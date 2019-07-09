Потребительство как образ жизни.

Мотив. Без него невозможно ни одно действие. Мы рождаемся уже с базовыми мотивациями, обусловленными нашими физическими потребностями. Но чем дальше мы познаем мир, впитывая в себя все особенности окружающей нас информационной среды, тем больше у нас появляется мотиваций. Но зачастую наш выбор — далеко не всегда наш выбор. Это, скорее, выбор той среды, которая нас формирует. Любому нашему действию предшествует мотив. И в зависимости от того, какие мотивации заложены в нас, такие действия мы будем совершать и по такому пути будем двигаться.

И современный мир устроен так, что окружающая среда закладывает в нас с детства не самые лучшие мотивации. Эти мотивации преимущественно эгоистичные. Почему так происходит и кому это выгодно? Существует мнение, что 90 % информации, с которой мы сталкиваемся, выгодны транснациональным корпорациям и проплачены ими. Что же это за информация? И идёт ли речь только о какой-то явной рекламе?

XXI век — век потребительства На конец XX века и начало XXI пришёл самый расцвет транснациональных корпораций. Если в XX веке в мире преимущественно шла война идеологий, и война эта шла путём вооружённых столкновений, то к концу XX века началась новая эпоха — эпоха бесструктурного управления обществом, эпоха войны, которая идёт не на полях сражений, а в умах людей. Сегодня гонка вооружений ведётся не в плане оружия в традиционном понимании этого слова. Главным оружием нашего века стала реклама и другие методы манипуляции массовым сознанием. На конец XX века и начало XXI пришёл самый расцвет транснациональных корпораций. Если в XX веке в мире преимущественно шла война идеологий, и война эта шла путём вооружённых столкновений, то к концу XX века началась новая эпоха — эпоха бесструктурного управления обществом, эпоха войны, которая идёт не на полях сражений, а в умах людей. Сегодня гонка вооружений ведётся не в плане оружия в традиционном понимании этого слова. Главным оружием нашего века стала реклама и другие методы манипуляции массовым сознанием.

Реклама. При этом слове, как правило, возникают у всех примерно одни и те же ассоциации. Рекламу вставляют в самом интересном месте любимого сериала, её расклеивают в общественном транспорте, она обрушивается на нас на улицах родного города. Однако это лишь часть айсберга. На самом деле 90 % информации, с которой мы сталкиваемся, это и есть реклама. В век потребительства реклама стала двигателем прогресса. Ну, или регресса, это как посмотреть.

Сегодня всё, что мы видим по телевизору, слышим по радио, всё, о чём поют в песнях, все странные концепции и идеи, которые продвигают через сеть Интернет, — это всё и есть реклама. Скрытая реклама. Как это работает? Очень просто. Можно сколько угодно людям мозолить глаза явной рекламой пива, но если человек не подсажен на это чуть ли не с детства, то заставить его покупать вредный напиток вряд ли возможно. И здесь в ход идёт скрытая реклама. Производители пива начинают финансировать производство различных фильмов и сериалов, где все (или подавляющее большинство) герои регулярно пьют пиво.

При этом не столько важна марка этого пива: все пивные бренды всё равно принадлежат одной корпорации и вся прибыль идёт в общий котёл. Поэтому с экрана продвигается не конкретный бренд пива, а конкретная модель поведения — регулярно употреблять пиво. Это продвигается с телеэкрана как норма: герои, которые употребляют пиво, показаны в качестве положительных героев — у них весёлая жизнь, они успешны, привлекательны, состоятельны, ну и так далее. Причём важно отметить, что для каждого социального слоя потенциальных потребителей образ привлекательности будет свой.

