Е.Ю.Спицын на Радио России. “Радиоуниверситет. Крах “второй” Руси: 450 лет Люблинской унии”
20:30. 10 июля 2019 Просмотров - 51 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Гораздо больше труда уходит на перетолкование толкований, чем на толкование самих вещей, и больше книг пишется о книгах, чем о каких-либо иных предметах; мы только и делаем, что составляем глоссы друг на друга. Комментаторы повсюду так и кишат, а настоящих писателей — самая малость.