там не учат политэжкономию коммунизма и нет предмета Марксизм. ))
      И там нет ЕДИНОЙ системы образования.
      Она разная и многослойная.

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  • 4293 3919
    жора шапов 10 июля 2019 в 20:42

    По кочану. Маркера. Патаму шта всё наоборот.

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