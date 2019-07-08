Они говорят. Электричество
Топишь за коммунизм, а сам сидишь в буржуйском интернете и пользуешься буржуйскими гаджетами?
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МУЗЫКА:
God Fury by Anno Domini Beats
УРА!!! Коммунисты провели электричество. Через 20 лет после буржуев ))
Но даже это фиККня….
Круть в другом.
Это БУРЖУИ провели коммуниЗдам электричество.
Наверно чтоб легче было расстреливать друг-друга.
Не сами….
Америка построила и провела.
А заплатили ЖИЗНЯМИ на 2-й мировой
Электричество было в России ещё задолго до революции. Об чем ты, дядя?
М-да! О дяде : заблудился , составляя слова в предложения.
Надо сказать больше-электричество было ещё задолго до России, задолго до Руси,задолго вообще до человечества. Оно было всегда. А вот электрофикация-нет.
А вот электрОфикации не было вообще нигде и никогда.
Исправлено уже, не знаю как вышло. Проф. образование имею.
По электрофикации?
И ничего не исправлено, буковка “и” так и плачет за дверью.