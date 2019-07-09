Потребительство как образ жизни.
Мотив. Без него невозможно ни одно действие. Мы рождаемся уже с базовыми мотивациями, обусловленными нашими физическими потребностями. Но чем дальше мы познаем мир, впитывая в себя все особенности окружающей нас информационной среды, тем больше у нас появляется мотиваций. Но зачастую наш выбор — далеко не всегда наш выбор. Это, скорее, выбор той среды, которая нас формирует. Любому нашему действию предшествует мотив. И в зависимости от того, какие мотивации заложены в нас, такие действия мы будем совершать и по такому пути будем двигаться.
И современный мир устроен так, что окружающая среда закладывает в нас с детства не самые лучшие мотивации. Эти мотивации преимущественно эгоистичные. Почему так происходит и кому это выгодно? Существует мнение, что 90 % информации, с которой мы сталкиваемся, выгодны транснациональным корпорациям и проплачены ими. Что же это за информация? И идёт ли речь только о какой-то явной рекламе?
XXI век — век потребительства
На конец XX века и начало XXI пришёл самый расцвет транснациональных корпораций. Если в XX веке в мире преимущественно шла война идеологий, и война эта шла путём вооружённых столкновений, то к концу XX века началась новая эпоха — эпоха бесструктурного управления обществом, эпоха войны, которая идёт не на полях сражений, а в умах людей. Сегодня гонка вооружений ведётся не в плане оружия в традиционном понимании этого слова. Главным оружием нашего века стала реклама и другие методы манипуляции массовым сознанием.
Реклама. При этом слове, как правило, возникают у всех примерно одни и те же ассоциации. Рекламу вставляют в самом интересном месте любимого сериала, её расклеивают в общественном транспорте, она обрушивается на нас на улицах родного города. Однако это лишь часть айсберга. На самом деле 90 % информации, с которой мы сталкиваемся, это и есть реклама. В век потребительства реклама стала двигателем прогресса. Ну, или регресса, это как посмотреть.
Сегодня всё, что мы видим по телевизору, слышим по радио, всё, о чём поют в песнях, все странные концепции и идеи, которые продвигают через сеть Интернет, — это всё и есть реклама. Скрытая реклама. Как это работает? Очень просто. Можно сколько угодно людям мозолить глаза явной рекламой пива, но если человек не подсажен на это чуть ли не с детства, то заставить его покупать вредный напиток вряд ли возможно. И здесь в ход идёт скрытая реклама. Производители пива начинают финансировать производство различных фильмов и сериалов, где все (или подавляющее большинство) герои регулярно пьют пиво.
При этом не столько важна марка этого пива: все пивные бренды всё равно принадлежат одной корпорации и вся прибыль идёт в общий котёл. Поэтому с экрана продвигается не конкретный бренд пива, а конкретная модель поведения — регулярно употреблять пиво. Это продвигается с телеэкрана как норма: герои, которые употребляют пиво, показаны в качестве положительных героев — у них весёлая жизнь, они успешны, привлекательны, состоятельны, ну и так далее. Причём важно отметить, что для каждого социального слоя потенциальных потребителей образ привлекательности будет свой.
Для молодежи, к примеру, привлекательными героями являются наглые развязные подростки, а вот для людей постарше важен доход героя и его социальный статус. И производители пива, спонсирующие подобные фильмы, создадут положительный образ под каждую социальную группу. И таким образом постепенно внедрят в общество концепцию о том, что пить пиво — это модно, круто, весело и совсем даже не вредно. А вот тот, кто не пьёт пиво, — вот с ним однозначно то-то не так. Он, как говорил легендарный Воланд: «Или тяжело болен, или втайне ненавидит окружающих». Печально, но слова, написанные гениальным писателем, стали пророческими: сегодня в нашем обществе примерно так воспринимают каждого, кто не употребляет алкоголь.
