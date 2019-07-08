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Главная тайна британской элиты

18:41. 8 июля 2019 Просмотров - 169 Нет комментариев Опубликовал:

Мир в британской паутине

Как создавалась крупнейшая в мире сеть управления. Что для британского аристократа важнее: интересы стpaны или интересы семьи. Главные тайны британской элиты раскрывает выпускник МГИМО и Университета Дарема, аналитик Института Системно-Стратегического анализа Олег Яновский. Ведущий Дмитрий Перетолчин.

Понять скрытые пружины общественных процессов помогут:

Книги Андрея Фурсова

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День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/glavnaya-tayna-britanskoy-elity

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