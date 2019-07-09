Пусть вещает дальше
16:06. 9 июля 2019 Просмотров - 75 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Путин выступил против введения экономических санкций против Грузии, заявив, что ради восстановления полноценных отношений с Грузией он бы ничего не стал предпринимать.
Также Путин заявил, что не надо уголовно преследовать ведущего Габунию, который оскорбил Путина и его родителей. Мол, пусть вещает дальше.
Стоит отметить, что вчера Госдума практически единогласно приняла решение рекомендовать правительству принять меры экономического характера против Грузии.
К кому в данном вопросе прислушается правительство вопрос наверное риторический.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5122010.html
А чел с голубизной, говорят. Пи-ра обижять низзя-а ! Они , пи-ры , чувствьепенные!