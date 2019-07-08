Мэр-эгоист, Сбербанк в Макдональдсе, Побег из Южной Кореи // Галопом по Европам #58
В этом выпуске:
- Авиасообщение с Грузией прекращено. Вступил в силу запрет, ставший ответом на антироссийские митинги в Тбилиси;
- Аэропорт Шереметьево для преодоления багажного кризиса начал платить грузчикам по 200 тысяч рублей в месяц;
- Великий Новгород может остаться без детских лоров;
- В Кремле знают о задержании российских граждан в Ливии и выясняют причины;
- В Пхеньян перебрался Чхо Ин Гук — сын самых известных в истории южнокорейских перебежчиков;
- Еврокомиссию возглавит немецкий министр обороны Ван Дер Ляйен;
- Генсек НАТО Столтенберг вновь призвал Россию вернуться в договор об РСМД;
- Трамп предупредил Иран — “Будьте осторожны, у вас никогда не будет ядерного оружия”;
- Сбербанк и Макдональдс обсуждают открытие совместных отделений;
- Работников начнут страховать, как автомобили;
- Лимузин Аурус Сенат можно будет купить уже в августе — за 18 миллионов рублей;
- Россию могут обязать производить алкогольные энергетики.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам