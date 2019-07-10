Как взять лучшее из советского образования. Андрей Фурсов

Концептуал СМИ Забытые сокровища сталинской эпохи

Что сделало советскую систему образования и воспитания лучшей в мире. Как особенности советского образования привели к небывалому научному и технологическому прогрессу. Зачем нужно повышать качество образования детей и почему сейчас это – работа родителей. Об учебниках сталинской эпохи и их вкладе в создание советского народа беседуют известный историк Андрей Фурсов и руководитель проекта «Сталинский букварь» Дмитрий Фронтов.



Учиться по программе советской школы в наше время помогут:

Советские учебники

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