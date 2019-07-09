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Как Стaлин зacтавил союзников уважать СССР. Николай Сапелкин

18:47. 9 июля 2019 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:

Хотят ли русские войны?

Историк Николай Сапелкин продолжает свой цикл передач “Понимая Стaлина”. Какова была роль Стaлина в подготовке к Великой Отечественной, как он повлиял на сроки её начала и всё ли было сделано для минимизации потeрь для страны и народа.

Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

Сталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг)

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День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kak-stalin-zactavil-soyuznikov-uvazhat-sssr-nikolay-sapelkin

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