Сводки от ополчения Новороссии 07 июля 2019

Рано утром, около половины седьмого украинские оккупанты со стороны посёлка Ленинское (после незаконного переименования — Южное) обстреляли северную окраину Горловки — посёлок Гольмовский из БМП-2, было произведено 40 выстрелов.

В результате этого обстрела зафиксированы повреждения в Зайцево по улице Рыбалко — дом 169, горят хозяйственные постройки; а также дом 48 по улице Обручева, снаряд попал в гараж.

Жертв среди мирных граждан удалось избежать.

Как сообщала «Русская Весна», сегодня в ЛНР под обстрел попал патруль СММ ОБСЕ.

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