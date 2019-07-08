Главная тайна британской элиты
Мир в британской паутине
Как создавалась крупнейшая в мире сеть управления. Что для британского аристократа важнее: интересы стpaны или интересы семьи. Главные тайны британской элиты раскрывает выпускник МГИМО и Университета Дарема, аналитик Института Системно-Стратегического анализа Олег Яновский. Ведущий Дмитрий Перетолчин.
Понять скрытые пружины общественных процессов помогут:
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/glavnaya-tayna-britanskoy-elity