Для молодежи, к примеру, привлекательными героями являются наглые развязные подростки, а вот для людей постарше важен доход героя и его социальный статус. И производители пива, спонсирующие подобные фильмы, создадут положительный образ под каждую социальную группу. И таким образом постепенно внедрят в общество концепцию о том, что пить пиво — это модно, круто, весело и совсем даже не вредно. А вот тот, кто не пьёт пиво, — вот с ним однозначно то-то не так. Он, как говорил легендарный Воланд: «Или тяжело болен, или втайне ненавидит окружающих». Печально, но слова, написанные гениальным писателем, стали пророческими: сегодня в нашем обществе примерно так воспринимают каждого, кто не употребляет алкоголь.

И именно так работает эта система: человека ничего не заставляют делать напрямую, никто не указывает ему, как надо жить, просто ему мягко и ненавязчиво внушают, в какую сторону ему нужно двигаться. Активное внедрение деструктивных концепций началось в нашем обществе примерно в конце XX века. Именно тогда начался невиданный доселе расцвет транснациональных корпораций. И за 30–40 лет наше общество практически полностью подчинено так называемой философии потребления.

Парадигма потребления ориентирует нас на то, что смысл жизни, грубо говоря, не в чём ином, как в потреблении товаров и услуг. И к этому нужно направлять своё внимание. Каждому из нас в этой жизни предлагается простой жизненный план — пожертвовав всем, сделать карьеру, заработать как можно больше денег, и всё для того, чтобы за короткий промежуток человеческой жизни потребить максимальное количество товаров и услуг.

Особое место во всей этой системе потребления занимает такой рычаг управления, как искусственное «устаревание» вещей. К примеру, можно вполне пользоваться телефоном, который куплен ещё в начале двухтысячных. Однако, если вы где-нибудь в окружении обычных социальных людей вытащите такой телефон, в вас буквально прожгут дырку осуждающими и насмешливыми взглядами. Потому что с таким «старьём» может ходить только… в общем, сами знаете. И важно понимать, что такая реакция — это далеко не выбор всех этих людей. Их просто научили думать определённым образом для того, чтобы они побуждали друг друга всё время скупать «новинки».

В этом подлость этой системы: она действует руками собственных жертв, заставляя их разрушать себя и свою жизнь. Именно поэтому современное насилие над человеком, которое всегда происходит завуалированно и неявно, намного более циничное и опасное. И опасность его в том, что человек не воспринимает это как насилие, искренне веря, что это его собственный выбор. Истинно сказано: «Лучший раб тот, который не подозревает, что он раб».

Потребителям долго и настойчиво внушают, что раз в два-три года нужно менять телефон, а человек без смартфона в современном обществе выглядит ещё более странным, чем трезвенник или вегетарианец. И человек, даже осознавая, что этот смартфон ему не нужен, рано или поздно будет элементарно просто «задолбан» своим окружением, и, чтобы просто прекратить насмешки и издевательства, купит себе этот смартфон. И подлость человеческой психики в том, что, купив смартфон, он почувствует, что наконец-то приобщился к элите, и сам будет гнобить тех, у кого этого смартфона нет. Именно так работает эта система.

И по такой схеме функционируют все отрасли этой системы потребления. Любой, кто пытается сломать эту систему даже в рамках собственной жизни, будет встречать жесточайший отпор со стороны зомбированных рекламой потребителей. Любой, кто хотя бы раз попытался пойти наперекор этой системе, понимает, о чём идёт речь. Попробуйте после долгих лет употребления алкоголя и мяса, сказать своим друзьям или родным, что решили от этого отказаться.

За крайне редким исключением реакция будет совершенно неадекватной и чаще всего — крайне агрессивной. И как ни странно это прозвучит, но сами люди к этой своей реакции не имеют почти никакого отношения. Так проявляется работа тех деструктивных программ, которые инсталлированы в наше сознание с помощью скрытой рекламы. Если человеку с экрана 20–30 лет его жизни внушать, что алкоголь это — продукт питания, а праздник без него невозможен, то как сможет этот человек нормально воспринимать, что его друг или родственник решил от этого отказаться? Поэтому этих людей можно понять — они жертвы рекламы, и не более того. Они искренне считают, что «обезумевшего» трезвенника надо срочно образумить и вернуть в нормальное состояние — состояние «умеренного» самоотравления алкогольным ядом.