И именно так работает эта система: человека ничего не заставляют делать напрямую, никто не указывает ему, как надо жить, просто ему мягко и ненавязчиво внушают, в какую сторону ему нужно двигаться. Активное внедрение деструктивных концепций началось в нашем обществе примерно в конце XX века. Именно тогда начался невиданный доселе расцвет транснациональных корпораций. И за 30–40 лет наше общество практически полностью подчинено так называемой философии потребления.
Парадигма потребления ориентирует нас на то, что смысл жизни, грубо говоря, не в чём ином, как в потреблении товаров и услуг. И к этому нужно направлять своё внимание. Каждому из нас в этой жизни предлагается простой жизненный план — пожертвовав всем, сделать карьеру, заработать как можно больше денег, и всё для того, чтобы за короткий промежуток человеческой жизни потребить максимальное количество товаров и услуг.
Особое место во всей этой системе потребления занимает такой рычаг управления, как искусственное «устаревание» вещей. К примеру, можно вполне пользоваться телефоном, который куплен ещё в начале двухтысячных. Однако, если вы где-нибудь в окружении обычных социальных людей вытащите такой телефон, в вас буквально прожгут дырку осуждающими и насмешливыми взглядами. Потому что с таким «старьём» может ходить только… в общем, сами знаете. И важно понимать, что такая реакция — это далеко не выбор всех этих людей. Их просто научили думать определённым образом для того, чтобы они побуждали друг друга всё время скупать «новинки».
В этом подлость этой системы: она действует руками собственных жертв, заставляя их разрушать себя и свою жизнь. Именно поэтому современное насилие над человеком, которое всегда происходит завуалированно и неявно, намного более циничное и опасное. И опасность его в том, что человек не воспринимает это как насилие, искренне веря, что это его собственный выбор. Истинно сказано: «Лучший раб тот, который не подозревает, что он раб».
Потребителям долго и настойчиво внушают, что раз в два-три года нужно менять телефон, а человек без смартфона в современном обществе выглядит ещё более странным, чем трезвенник или вегетарианец. И человек, даже осознавая, что этот смартфон ему не нужен, рано или поздно будет элементарно просто «задолбан» своим окружением, и, чтобы просто прекратить насмешки и издевательства, купит себе этот смартфон. И подлость человеческой психики в том, что, купив смартфон, он почувствует, что наконец-то приобщился к элите, и сам будет гнобить тех, у кого этого смартфона нет. Именно так работает эта система.
И по такой схеме функционируют все отрасли этой системы потребления. Любой, кто пытается сломать эту систему даже в рамках собственной жизни, будет встречать жесточайший отпор со стороны зомбированных рекламой потребителей. Любой, кто хотя бы раз попытался пойти наперекор этой системе, понимает, о чём идёт речь. Попробуйте после долгих лет употребления алкоголя и мяса, сказать своим друзьям или родным, что решили от этого отказаться.
За крайне редким исключением реакция будет совершенно неадекватной и чаще всего — крайне агрессивной. И как ни странно это прозвучит, но сами люди к этой своей реакции не имеют почти никакого отношения. Так проявляется работа тех деструктивных программ, которые инсталлированы в наше сознание с помощью скрытой рекламы. Если человеку с экрана 20–30 лет его жизни внушать, что алкоголь это — продукт питания, а праздник без него невозможен, то как сможет этот человек нормально воспринимать, что его друг или родственник решил от этого отказаться? Поэтому этих людей можно понять — они жертвы рекламы, и не более того. Они искренне считают, что «обезумевшего» трезвенника надо срочно образумить и вернуть в нормальное состояние — состояние «умеренного» самоотравления алкогольным ядом.
То же самое и с мясом. Каждому человеку с детства внушалось, что мясо — это необходимый продукт питания. И даже если человек ест это самое мясо пару раз в неделю, то на информацию о вегетарианстве он будет реагировать неизменно: «А что есть тогда?» Такое чувство, что человек, кроме мяса, вообще ничем не питается: суп из мяса, каша из мяса, салат из мяса, десерт из мяса и чай из мяса. В реальности же среднестатистический человек съедает пару-тройку котлет в неделю, и отказ от них уж точно не ведёт к голодной смерти.
