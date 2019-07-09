Сводки от ополчения Новороссии 09 июля 2019
- 12:52 Обстановка на линии соприкосновения в ЛНР за сутки. Карта обстрелов. 9 июля 2019.
- 11:46 “ВСУ несут потери”: Выстрелом из ПТУР подбит грузовик укровояк.
- 08:35 Горловские журналисты побывали под украинским огнем.
- 05:15 «Как страшный сон»: Лолита с ужасом рассказала об обстреле на Донбассе.
- 04:00 «На улицу выбегаешь, летят мины, визжат»: репортаж с улицы Весёлой о чудовищной лжи Зеленского (ВИДЕО).
- 03:14 “Змей Горыныч” под Марьинкой.
- 03:00 В ВСУ учинили самосуд над рядовой, передававшей информацию военным ЛНР (ВИДЕО).
- 01:22 У ВСУ огромные потери на Донбассе, — пособница карателей в панике.
- 00:01 Огненный ад: «Змей Горыныч» сжёг позиции ВСУ под Донецком (+ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 23:52 Горловские журналисты побывали под украинским огнем.
- Вчера 22:34 Гаражный кооператив на окраине Горловки после украинского обстрела.
- Вчера 21:53 ВСУ обстреляли из миномётов жилой массив Первомайска.
Обстановка на линии соприкосновения в ЛНР за сутки. Карта обстрелов. 9 июля 2019
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“ВСУ несут потери”: Выстрелом из ПТУР подбит грузовик укровояк
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Горловские журналисты побывали под украинским огнем
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«Как страшный сон»: Лолита с ужасом рассказала об обстреле на Донбассе
Артистка приехала на Донбасс с концертом. После ее выступления в Дебальцево начался массированный обстрел. Напуганная Лолита поделилась эмоциями со своими подписчиками в Инстаграме, описав произошедшее «как страшный сон».
Певица выступала в Дебальцево, а обстрелы начались в четыре часа утра по Первомайску. Между двумя населенными пунктами расстояние всего 44 километра. Лолита едва не попала в беду, о своих переживаниях артистка рассказала в соцсетях.
Она с сожалением описала происходящее в Донбассе — обстрелы мирного населения, бедность, безысходность. «Когда это исчезнет как страшный сон? Свои — по своим», — взволнованно пишет Лолита в Инстаграме.
Знаменитость отметила, что люди живут там очень скромно, но в их глазах она смогла рассмотреть «огонек», которого не видела «с прошлого века». Это может значить, что жители Донбасса все еще надеются на урегулирование конфликта и долгожданное прекращение огня. Ведь он принес ЛДНР слишком много бед и горя.
К сожалению, гражданская война, как обещал Порошенко в 2014 году, не закончилась спустя две недели.
Наоборот, она продолжает уничтожать Донбасс с позволения киевской власти. Вместо того чтобы выполнять Минские соглашения и прекратить терроризировать мирное население, Киев закупает у США оружие и технику, чтобы подогревать конфликт.
Если раньше Порошенко оправдывал таким образом мнимую «российскую агрессию», пытаясь перетащить внимание с Сирии к Украине и выколотить с западных «партнеров» побольше денег. То сейчас вообще непонятно, что на этот счет думает Зеленский. Пока он был комиком, поддерживал «АТОш ников» на Донбассе, а сейчас просто бездействует.
Власти думают, а люди страдают. Так и живут.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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«На улицу выбегаешь, летят мины, визжат»: репортаж с улицы Весёлой о чудовищной лжи Зеленского (ВИДЕО)
Командование ВСУ продолжает дискредитировать президента Зеленского в глазах лидеров западных государств, демонстративно ведя обстрелы населённых пунктов республики, применяя для этого запрещённое Минскими договорённостями оружие.
Об этом «Русской Весне» рассказали в пресс-службе Народной милиции Луганской Народной Республики.
8 июля, зная о спланированной работе президента Украины с председателем Европейского совета Дональдом Туском на участке разведения в Станице Луганской, подразделения 54-й бригады под командованием военного преступника Майстренко из района населённого пункта Золотое-4 обстреляли населённый пункт Первомайск, выпустив по жилым кварталам пять миномётных снарядов калибром 82-мм.
«Стреляют каждый день, или утром, или вечером. И там, и там, и там, это мы всё слышим, всё слышим. Как уже начинают сильно, что уже слышим, на улицу выбегаешь, летят мины, визжат, мы тогда уже бежим в подвалы», — рассказывает жительница Первомайска Галина.
От прилетевшего к ним во двор снаряда они, к счастью, спаслись тем, что вовремя укрылись в подвале.
«Это были именно, (когда) мы сидели в подвале, а потом в полседьмого я пришла сюда, тут уже все вот это было», — показывает Галина развороченный снарядом карателей двор, уничтоженную хозпостройку и повреждённый дом.
И пока новый президент Украины вместе с иностранными гостями вовсю позировал перед украинскими телекамерами, жители Первомайска устраняли последствия очередного акта агрессии в отношении мирного населения Республики.
Сегодня же президент Незалежной Зеленский сделал чудовищное своей лживостью заявление о том, что стороны на Донбассе движутся к устойчивому прекращению огня, однако, это происходит не так быстро, как хотелось бы.
