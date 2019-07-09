Лечить бесполезно: какую модель строит российская верхушка

Концептуал СМИ Чего боится Путин?

Известный экономист Михаил Хазин о том, какое целеполагание у правительства и Центробанка, почему оно не совпадает с интересами РФ. С чем связан экономический спад, который продолжается шесть лет. От чего зависит наше будущее.



Понять, как нами управляют и чем нам отвечать, поможет книга:

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

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