Однако практически у каждого сторонника «традиционного» питания в сознание уже инсталлирована программа, которая заставляет его реагировать агрессивно на любые идеи об изменении в питании. Почему так? Потому что это выгодно транснациональным корпорациям. Вы можете заметить, что на предложения отказаться от мяса люди практически всегда реагируют одними и теми же фразами: про белок, В12, про то, что «есть нечего», про то, что «человек всеяден» и прочую чушь, внушённую мясными корпорациями.
Примеры с мясом и алкоголем лишь самые яркие примеры. Но на самом деле система потребления так работает во всём. Её схема проста: с помощью скрытой рекламы внушить большинству выгодные ей идеи. А меньшинство будет презираемо и осмеяно. И рано или поздно перейдёт на сторону большинства. А если и нет, то невелика потеря: большинство всё равно будет приносить прибыль.
Потребительство и паразитирование — бич современности
Постарайтесь проанализировать свои привычки, ритуалы, обряды, к которым вы привыкли. Тот же пример с Новым годом: нам с детства внушают, что вырубить сотни тысяч ёлок, нанеся удар по экологии, — это нормально. А каждый уважающий себя человек должен выложить за ёлку кругленькую сумму, проспонсировав этот жестокий бизнес, а после двух недель выкинуть её без всяких переживаний о том, куда теперь денутся эти сотни тысяч ёлок, которые валяются на улицах города до лета.
Нам настойчиво внушают с раннего детства, что самое главное — это получать удовольствие. Удовольствие — превыше всего. О том, что это удовольствие в ущерб другим людям и окружающей среде речь даже не идёт, но парадокс заключается в том, что чаще всего это удовольствие даже во вред самому человеку. Но эта философия потребления так глубоко вбита в наши умы, что смогла взрастить в нас даже пренебрежение к собственной жизни и здоровью.
Здоровье — это такая штука, что его всегда хватает до конца жизни. Всё это было бы смешно, если бы одурманенные философией потребления люди не начинали болеть уже в 30 лет, а умирать в 60. Реклама настолько зомбирует потребителей, что у них отключается даже инстинкт самосохранения и они потребляют во вред себе. О том, что их потребление наносит колоссальный вред окружающей среде, говорить уже и вовсе не приходится. О том, какой масштабный вред приносит всей планете мясоедение, уже сняты десятки фильмов. Но кого это волнует, кроме тех, кто уже и так перестал есть мясо? К сожалению, подавляющее большинство зрителей подобных фильмов составляют именно те, кто уже и так понял всё о вреде мяса.
Сегодня большинство людей ведут паразитический образ жизни. Спросите среднестатистического человека о том, к чему он стремится, чего хочет от жизни, какие у него цели и мотивации? «Денег-то хочется…» — ответила мне однажды девушка на вопрос о том, почему она хочет работать именно в IT-сфере. Заметьте, она не хочет изменить мир к лучшему, не хочет что-то привнести новое, что-то изобрести, облегчить жизнь людей, даже не хочет просто познать что-то новое и как-то развиваться.
«Денег-то хочется…» — вот единственная её мотивация. И это не единичный случай, это, скорее, «норма» современного общества. Подавляющее большинство людей (особенно молодежь как наиболее подверженный воздействию рекламы и пропаганды сегмент социума) сегодня мотивированы именно на потребление товаров и услуг. И поэтому вполне логично, что «денег-то хочется». Только «хочется» не самим людям, а тем, кто проплатил рекламу, инсталлировавшую в сознание людей все эти ложные желания. Это простое правило бизнеса: прежде, чем заработать, нужно вложить.
