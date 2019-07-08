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Евкурова назначили заместителем министра обороны

15:23. 8 июля 2019 Просмотров - 143 3 коммент. Опубликовал:


Бывшего главу Ингушетии генерала Евкурова, который не так давно покинул свой пост (не в последнюю очередь из-за конфликта с демаркацией границы с Чечней и связанных с этим протестов), назначили заместителем министра обороны, да еще и с повышением в звании.
Прямо скажем неожиданный кадровый экзерсис. Видимо рассказы о том, что Евкуров попал в опалу оказались немного далеки от реальности.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5120114.html

Метки: евкуров, Ингушетия, кавказ, мо рф

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