Как сумасшедшие стали звёздами

Почему мнение шарлатанов в обществе имеет больший вес, чем научное?

Чем отличается альтернативная медицина от классической? Как распознать медицинского шарлатана? Какие фишки используют шарлатаны в медицине, чтобы обманывать людей?

Обо всем этом расскажет Алексей Водовозов – российский научный журналист и врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог.

Ведёт просветительский блог «Смотровая Военврача», отмеченный различными наградами.В 2019 году назван одним из самых известных в России популяризаторов медицины.

Свою профессиональную деятельность Алексей начинал, как военный врач, пройдя путь от врача отдельного батальона до начальника гарнизонной поликлиники. Специализировался в терапии, клинической токсикологии, клинической лабораторной диагностике и военно-врачебной экспертизе, социальной гигиене и организации здравоохранения.

В 2000-е годы Алексей приобрел уникальный опыт работы в альтернативной медицине, что позволило ему выяснить, как устроен мир медицинского шарлатанства. Позже Алексей перешел работать в Lentu.ru в качестве редактора (позже главного редактора)медтицинской рубрики с тематикой о разоблачении медицинского шарлатанства.

С тех пор Алексей Водовозов перешел в медицинскую журналистику.

Научный редактор объединённой редакции издательского дома Remedium, популярно-просветительского журнала о медицине «ABC» и журнала «Российские аптеки». Главный редактор сайта abc-gid.ru.

Член Клуба научных журналистов, член Экспертного совета Премии имени Гарри Гудини, член Ассоциации медицинских журналистов, член российского движения Брайтс, член жюри ежегодного конкурса научно-популярного проекта Biomolecula.ru — «Мол/био/текст».

Атеист. Женат, имеет сына, дочь и внучку. Жена — Светлана Александровна Водовозова (род. 23 октября 1969), учитель биологии высшей категории в гимназии № 13 Одинцово.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=D115Ik_0Xfc