Транснациональные корпорации вкладывают миллиарды в организацию всей это информационной войны, направленной на инсталляцию в наше сознание деструктивных установок, мотивирующих нас к потреблению, паразитированию и саморазрушению. Но по итогу они получают в сотни и тысячи раз больше от одурманенных ложью, которые готовы сначала работать по 12 часов в сутки, потому что «денег-то хочется», а потом спускать эти деньги на то, чтобы потреблять то, что им не нужно, и разрушать самих себя. И эта парадоксальная система работает чётко и слаженно. Потребительство и паразитирование давно стали господствующей идеологией в большинстве стран.
Как избавиться от потребительства
С потребительством и системой, которая нами управляет, всё понятно. Но следуют классические вопросы: «Что же делать и кто виноват?» Не так важно, кто виноват, так как заинтересованы в таком положении дел транснациональные корпорации, а виноваты в том, что мир именно такой, отчасти и мы сами. Но гораздо важнее вопрос «Что делать?»
Для начала важно осознать, что нами управляют. Помните, что «Лучший раб тот, который не подозревает, что он раб»? И чтобы освободиться от этих цепей потребления для начала следует стать менее «удобным» рабом: осознать, что нами управляют и большинство наших мотиваций попросту внушены нам. Далее следует подвергнуть глубочайшему анализу все действия, которые мы совершаем. Как уже сказано в самом начале, любому действию предшествует мотив. Вот с этого и надо начинать. Прежде чем совершить какое-то действие, проверьте свой мотив.
Разберём на примере покупки. Итак, возникло желание купить что-нибудь. Честно (это важно) задайте себе вопрос, действительно ли вам нужна эта вещь? А если нужна, то зачем? Будет ли она способствовать вашему развитию? Принесёт ли она благо вам и окружающим вас людям? Не является ли желание купить эту вещь навязанным вам какой-то скрытой рекламой или настойчивыми «советами» других людей. К советам в плане разного рода покупок стоит относиться крайне осторожно. Важно понимать, что большинство людей уже зомбированы рекламой. И то, что они вам советуют, — это просто процесс ретрансляции тех идей, которые были вложены в них посредством рекламы. То есть совет вам даёт не ваш друг или родственник, а посредством его — заинтересованные в продажах люди. Это важно понимать.
Осознанность — это наше самое мощное оружие. Когда перед каждым своим действием вы будете себя честно спрашивать о мотивах и смысле данного действия, тогда вы станете поистине свободными. Никакая скрытая реклама, никакой гипноз или зомбирование не смогут с сознанием осознанного человека сделать ничего. Представьте себе антивирусную программу на компьютере. Она сразу же пресекает любые попытки вредоносных программ встроиться в наш компьютер.
То же самое происходит и с сознанием осознанного человека, который перед каждым своим действием задумывается о том, каковы его мотивы, каков смысл данного действия, каковы цели и к какому результату это действие приведёт. И это позволяет уничтожать «троянские программы» в нашем сознании ещё до того, как они пустят там свои корни и начнут процесс разрушения. Запустите в своём сознании такую антивирусную программу и перед каждым действием, перед каждой покупкой или заказом услуги спросите себя: «Для чего мне это нужно? Какую пользу это принесёт?» Вот увидите: многие желания, навязанные потребности и затраты — уйдут сами собой!
Источник: https://www.oum.ru/literature/raznoe/potrebitelstvo-kak-obraz-zhizni/
Попробуйте после долгих лет употребления алкоголя , сказать своим родным, что решили от этого отказаться.
За крайне редким исключением реакция будет совершенно неадекватной и чаще всего — крайне агрессивной.
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Какой идиот это писал?
Который не может оторваться от стакана и ищет себе оправдания Все рады будут что человек не пьет .Кроме тез .Еще раз повторю кто не может завязать Как они будут радоваться если не пьет человек лет 5,а потом запил. На себе проверено 23 года и пиво не пил И живу не помер. Есть огромный плюс Когда Гайцы останавливают,а ты трезвый. В ихней башке не укладывается это.
