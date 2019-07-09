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Пусть вещает дальше

16:06. 9 июля 2019 Просмотров - 75 Один комментарий Опубликовал:


Путин выступил против введения экономических санкций против Грузии, заявив, что ради восстановления полноценных отношений с Грузией он бы ничего не стал предпринимать.
Также Путин заявил, что не надо уголовно преследовать ведущего Габунию, который оскорбил Путина и его родителей. Мол, пусть вещает дальше.
Стоит отметить, что вчера Госдума практически единогласно приняла решение рекомендовать правительству принять меры экономического характера против Грузии.
К кому в данном вопросе прислушается правительство вопрос наверное риторический.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5122010.html

Метки: габуния, грузия, Путин, санкции, экономика

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