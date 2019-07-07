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От «Курска» до «Чернобыля». Как пытаются сдержать Россию

20:48. 7 июля 2019 Просмотров - 155 2 коммент. Опубликовал:

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Трагическая авария на глубоководном аппарате АС-31, заслонила собой два других важных события этой недели – передачу заказчику плавучего атомного энергоблока и успешный пуск ракеты с космодрома «Восточный». Между тем, эти события объединены одной общей и крайне важной темой, имя которой – Арктика. Каким образом и при чём здесь новый фильм «Курск» и сериал «Чернобыль» – расскажем далее.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1dPavXD16XQ

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 3769 691
    ХОХОЛ 7 июля 2019 в 21:00

    От «Вьетнама» до «Башен близнецов». Как пытаются сдержать Америку

    Ответить
    1
  • 52 48
    Valeriy Bondarik 7 июля 2019 в 22:17

    ,,,З д р а в и я Вам,,,

    НЫНЕшняя,Т.Н.”российская” власть(= “МАСТЬ”)-
    Главная Проблема и Угроза для России!
    * Внутренний,политический ДИВЕРСАНТ = “ед-ро”ССня!
    [это своеобразный...Политический "ИГИЛ"!!!]
    ***Освобождение РФ от этИХ…Главная Цель России!
    ““““““““““““““““““““““““
    ~~~ Политический “ИГИЛ”…~~~

    _НЫНЕ власть в России ЗАХВАТил -
    Политический[коррупционный]“ИГИЛ”!
    Этот ПАРАЗИТ – “единою~россиею” себя провозгласил!
    в Оккупанта-РАЗРУШИТЕЛЯ – он себя превратил!

    _Да – Т.Н.”ед-ро”ССня – ВРАГОМ для России является!
    Этим “ед-ро”[полит-"ИГИЛом"]- Русь РАЗРУШАЕТся!
    “ед-ро”=”ИГИЛом” – народ в России – “УТИЛИЗИРУЕТСЯ”!
    Развал РФ – Главное ЦУ – ,,ИМИ,, выполняется!

    _ВСЁ социальное – ,,ИМИ,, сокращается!
    Ныне – ЗА СЧЁТ Наследия СССР – РФ удерживается!
    Но Наследие СССР – ,,ИМИ,, разрушается!
    Однако ИХнее ВРЕДительство – “заботой” ПРИКРЫВАЕТСЯ…

    _ТРАГЕДИИ по ВСЕЙ стране – ОБЫЧНОЕ явлие…
    ВЫМИРАЕТ из-за нИХ – на Руси население!
    Алкоголя И наркоты – идёт РАСПРОСТРАНЕНИЕ!
    А также ВЕЗДЕ – АМОРАЛЬНОСТИ насаждение…

    _Т.Н.”ед-ро” – это ВРАГ~разрушитель!
    Это – политический “ИГИЛ”–ВРЕДитель!
    ПОСРЕДСТВОМ т.н.”ед-ро” – Россия РАЗРУШАЕТСЯ!
    Эта “ед-ро”ССня – ВРАГОМ России является!

    _Русь силаю – НЕЛЬЗЯ победить!Но – Можно…
    Если в Росси(и)ю – “власть” ЧУЖ`ИХ…ВНЕДРИТЬ…
    И вот “друзья” Руси – СОЗДАВ “ед-ро”[СВО`ИХ...],
    И смогли – неВИДИМЫЙ – Захват свершить…

    _Россия – Твой ВРАГ – у тебя В СТРАНЕ!
    И по разрушению РФ – выполняет ЦУ извне…
    Россия – Освобождайся от “ед-ро”ССни,
    ОНИ – полит~”ИГИЛ” – ИХ – ВРАГ в РФ внедрил!
    Этот полит~МОНСТР[диверсант]- Очень Руси наВРЕДил!
    “““““““““““““““[43-60]
    Ничего ни к кому личного,так -
    мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…Благодарю.
    = = = = =
    С уважениеем – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 07-7-19.

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