Евкурова назначили заместителем министра обороны

Бывшего главу Ингушетии генерала Евкурова, который не так давно покинул свой пост (не в последнюю очередь из-за конфликта с демаркацией границы с Чечней и связанных с этим протестов), назначили заместителем министра обороны, да еще и с повышением в звании.Прямо скажем неожиданный кадровый экзерсис. Видимо рассказы о том, что Евкуров попал в опалу оказались немного далеки от реальности.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5120114.html