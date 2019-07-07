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Сводки от ополчения Новороссии 07 июля 2019

11:53. 7 июля 2019 Просмотров - 114 Нет комментариев Опубликовал:

Горловка под огнём: пожар после обстрела

Горловка под огнём: пожар после обстрела | Русская весна

Рано утром, около половины седьмого украинские оккупанты со стороны посёлка Ленинское (после незаконного переименования — Южное) обстреляли северную окраину Горловки — посёлок Гольмовский из БМП-2, было произведено 40 выстрелов.

В результате этого обстрела зафиксированы повреждения в Зайцево по улице Рыбалко — дом 169, горят хозяйственные постройки; а также дом 48 по улице Обручева, снаряд попал в гараж.

Жертв среди мирных граждан удалось избежать.

Как сообщала «Русская Весна», сегодня в ЛНР под обстрел попал патруль СММ ОБСЕ.

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«Это можно смотреть бесконечно»: опубликованы кадры атаки позиций ВСУ «марсианами» (ВИДЕО)

«Это можно смотреть бесконечно»: опубликованы кадры атаки позиций ВСУ «марсианами» (ВИДЕО) | Русская весна

Официальный представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов вновь обнародовал кадры атаки позиций ВСУ под названием «Марсиане продолжают работать».

«В сети снова появилось видео работы марсиан. Судя по звуковому сопровождению, на Марсе тоже есть коммунисты», — прокомментировал он опубликованное видео.

«Респект Ангелу-хранителю Дебальцево. С того времени, как он прибыл в город, дети могут спать сладким сном и не прятаться в подвалах», — написал пользователь с ником Король Тумана.

«Это можно смотреть бесконечно», — прокомментировал кадры Влад Петров. 

«Умная такая молния — знает куда хреначить. Вот мимо меня так пролетела и не хрена», — отметил Игорь.

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