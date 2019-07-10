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Готовим русский квас. Елена Андреева

09:52. 10 июля 2019 Просмотров - 87 Нет комментариев Опубликовал:

Пространство Женщины. Как сделать русский квас.

Ведущая передачи – Елена Андреева

В этой программе вы побываете в эко-лавке «Сказочное здоровье», познакомитесь с полезными продуктами и узнаете, как приготовить некоторые рецепты русского кваса и других напитков, утоляющих жажду и полезных для организма не только в летнее время.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zK6gi8KMlgI

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