Да знаю я.
Я тоже алкаш в завязке уже лет 25 даже шампанское на Новый год стрёмно.
Зато близким это счастье и радость.
Ну и не только гайцы.
Любая неприятность или проблема а ты трезвый.
А если пьяный ты и виноват.
— А вы пить не будете? Драться не будете?
— Я, голубчик, не пью, не курю, не колюсь и не нюхаю. И компьютером не увлекаюсь. А уж драться я совсем не пристрастен.
— Исключительный Вы человек.
-Я вами доведена до точки сборки. Вы меня под Pink Floyd невинности лишили и к дзэн-буддизму пристрастили, а сами жениться на другой задумали?.. Я вас наверняка в подъезде серной кислотой оболью. В суд подам. За растление несовершеннолетней гражданки Украины. То есть меня. Никакой посторонней женитьбы! И деньги здесь ни при чём — я ими и пользоваться не умею!
“Даун Хаус” и “8 1/2 $” можно цитировать в любой непонятной ситуации:
- А че ты мне “выкаешь”?
- Извините, дурное воспитание…
Лучшая коллаборация молодых Охлобыстина и Бондарчука. Жаль опопсели.
Согласен))
Но скорее постарели и исчез задор.
До сорока как Пушкин,Лермонтов,Высоцкий…
А после сорока ВСЁ превращается в Макаревича больше или меньше
ООН выпустили доклад,где пересмотрена таблица наркотиков ,теперь алкоголь будет стоять перед кокаином и героином..”Комиссия опирается на исследование британских ученых, которые оценили вредные вещества по 16 критериям. Девять критериев относились к вреду, наносимому самим веществом потребителю, семь — к вреду для окружающих. Ученые пришли к выводу, что самым опасным для общества является спиртное. Алкоголь набрал 72 балла и опередил героин (55 баллов) и крэк (54). Табак занял в этой классификации шестое место.”
П.С. к чему бы это ?повысят цену?
Повысят спрос.
Афганистан работает на склад. Товара накопилось девать некуда.
Вся надежда на британских учОных.
И уже Грузия разрешила конопельку.
Украина на очереди.
сегодня читала данные по движению наркотиков через украину ,молдавию и грузию и что его контролировали плахотнюк,порошенко с ЦРУ,теперь их отстранили люди трампа и пока неразбериха,впомните историю с 9 тн кокаина в перевернутой лодке на украине и другие мелькали.А тут вообще кокаиниста поставили п-резидентом,деньги,деньги и все как всегда ;спасение утопающих, дело рук….
В яблочко!!
Наркота один из баблопотоков но Трамп непричём.
Там всё контролирует Золотая Роза.
А они проклинтоновские.
Хотя пассаж с Израилем и перенос столицы и другие реверансики могут болотце и взбаламутить.
А сэкономленные баблосики куда потратили , если не секрет?)
Потребительство-основной принцип капитализма.
Навязанные услуги + к этому никчемный товар. Который ждешь когда развалится.
Потребительство основной принцип ЖИЗНИ.
Перестанешь потреблять воздух сдохнешь.
+ еда,вода и другие капиталистические глупости
А курение? Брат сказал, что прокуривает три тысячи в месяц, думаю сигареты недорогие, двоюродная сестра носит босоножки за тысячу, платье за 500-прокуривает в месяц не менее трех тысяч.У меня в голове не укладывается-от человека всегда воняет сигаретами,руки, рот, всем некурящим неприятно рядом с этим дымом находится-и,- не могу бросить.В год-36000-точно можно и сапоги хорошие купить и даже шубку (не норку) себе позволить.Или недорогой курорт.А вы пишите потребление.
А чем заменить потреблятство ? Замена должна быть более сладкой, чем то , к чему стадо привыкло!
Только мордобоем.
Вариантов нет.