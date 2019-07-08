Манипуляция сознанием. “Сушка явки”

К вопросу о том, что можно делать с любыми результатами любых выборов в случае, если с результатами надо что-то делать.

Низкая явка на выборы создает «добровольный резерв» голосов. Люди, не пришедшие на выборы, не станут интересоваться тем, что произошло с их голосами. Механизма выяснения того, куда ушли такие голоса, нет. А если бы такой механизм и был, включать его слишком хлопотно. И рискованно.

«Добровольный резерв» голосов дает богатые возможности тем, кто хотел бы скорректировать результаты голосования.

На примере понятно, что безумные истории про "спойлера от апэшечки" , выдвинутого якобы для повышения явки и легитимизации "буржуазных" выборов , в которых учавствовать не надо, рассказывают провокаторы исключительно в интересах власти .

В минувшее воскресенье на выборы в Совет депутатов подмосковного Серпухова пришло всего 16,4% избирателей – это чуть меньше 21,9 тысячи человек. Большинство мандатов получили кандидаты от «Единой России». 30 мандатов распределились следующим образом: 26 из них получила «Единая Россия», три – ЛДПР, один – КПРФ. «Эсеры» по итогам выборов остались без своего представителя в серпуховском Совете депутатов.

Вообщем, итог таков ..

Источник: https://newdaynews.ru/moskow/665800.html