То же самое и с мясом. Каждому человеку с детства внушалось, что мясо — это необходимый продукт питания. И даже если человек ест это самое мясо пару раз в неделю, то на информацию о вегетарианстве он будет реагировать неизменно: «А что есть тогда?» Такое чувство, что человек, кроме мяса, вообще ничем не питается: суп из мяса, каша из мяса, салат из мяса, десерт из мяса и чай из мяса. В реальности же среднестатистический человек съедает пару-тройку котлет в неделю, и отказ от них уж точно не ведёт к голодной смерти.

Однако практически у каждого сторонника «традиционного» питания в сознание уже инсталлирована программа, которая заставляет его реагировать агрессивно на любые идеи об изменении в питании. Почему так? Потому что это выгодно транснациональным корпорациям. Вы можете заметить, что на предложения отказаться от мяса люди практически всегда реагируют одними и теми же фразами: про белок, В12, про то, что «есть нечего», про то, что «человек всеяден» и прочую чушь, внушённую мясными корпорациями.

Примеры с мясом и алкоголем лишь самые яркие примеры. Но на самом деле система потребления так работает во всём. Её схема проста: с помощью скрытой рекламы внушить большинству выгодные ей идеи. А меньшинство будет презираемо и осмеяно. И рано или поздно перейдёт на сторону большинства. А если и нет, то невелика потеря: большинство всё равно будет приносить прибыль.

Потребительство и паразитирование — бич современности Постарайтесь проанализировать свои привычки, ритуалы, обряды, к которым вы привыкли. Тот же пример с Новым годом: нам с детства внушают, что вырубить сотни тысяч ёлок, нанеся удар по экологии, — это нормально. А каждый уважающий себя человек должен выложить за ёлку кругленькую сумму, проспонсировав этот жестокий бизнес, а после двух недель выкинуть её без всяких переживаний о том, куда теперь денутся эти сотни тысяч ёлок, которые валяются на улицах города до лета.

Нам настойчиво внушают с раннего детства, что самое главное — это получать удовольствие. Удовольствие — превыше всего. О том, что это удовольствие в ущерб другим людям и окружающей среде речь даже не идёт, но парадокс заключается в том, что чаще всего это удовольствие даже во вред самому человеку. Но эта философия потребления так глубоко вбита в наши умы, что смогла взрастить в нас даже пренебрежение к собственной жизни и здоровью.

Здоровье — это такая штука, что его всегда хватает до конца жизни. Всё это было бы смешно, если бы одурманенные философией потребления люди не начинали болеть уже в 30 лет, а умирать в 60. Реклама настолько зомбирует потребителей, что у них отключается даже инстинкт самосохранения и они потребляют во вред себе. О том, что их потребление наносит колоссальный вред окружающей среде, говорить уже и вовсе не приходится. О том, какой масштабный вред приносит всей планете мясоедение, уже сняты десятки фильмов. Но кого это волнует, кроме тех, кто уже и так перестал есть мясо? К сожалению, подавляющее большинство зрителей подобных фильмов составляют именно те, кто уже и так понял всё о вреде мяса.

Сегодня большинство людей ведут паразитический образ жизни. Спросите среднестатистического человека о том, к чему он стремится, чего хочет от жизни, какие у него цели и мотивации? «Денег-то хочется…» — ответила мне однажды девушка на вопрос о том, почему она хочет работать именно в IT-сфере. Заметьте, она не хочет изменить мир к лучшему, не хочет что-то привнести новое, что-то изобрести, облегчить жизнь людей, даже не хочет просто познать что-то новое и как-то развиваться.

«Денег-то хочется…» — вот единственная её мотивация. И это не единичный случай, это, скорее, «норма» современного общества. Подавляющее большинство людей (особенно молодежь как наиболее подверженный воздействию рекламы и пропаганды сегмент социума) сегодня мотивированы именно на потребление товаров и услуг. И поэтому вполне логично, что «денег-то хочется». Только «хочется» не самим людям, а тем, кто проплатил рекламу, инсталлировавшую в сознание людей все эти ложные желания. Это простое правило бизнеса: прежде, чем заработать, нужно вложить.