Мы писали на днях, что ситуация буквально за последние недели обострилась и после посещения Зеленским позиций ВСУ на Донбассе каратели многократно увеличили обстрелы, неся разрушения жилых домов, инфраструктуры, школ, ранения мирных жителей.
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Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой НМ ЛНР.
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“Змей Горыныч” под Марьинкой
Применение УР-83П под Марьинкой.
Всем, кроме ВСУшников, доброе утро. -)
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В ВСУ учинили самосуд над рядовой, передававшей информацию военным ЛНР (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
На славяносербском направлении по приказу командира 14 отдельной механизированной бригады военного преступника Войченко обстрелам из 120 и 82-мм минометов подвергся населенный пункт Первомайск.
В результате обстрела поврежден жилой дом по улице Веселой, 8, хозяйственные постройки во дворе дома, а также линия электропередач.
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На попаснянском направлении по приказу командира 54 отдельной механизированной бригады военного преступника Майстренко с применением крупнокалиберных пулеметов был обстрелян населенный пункт Фрунзе.
На дебальцевском направлении по приказу командира 30 отдельной механизированной бригады военного преступника Гараза обстрелам из 120 и 82-мм минометов и гранатометов подверглись населенные пункты Лозовое и Логвиново.
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Украинские военнослужащие продолжают размещать тяжелую технику в жилых кварталах населенных пунктов на подконтрольной Украине территории.
Нашей разведкой вскрыто размещение двух 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация» из состава 54 бригады ВСУ вблизи жилых домов населенного пункта Дружба Попаснянского района.
В очередной раз призываем жителей оккупированных Украиной территорий Донбасса не допускать размещения вооружения и военной техники ВСУ вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры, обо всех выявленных случаях сообщать наблюдателем СММ ОБСЕ.
От нашего источника в штабе «ООС» продолжает поступать информация о происшествиях и преступлениях, совершенных в соединениях и воинских частях ОТГ «Север».
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В 54 бригаде ВСУ сотрудниками СБУ был вскрыт канал передачи данных, раскрывающих штатную численность, а также количественный и качественный состав соединения.
Сотрудница отделения кадров и строевой бригады рядовая Савушкина на протяжении десяти месяцев передавала военнослужащим НМ личные данные на офицеров и контрактников соединения, отраженные в их личных делах.
Узнав о шпионаже, начальник отделения кадров и строевой бригады пытался устроить самосуд, выстрелив в нее из табельного оружия, в результате чего Савушкина с ранением брюшной полости доставлена в госпиталь Краматорска.
В настоящий момент в подразделениях 54 бригады работают сотрудники СБУ и военной службы правопорядка.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
У ВСУ огромные потери на Донбассе, — пособница карателей в панике
Известная пособница украинских оккупантов Наталья Юсупова сообщила об увеличении количества раненых, которых привозят с передовой, где не прекращаются военные действия.
По ее словам, накануне военных ВСУ получили ранение и «это уже 18–20 только за три дня».
«С передовой в госпиталя Днепра и Харькова привозят тяжело раненых, кровь нужна всегда. В Киев привозят как правило, крайне тяжелых, с ампутациями, с пулевыми ранениями, с травмами головы, контузиями и многое другое», — написала она на своей странице в соцсети.
«За июнь месяц суммарная цифра погибших и раненых 87 человек. За полгода около 40 бойцов с ампутацией. Это огромные потери и количество раненых за последние 2 года», — отмечает Юсупова.
«Наши парни с передовой говорят, что обстреливают с крупнокалиберного оружия непрерывно, не говоря уже об озверевших снайперах. Когда это закончится? Спросите у тех, кто кричал, что война выгодна только прежней власти. Последние политические события говорят лишь о том, что война будет продолжаться. Что будет после выборов, я не знаю. Реваншисты вернулись», — паникует «волонтер».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Огненный ад: «Змей Горыныч» сжёг позиции ВСУ под Донецком (+ФОТО, ВИДЕО)
В сети опубликовали видео уничтожения позиций ВСУ в Донецкой агломерации с помощью установки разминирования, которую в народе называют «Змей Горыныч».
По данным «Русской Весны», ролик записан под Марьинкой.
«В сети появилось странное видео с неопознанным летающим горящим объектом. Говорят, эта штука упала на позиции ВСУ и там что-то взорвалось», — с .юмором прокомментировал кадры официальный представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
«Уж не те ли это свинарники, которые «захватили» ВСУ не так давно? Когда они «подошли еще ближе к Донецку». Подходите дальше », — написал бывший военкор НМ ДНР Михаил Андроник.
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Позже майор Безсонов опубликовал спутниковый снимок с предполагаемым местом происшествия. Также в Сети отмечают, что применение данного типа вооружения не запрещено Минскими соглашениями.
Пока некоторые особо упоротые диванные эксперты рьяно оспаривали факт применения «урки» на видео, выяснилось, что украинские оккупанты из 24 отдельной бригады ВСУ подтвердили уничтожение их позиций с помощью установки разминирования УР-83п, пресс-служба ОМБр даже опубликовала фото специального снаряда с окраины Марьинки.
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Горловские журналисты побывали под украинским огнем
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Гаражный кооператив на окраине Горловки после украинского обстрела
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ обстреляли из миномётов жилой массив Первомайска
К оглавлению | Источник: www.youtube.com