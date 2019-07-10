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Даже у великодушия Путина есть свой предел

23:05. 10 июля 2019 Просмотров - 120 Нет комментариев Опубликовал:

На данный момент ситуация с Грузией и Украиной достигла какого-то психологического апофигея. С одной стороны, бывшие «сестры» с крейсерской скоростью впадают в маразм. С другой — нас призывают быть снисходительными к их выходкам, потому что «один народ», «простые грузины», «много чести», «сближение Украины и России неизбежно».

Но все это — гипотетически и в перспективе. А мы живём здесь и сейчас.

И вот прямо сейчас украинцы и грузины в очередной раз пытаются сделать нам больно, стреляя себе в ногу. В принципе, это их право. Но смерть от потери крови никто не отменял.

Да, лично мне все ещё жаль адекватных и умеренных, ратующих за адекватные отношения с Россией. Но, справедливости ради, государство — это не условные Гиви и Мыколы, а те, кого они выбрали.

И можно сколько угодно декларировать, что, дескать, я не с ними, но, увы и ах, — внешнюю политику страны определяете не вы. А вот то, что от вашего имени совершается ныне всякое непотребство — это уже совсем другое дело.

Нет, хорошо, что Путин у нас мудрый, великодушный и все понимает. И за каждый косяк вашей власти, за которую, например, теряя тапки, летели голосовать аж 73% украинских избирателей, не требует с них же ответа. Хотя мог бы.

По аналогии с западными политиками. Которые каждый раз, анонсируя очередные санкции, оговариваются о том, что делают это не против конкретных Вани с Маней, а исключительно против тех, за кого эти Ваня с Маней в своё время проголосовали. И вот если эти самые Иван да Мария на следующих выборах проголосуют за кого-то другого, то тогда будет им счастье в виде всяческих ништяков и прочих преференций.

Честно говоря, не вижу ничего зазорного в том, чтобы действовать по той же схеме. Дескать, да, мы вас любим, аки душу, но коллективную ответственность за ваш выбор никто не отменял. Потому в следующий раз думайте, кого избирать президентом и в парламент.

Посидите. Подумайте. Прикиньте, что вам важнее. Сопоставьте виртуальную гидность с реальными потерями. Обсудите, готовы ли к ущербу во имя мифического возвращения навсегда потерянных территорий. И т.д.

Если да, то становитесь в позу дальше и флаг вам в руки. Только потом не скулите «а нас за шо?»

Если нет, то хватайте бюллетень и делайте свой выбор. Только уже не так, как в прошлые разы, а включая мозг и думая на перспективу. И памятуя о том, что даже у великодушия Путина есть свой предел…

Юлия Витязева

Источник: http://voicesevas.ru/news/45805-dazhe-u-velikodushiya-putina-est-svoy-predel.html

Метки: новости / аналитика

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