Июльский Телеграм. Избранное
09:00. 10 июля 2019 Просмотров - 156 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Июльская подборка Телеграм-каналов рекомендуемых к ознакомлению. Сам на них как правило давно (на некоторые, недавно) подписан и кое-что для блога беру именно из своей ленты там. В отличие от ЖЖ, который с точки зрения контента достаточно стабилен, вплоть до застоя, Телеграм по-прежнему весьма динамичен и радует не только старыми, но и новыми интересными авторами и проектами, которые появляются практически каждый месяц.
В списке ниже нет каналов-монстров с сотнями тысяч подписчиков – только то, что интересны лично мне – не важно сколько подписчиков, главное, чтобы было познавательно и интересно.
Донбасс
https://t.me/neoficialniybezsonov – канал начальника пресс-службы Управления Народной Милиции ДНР Даниила Безсонова. Глубокое погружение в процессы войны на Донбассе, инсайды, аналитика.
https://t.me/WarDonbass – оперативная информация по позиционной войне на Донбассе. Официальная и неофициальная текучка об обстрелах, боестолкновениях, активности ДРГ.
https://tlgrm.ru/channels/@dnr_live – ежедневная новостная повестка о жизни в Донецкой Народной Республике с существенным акцентом на том, что происходит вдали от фронта.
Ближний Восток
https://t.me/hamanews1 – профильный сирийский канал (на арабском), где выкладывается оперативная информация о ходе боевых действий в Сирии (Идлиб, Хама, Латакия), а также свежие фотографии и видео из зоны боев. Великолепен в период активных наступательных и оборонительных операций.
https://t.me/NovostiDamask – уже классический новостной агрегатор посвященный текучке сирийской войны. Основные события и боевые действия, фотографии, видео. Будет актуален еще существенное время.
https://t.me/rybar – аналитический канал о военно-политических процессах на Ближнем Востоке. Недавно возобновил свою работу после «отпуска в жарких странах».
https://t.me/Oleg_Blokhin – канал военкора Олега Блохина. Особо интересен, когда Блохин сам находится в Сирии и выкладывает фотографии и заметки о происходящем на линии фронта. Недавно гостил в Северной Хаме.
https://t.me/turkeyabout – отличный обзорный канал о политических процессах в вотчине «Друга Реджепа». Копает глубже, чем стандартная новостная повестка о Турции + отличные обзоры турецкой прессы.
https://t.me/YemenWrath – лучший канал по Йеменской войне. Если вам интересно смотреть, как хуситы уже несколько лет нагибают «лучшие армии Персидского залива» с совокупными бюджетами в десятки миллиардов долларов, то вам точно сюда.
Военные каналы широкого профиля
https://t.me/warjournal – обзорные материалы по актуальным локальным конфликтам в разных регионах мира, фотографии, видео, новостные сводки
https://t.me/milinfolive – обзорные материалы по актуальной военной повестке, новости отечественного и зарубежного ВПК, большое количество видео и фотографий,
https://t.me/militarymaps – канал известного картографического сервиса посвященного локальным войнам на Украине и Ближнем Востоке. Военная новостная повестка, фотографии, видео.
https://t.me/africanists – недавно открыл для себя этот канал. Отличный агрегатор военно-политических событий на Африканском континенте – местные локальные войны, перевороты, террористические организации и повстанческие движения, борьба Великих Держав, роль России в африканских делах.
https://t.me/astramilitarum – Имперский комиссар научит правильному восприятию ближневосточных войн. Все трусы и паникеры будут расстреляны во славу Императора!
https://t.me/anna_news – канал известного военно-информационного агентства, которое не нуждается в дополнительных представления. Военкоры Anna-News регулярно радуют эксклюзивным контентом из Сирии, ведя по сути живую летопись многолетней сирийской мясорубки. Но и про Донбасс не забывают.
https://t.me/directorate4 – агрегатор новостей о деятельности террористических группировок по всему миру. Чем живут мрачные бородачи, которых пока еще не упокоила пуля или авиабомба.
Силовой блок
https://t.me/SIL0VIKI – актуальные и оперативные новости силового блока страны – чем живут «вежливые люди», «товарищ майор» и другие люди в погонах – все это здесь.
https://t.me/mig41 – редко, но метко об актуальных военных событиях. Серьезная погруженность в процессы и наличие инсайдов, уже давно радуют своей основательностью.
https://t.me/MayorFSB – кто сказал, что Кровавая Гэбня не может шутить в перерывах между походами за Киновским и расстрелами правозащитников? Смешно о серьезном.
https://t.me/rusfleet – чем живет современный российский флот. Достижения и провалы без надрывных истерик и розовых соплей.
Общественно-политические каналы
https://t.me/okolokremlya – аналитика по внутренней политики федерального центра и регионов, погруженность в процессы кадровых и управленческих решений, инсайды.
https://t.me/fcpeshka – грязное белье крымской и севастопольской политики. Не то, чтобы все эти дрязги сильно радовали, но все же лучше быть в курсе политических разборок Южного Форпоста.
https://t.me/imperiumtalk – интересный канал евразийского толка с объемными текстами на тему идеологии, глобальной политики и целеполагания России в мире. Сделаем Россию евразийской снова!
https://t.me/prorivists – интернет-издание «Прорывист» изучающие роль диалектики, марксизма и других неотъемлемых составляющих социализма в современном мире. Много уникальных исторических и переводных материалов.
https://t.me/MuesliLavrova – обзорный политический канал с щепоткой юмора об актуальных внутриполитических и внешнеполитических событиях.
https://t.me/tvjihad – Исламское Государства и Великий Халиф Абу-Бакр Багдади отказываются брать на себя ответственность за этот канал, но мы то с вами знаем!
https://t.me/SergeyKolyasnikov – канал известного блогера и общественного деятеля Сергея Колясникова. Если вас интересует, какие еще фигня случилась на родине Ельцина, то вам точно сюда.
https://t.me/myUSSR – история СССР в документах и фотографиях. Отличный канал, напоминающий о том, что наша советская история это не «черная яма», а повод для гордости и размышлений о будущем.
https://t.me/northkoreadaily – «Я купил журнал Корея, там тоже что у нас». Обзорный канал о жизни в Северной Корее. Слава великому полководцу Ким Чен Ыну и его ядерной дубинке!
Разумеется, никакого Диджитал Ресистанс не требуется, несмотря на все усилия РКН и кривляния Дурова. Телега как работала, так и работает. На ICQ никто не перешел.
На мой канал можно подписаться вот тут https://t.me/boris_rozhin
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5124093.html