Транснациональные корпорации вкладывают миллиарды в организацию всей это информационной войны, направленной на инсталляцию в наше сознание деструктивных установок, мотивирующих нас к потреблению, паразитированию и саморазрушению. Но по итогу они получают в сотни и тысячи раз больше от одурманенных ложью, которые готовы сначала работать по 12 часов в сутки, потому что «денег-то хочется», а потом спускать эти деньги на то, чтобы потреблять то, что им не нужно, и разрушать самих себя. И эта парадоксальная система работает чётко и слаженно. Потребительство и паразитирование давно стали господствующей идеологией в большинстве стран.

Как избавиться от потребительства С потребительством и системой, которая нами управляет, всё понятно. Но следуют классические вопросы: «Что же делать и кто виноват?» Не так важно, кто виноват, так как заинтересованы в таком положении дел транснациональные корпорации, а виноваты в том, что мир именно такой, отчасти и мы сами. Но гораздо важнее вопрос «Что делать?» С потребительством и системой, которая нами управляет, всё понятно. Но следуют классические вопросы: «Что же делать и кто виноват?» Не так важно, кто виноват, так как заинтересованы в таком положении дел транснациональные корпорации, а виноваты в том, что мир именно такой, отчасти и мы сами. Но гораздо важнее вопрос «Что делать?»

Для начала важно осознать, что нами управляют. Помните, что «Лучший раб тот, который не подозревает, что он раб»? И чтобы освободиться от этих цепей потребления для начала следует стать менее «удобным» рабом: осознать, что нами управляют и большинство наших мотиваций попросту внушены нам. Далее следует подвергнуть глубочайшему анализу все действия, которые мы совершаем. Как уже сказано в самом начале, любому действию предшествует мотив. Вот с этого и надо начинать. Прежде чем совершить какое-то действие, проверьте свой мотив.

Разберём на примере покупки. Итак, возникло желание купить что-нибудь. Честно (это важно) задайте себе вопрос, действительно ли вам нужна эта вещь? А если нужна, то зачем? Будет ли она способствовать вашему развитию? Принесёт ли она благо вам и окружающим вас людям? Не является ли желание купить эту вещь навязанным вам какой-то скрытой рекламой или настойчивыми «советами» других людей. К советам в плане разного рода покупок стоит относиться крайне осторожно. Важно понимать, что большинство людей уже зомбированы рекламой. И то, что они вам советуют, — это просто процесс ретрансляции тех идей, которые были вложены в них посредством рекламы. То есть совет вам даёт не ваш друг или родственник, а посредством его — заинтересованные в продажах люди. Это важно понимать.

Осознанность — это наше самое мощное оружие. Когда перед каждым своим действием вы будете себя честно спрашивать о мотивах и смысле данного действия, тогда вы станете поистине свободными. Никакая скрытая реклама, никакой гипноз или зомбирование не смогут с сознанием осознанного человека сделать ничего. Представьте себе антивирусную программу на компьютере. Она сразу же пресекает любые попытки вредоносных программ встроиться в наш компьютер.

То же самое происходит и с сознанием осознанного человека, который перед каждым своим действием задумывается о том, каковы его мотивы, каков смысл данного действия, каковы цели и к какому результату это действие приведёт. И это позволяет уничтожать «троянские программы» в нашем сознании ещё до того, как они пустят там свои корни и начнут процесс разрушения. Запустите в своём сознании такую антивирусную программу и перед каждым действием, перед каждой покупкой или заказом услуги спросите себя: «Для чего мне это нужно? Какую пользу это принесёт?» Вот увидите: многие желания, навязанные потребности и затраты — уйдут сами собой!

Источник: https://www.oum.ru/literature/raznoe/potrebitelstvo-kak-obraz-zhizni/