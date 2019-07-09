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Лечить бесполезно: какую модель строит российская верхушка

18:47. 9 июля 2019 Просмотров - 83 Нет комментариев Опубликовал:

Чего боится Путин?

Известный экономист Михаил Хазин о том, какое целеполагание у правительства и Центробанка, почему оно не совпадает с интересами РФ. С чем связан экономический спад, который продолжается шесть лет. От чего зависит наше будущее.

Понять, как нами управляют и чем нам отвечать, поможет книга:

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

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День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/lechit-bespolezno-kakuyu-model-stroit-rossiyskaya-verhushka

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