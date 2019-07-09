Путин выступил против введения экономических санкций против Грузии, заявив, что ради восстановления полноценных отношений с Грузией он бы ничего не стал предпринимать.Также Путин заявил, что не надо уголовно преследовать ведущего Габунию, который оскорбил Путина и его родителей. Мол, пусть вещает дальше.Стоит отметить, что вчера Госдума практически единогласно приняла решение рекомендовать правительству принять меры экономического характера против Грузии.К кому в данном вопросе прислушается правительство вопрос наверное риторический.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5122010.html