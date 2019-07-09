Сводки от ополчения Новороссии 09 июля 2019

Артистка приехала на Донбасс с концертом. После ее выступления в Дебальцево начался массированный обстрел. Напуганная Лолита поделилась эмоциями со своими подписчиками в Инстаграме, описав произошедшее «как страшный сон».

Певица выступала в Дебальцево, а обстрелы начались в четыре часа утра по Первомайску. Между двумя населенными пунктами расстояние всего 44 километра. Лолита едва не попала в беду, о своих переживаниях артистка рассказала в соцсетях.

Она с сожалением описала происходящее в Донбассе — обстрелы мирного населения, бедность, безысходность. «Когда это исчезнет как страшный сон? Свои — по своим», — взволнованно пишет Лолита в Инстаграме.

Знаменитость отметила, что люди живут там очень скромно, но в их глазах она смогла рассмотреть «огонек», которого не видела «с прошлого века». Это может значить, что жители Донбасса все еще надеются на урегулирование конфликта и долгожданное прекращение огня. Ведь он принес ЛДНР слишком много бед и горя.

К сожалению, гражданская война, как обещал Порошенко в 2014 году, не закончилась спустя две недели.

Наоборот, она продолжает уничтожать Донбасс с позволения киевской власти. Вместо того чтобы выполнять Минские соглашения и прекратить терроризировать мирное население, Киев закупает у США оружие и технику, чтобы подогревать конфликт.

Если раньше Порошенко оправдывал таким образом мнимую «российскую агрессию», пытаясь перетащить внимание с Сирии к Украине и выколотить с западных «партнеров» побольше денег. То сейчас вообще непонятно, что на этот счет думает Зеленский. Пока он был комиком, поддерживал «АТОш ников» на Донбассе, а сейчас просто бездействует.

Власти думают, а люди страдают. Так и живут.

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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»