Мэр-эгоист, Сбербанк в Макдональдсе, Побег из Южной Кореи // Галопом по Европам #58

В этом выпуске:

- Авиасообщение с Грузией прекращено. Вступил в силу запрет, ставший ответом на антироссийские митинги в Тбилиси;

- Аэропорт Шереметьево для преодоления багажного кризиса начал платить грузчикам по 200 тысяч рублей в месяц;

- Великий Новгород может остаться без детских лоров;

- В Кремле знают о задержании российских граждан в Ливии и выясняют причины;

- В Пхеньян перебрался Чхо Ин Гук — сын самых известных в истории южнокорейских перебежчиков;

- Еврокомиссию возглавит немецкий министр обороны Ван Дер Ляйен;

- Генсек НАТО Столтенберг вновь призвал Россию вернуться в договор об РСМД;

- Трамп предупредил Иран — “Будьте осторожны, у вас никогда не будет ядерного оружия”;

- Сбербанк и Макдональдс обсуждают открытие совместных отделений;

- Работников начнут страховать, как автомобили;

- Лимузин Аурус Сенат можно будет купить уже в августе — за 18 миллионов рублей;

- Россию могут обязать производить алкогольные энергетики.



_______________________________________________





Поддержать рублем производство и распространение выпусков “Галопом по Европам”:

Кошелек Яндекс:

https://money.yandex.ru/to/4100120420…

Карта СберБанка

4276380154608413

_______________________________________________







Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.

galop.feedback@gmail.com







Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru

Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin

Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin

Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin

Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog

Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/



#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=v5ZDbPKeC48