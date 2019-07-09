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В.В. Путин встречается со студентами Уральского федерального университета

18:52. 9 июля 2019 Просмотров - 48 Нет комментариев Опубликовал:
Прямая трансляция.


Источник: https://ss69100.livejournal.com/4547543.html

Метки: будущее, дети, народ, наука, образование, Путин

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