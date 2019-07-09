Как Стaлин зacтавил союзников уважать СССР. Николай Сапелкин
Хотят ли русские войны?
Историк Николай Сапелкин продолжает свой цикл передач “Понимая Стaлина”. Какова была роль Стaлина в подготовке к Великой Отечественной, как он повлиял на сроки её начала и всё ли было сделано для минимизации потeрь для страны и народа.
Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:
История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений ЮрьевичСталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг)
============================================================================
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kak-stalin-zactavil-soyuznikov-uvazhat-sssr-nikolay-sapelkin