Манипуляция сознанием. “Сушка явки”
К вопросу о том, что можно делать с любыми результатами любых выборов в случае, если с результатами надо что-то делать.
Низкая явка на выборы создает «добровольный резерв» голосов. Люди, не пришедшие на выборы, не станут интересоваться тем, что произошло с их голосами. Механизма выяснения того, куда ушли такие голоса, нет. А если бы такой механизм и был, включать его слишком хлопотно. И рискованно.
«Добровольный резерв» голосов дает богатые возможности тем, кто хотел бы скорректировать результаты голосования.
На примере понятно, что безумные истории про "спойлера от апэшечки" , выдвинутого якобы для повышения явки и легитимизации "буржуазных" выборов , в которых учавствовать не надо, рассказывают провокаторы исключительно в интересах власти .
В минувшее воскресенье на выборы в Совет депутатов подмосковного Серпухова пришло всего 16,4% избирателей – это чуть меньше 21,9 тысячи человек. Большинство мандатов получили кандидаты от «Единой России».
30 мандатов распределились следующим образом: 26 из них получила «Единая Россия», три – ЛДПР, один – КПРФ. «Эсеры» по итогам выборов остались без своего представителя в серпуховском Совете депутатов.
Вообщем, итог таков ..
Источник: https://newdaynews.ru/moskow/665800.html
Серый, насчет нашего друга. Похоже 8000 дополнительных просмотров он накликал тебе в этой заметке, может включает скриптботы и на другие. Но что-то не идет дело, посещаемость всё равно едет на 6 часов.
Посмотрим что дальше
по факту при любой явке подрихтуют результат в серверной. вся разница между высокой и низкой явкой заключается в том, что лишь хозяевам счетоводов станет боязнее, поскольку реакция активных граждан намного страшнее, чем желаемое бездействие пассивного населения.
отсюда просматривается и некая логическая последовательность. пассивность населения обусловлена не апатией к политике (ну иначе бы не заездили пластинку про “а что там в сирии и как там на украине?”), а отсуствием альтернативного выбора. нет оединого оппозицинного власти народного лидера. во власти конечно идиоты, но не настолько чтобы дать таковому появиться. замкнутый круг, который разрывается сменой методологии. очевидно ж что борьба оппозиции за пассивное большинство это сизиф труд, где власть выиграет всегда. а вот если оппозиция впитает вокруг себя активное меньшинство, воспитает и подготовит его, а затем ещё и холостым в казённик авроры тыкнет, то и результат будет противоположным