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Суверенитет

21:48. 8 июля 2019 Просмотров - 31 Нет комментариев Опубликовал:

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"Никогда такого не было, и вот опять" © В.Черномырдин

Риски новых западных санкций в отношении программы по созданию российского самолета МС-21 сохраняются, созданы предпосылки для давления на эту программу, заявил в воскресенье вице-премьер РФ Юрий Борисов, открывая совещание по выполнению производственных программ Иркутского авиазавода.

"В связи с вступлением в силу в сентябре 2018 года новых ограничений США в торговле с российскими компаниями, в том числе АО "АэроКомпозит" и АО "ОДК-Авиадвигатель", созданы серьезные предпосылки к оказанию давления на программу МС-21", - сказал Борисов.

"Наложен запрет на поставку композиционных материалов, используемых при производстве крыла для самолета МС-21. Кроме того, заблокированы поставки титанового крепежа, машин для выкладки сухой углеродной ленты и другого оборудования. Сохраняются риски введения новых санкций", - отметил вице-премьер.
https://ria.ru/20190707/1556282511.html

Когда же до Кремля и лично президента РФ В.Путина дойдет, что без прекращения политики деиндустриализации России мы обречены оставаться сырьевым придатком развитых стран?

Может стоит наконец отказаться от проведения дорогостоящих олимпиад, универсиад и прочих чемпионатов мира по футболу, а заняться не столь выгодным в пропагандистском смысле возрождением российской промышленности? Например, научиться изготавливать титановый крепеж, т.е. по сути гайки и болты из титана.

 

Источник: https://www.nakanune.ru/articles/115293/

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