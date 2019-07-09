Главная » Бэкграунд

Юрий Селиванов, Бэкграунд, выпуск № 300 “Воспоминание о великом будущем”

08:28. 9 июля 2019 Просмотров - 42 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Oqvrz6DEraY

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-332 за 28 декабря 2013
...время аналитическая программа «Бэкграунд», сравнивая подходы к... глазами. Субтитр, Юрий Борисович Селиванов, генеральный директор ТРК...книгах, фильмах и воспоминаниях последних могикан великого ... образца . Если выпускается иностранный студент в финском...
Бэкграунд, выпуск-331 за 21 декабря 2013
... три месяца назад - в сентябрьском выпуске «Бэкграунда», когда все вокруг только и... молоко… Стриптиз в прямом эфире……Юрий СеливановПоказать/Скрыть описание И в... одесситов связаны самые теплые ностальгические воспоминания и надежды на лучшее будущее...
Бэкграунд, выпуск-330 за 14 декабря 2013
...нашей государственно-административной элиты. «Бэкграунд» на протяжении как минимум ...и требуется доказать. Евроразгон……Юрий СеливановПоказать/Скрыть описание Сегодня ... здоровенного боксера", - поделился воспоминаниями пострадавший.Удар водяной струи пришелся...
Новости Украины и Новороссии 30 августа 2017
... Порошенко - Бог. 13:34 Юрий Селиванов, Бэкграунд, выпуск №39: «Главная военная тайна .... Понять это нам помогут воспоминания выживших тогда участников боя и...оглавлению | Источник: www.youtube.com Юрий Селиванов, Бэкграунд, выпуск №39: «Главная военная тайна ...
Бэкграунд, выпуск-300 за 6 апреля 2013
..., может, конечно, почитать воспоминания немецких офицеров и тоже проникнуться..., что нашему ведущему Юрию Селиванову тошнит быть таким...погрузиться в летаргический сон. Селиванов говорит о себе, ...не пропускает ни одного выпуска "Бэкграунда", но и рассказывает о...
Бэкграунд, выпуск-309 за 22 июня 2013
...мухи должны быть отдельно.Субтитр, Юрий Александрович Преснов, депутат Одесского городского.../Скрыть описание Первый эфир этого выпуска «Бэкграунда» пришелся на 22 июня – ...войны не женское лицо». Из воспоминаний Марии Семеновны Калиберды, старшего сержанта...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)