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Они говорят. Электричество

18:42. 8 июля 2019 Просмотров - 198 7 коммент. Опубликовал:

Топишь за коммунизм, а сам сидишь в буржуйском интернете и пользуешься буржуйскими гаджетами?

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МУЗЫКА:

God Fury by Anno Domini Beats

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OU-7CiI9NYg

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