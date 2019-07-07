В Донбассе украинский солдат открыл огонь по бойцам “Азова”
14:10. 7 июля 2019 Просмотров - 220 Нет комментариев Опубликовал: jackomb
Военнослужащий ВСУ в Донбассе открыл огонь по боевикам националистического подразделения "Азов" из-за идеологических разногласий. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"<...> военнослужащий второго батальона 30-й бригады рядовой Елистаров открыл огонь из автомата по националистам, в результате два "азовца" с ранениями различной степени тяжести госпитализированы", — рассказал он.
Офицер пресс-службы добавил, что 4 июля в ходе конфликта между сослуживцами, возникшего после употребления спиртных напитков, был застрелен военнослужащий первого батальона 54-й бригады ВСУ. При этом командование бригады скрыло факт инцидента и представило гибель солдата для вышестоящего командования как результат обстрела со стороны ЛНР.
С апреля 2014 года Украина ведет военную операцию против самопровозглашенных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, но и после договоренностей о перемирии перестрелки продолжаются.
В ЛНР не раз отмечали, что морально-психологическое состояние силовиков ухудшается. Служащие ВСУ мародерствуют и устраивают пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам.
О тех же проблемах говорят и в Киеве: так, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в конце прошлого года заявил, что небоевые потери силовиков за все время военных действий в Донбассе составили 2,7 тысячи человек, причем в 175 случаях это было отравление алкоголем и наркотиками.
Источник: https://ria.ru/20190707/1556281703.html?utm_referrer=httpszen.yandex.comfromspecial