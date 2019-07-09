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“Forbes” назвал самых богатых депутатов и чиновников в России.

11:36. 9 июля 2019 Просмотров - 16 Нет комментариев Опубликовал:

МОСКВА, 9 июля 2019, 11:03 — REGNUM

Самым богатым среди чиновников и народных избранников в России по итогам 2018 года оказался основатель группы компаний «Владимирский стандарт», депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов. С доходом почти 9,97 млрд рублей за прошедший год именно он возглавил традиционный рейтинг Forbes «Власть и деньги».

Следом идёт миллиардер, совладелец компании «Южуралзолото», вице-председатель заксобрания Челябинской области Константин Струков. Его состояние, по оценке Forbes, составляет $1,9 млрд. В 2018 году он задекларировал доход 4,46 млрд рублей.

Тройку богатейших российских госслужащих и парламентариев замыкает владелец местной кондитерской фабрики «Славянка», депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев. В 2018 году, согласно данным декларации, его семья заработала 2,84 млрд рублей.

Также в рейтинг вошли члены Совета Федерации Валерий Пономарёв, Борис Невзоров, Александр Бабаков и Игорь Зубарев. В топ-50 покали девять депутатов Госдумы РФ. Также в списке вице-премьер Юрий Трутнев, гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, бывший министр обороны Анатолий Сердюков и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Совокупно семьи 100 участников рейтинга задекларировали доход в 70,945 млрд рублей — более $1,1 млрд по средневзвешенному курсу за 2018 год.

Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2662408.html

 

Источник: https://regnum.ru/news/polit/2662408.html

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