Как Стaлин зacтавил союзников уважать СССР. Николай Сапелкин

Концептуал СМИ Хотят ли русские войны?

Историк Николай Сапелкин продолжает свой цикл передач “Понимая Стaлина”. Какова была роль Стaлина в подготовке к Великой Отечественной, как он повлиял на сроки её начала и всё ли было сделано для минимизации потeрь для страны и народа.



Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

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