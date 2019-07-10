Как взять лучшее из советского образования. Андрей Фурсов
Забытые сокровища сталинской эпохи
Что сделало советскую систему образования и воспитания лучшей в мире. Как особенности советского образования привели к небывалому научному и технологическому прогрессу. Зачем нужно повышать качество образования детей и почему сейчас это – работа родителей. Об учебниках сталинской эпохи и их вкладе в создание советского народа беседуют известный историк Андрей Фурсов и руководитель проекта «Сталинский букварь» Дмитрий Фронтов.
Учиться по программе советской школы в наше время помогут:
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kak-vzyat-luchshee-iz-sovetskogo-obrazovaniya-andrey-fursov
Только в СССР благодаря “лучшей в мире ” системе образования люди слушают вот таких вот Фурсовых,Кашпировских и Лёней Голубковых.
Но чем дальше тем меньше им денешкоФФ перепадает.
Андрей огорчён и удручён .
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Старушке в подарок. Прислали кофейник, А пуделю – плетку. И медный ошейник. Довольна старушка, А пудель не рад. И просит подарки. Отправить назад
а почему тогда Англия и Израиль вернулись к системе образования советской и Киселеву по математике.
Вас обманули.
Там не учат политэжкономию коммунизма и нет предмета Марксизм. ))
И там нет ЕДИНОЙ системы образования.
Она разная и многослойная.
По кочану. Маркера. Патаму шта всё наоборот.