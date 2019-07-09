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Странности Луны. Часть 2

12:06. 9 июля 2019 Просмотров - 245 Нет комментариев Опубликовал:
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Странные цепочки кратеров на Луне

Снимок, сделанный с якобы орбиты Apollo-12

Логически это можно объяснить тем, что летели друг за другом ряд тел и при вращении Луны они, падая на ее поверхность, оставили такую цепочку кратеров.

Второе объяснение (мое): Луна в прошлом геологически активная планета. В процессе геотектонической катастрофы, при разломах, образовывались выходы магмы, пара, возможно и воды. Многие кратеры – это выходы флюидолитов по разлому. Хотя, это объяснение меньше всего подходит к данной фотографии.

Не исключено, что из кратера на фотографии ниже что-то когда-то вытекало:




Снимок Apollo-15.

Не будем касаться этого вопроса о том, были ли американцы на Луне или не были. Летали американцы на Луну или нет – для многих вопрос с однозначным ответом. Если не были, то возможно, эти снимки сделаны какими-то орбитальными спутниками и их приписали к этой миссии.

Из фантастических гипотез в стиле звездных войн – это бомбардировка Луны неким оружием.


Высокие и необычные горы на Луне


Странные полосы. Разломы?

Попалась вот такая фотография лунной поверхности:



Фотошоп или в самом деле лунные базы? Источник

Как понял, это фотография из книги «Кто построил Луну» авторов: Кристофер Найт и Алан Батлер

Атмосфера Земли рассеивает синий цвет, мы видим Солнце желтым, а не белой звездой. Так же и с Луной, должны видеть ее на орбите такой:


Нам не кажется странным цвет Луны, когда она низко над горизонтом приобретает такой красноватый оттенок. Все понимают, что это так искажает атмосфера Земли. Так может быть, она искажает цвет и когда она высоко в небе?


Редкий кадр поверхности Луны на фоне Земли. Как видно, ее цвет не серый. Или кто-то опять (типа блоггера zelenyikot) будут утверждать про использование светофильтров и камер с разным цветовым зрением.


А есть снимки и в таком цвете


Снимок китайского лунохода «Нефритовый заяц». Фотографий с этой китайской миссии лунохода очень мало.


Другие фотографии. Хотя, не исключена их фото коррекция. Но даже на них видно, что Луна не такая серая, как на фотографиях миссии Аполлон NASA
***


10 странных фактов про Луну

Есть еще ряд занимательных цифровых парадоксов:

1. Всем известно, что видимый размер Луны равен угловому размеру Солнца на небе. В цифрах: размер Луны составляет 1/400 части размера Солнца. Но благодаря тому, что она ближе на 1/400 чем Солнце – в затмение закрывает весь видимый диск дневного светила.

2. Земля в 3,66 раза больше Луны, а на один оборот Земли вокруг Солнца уходит почти 366 дней. Другая особенность появилась, когда стало ясно, что Луна, которая вращается вокруг Земли за 27,322 дня, тратит 10000 дней, чтобы совершить 366 вращений по своей орбите.
***

lyki4:
Однажды, по работе, я был в Пущинской радиоастрономической обсерватории. Там меня водили в пункт управления радиотелескопом, это такой километровый набор спаренных антенн, поворачивающихся синхронно. Там работали два сотрудника. Порешав свои вопросы, я спросил их – а луна это что? Ответ меня шокировал – “мы не знаем.”
“Она однозначно полая, все наши приборы это подтверждают. Почему она там висит мы тоже не знаем, по всем законам физики её там быть не должно, но она там.”
На этом главный инженер заторопился и вывел меня от туда.
После я рассказывал этот разговор друзьям и мне сказали, что над тобой прикололись а ты повёлся. Но мужчины в пункте управления точно не были этакими балагурами и циничными шутниками. Они сильнее всего были похожи на “лабораторных червей” от науки, взрослые дядечки, занятые своим делом. На простой вопрос они просто ответили.

Мой комментарий:

Да, действительно, Луна чрезвычайно велика относительно Земли и одновременно Луна очень легкая по массе – фактически составляет лишь 1/81 часть массы Земли, несмотря на то, что она составляет чуть менее 1/3 размера.

В свое время монтировал обсерваторию в одном из ВУЗов города. Вернее был куратором проекта от генподрядчика. На тот момент (а может и сейчас) это был мощнейший оптический телескоп в Восточной Сибири на автоматической монтировке (система слежение за объектом). Сколько не напрашивался потом на экскурсию посмотреть Луну и планеты – мягко отказывали. Сейчас две обсерватории в городе на базе ВУЗов.
Помню, в процессе монтажа специально приезжал какой-то новосибирский уфолог – пытался посмотреть возможности телескопа.
Аффинирования наблюдений этими обсерваториями не встречал.
***


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Источник: https://sibved.livejournal.com/301700.html

Метки: астрономия, заблуждения, луна

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