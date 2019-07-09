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Богатейшие чиновники России, Женская глупость // Галопом по Европам #59

21:02. 9 июля 2019 Просмотров - 104 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Вице-премьер Борисов заявил, что оборонка живет впроголодь и предложил правительству списать ей кредиты на 600-700 миллиардов;
- За год в России от полетов отстранено 425 пилотов
- Сто богатейших госслужащих и депутатов России владеют более чем 70-ю миллиардами рублей;
- В Якутске бастуют сотрудники предприятия «Аэропорты Севера»;
- За год в России от полетов отстранено 425 пилотов;
- Телемост между Россией и Украиной не состоялся;
- Госдеп одобрил продажу Тайваню вооружений на 2 с лишним миллиарда долларов;
- Задержание иранского танкера в Гибралтаре не останется без ответа – об этом заявил начальник генштаба вооруженных сил Ирана;
- В Турции – массовые зачистки в вооруженных силах;
- В России будут производить американские вакцины от ветрянки, ротавируса и вируса папилломы человека;
- Райффайзенбанк будет выдавать кредиты через соцсети и мессенджеры;
- В РПЦ заявили, что женщины глупее мужчин.

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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BzXZBBZtn8s

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