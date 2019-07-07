От «Курска» до «Чернобыля». Как пытаются сдержать Россию
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Трагическая авария на глубоководном аппарате АС-31, заслонила собой два других важных события этой недели – передачу заказчику плавучего атомного энергоблока и успешный пуск ракеты с космодрома «Восточный». Между тем, эти события объединены одной общей и крайне важной темой, имя которой – Арктика. Каким образом и при чём здесь новый фильм «Курск» и сериал «Чернобыль» – расскажем далее.
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От «Вьетнама» до «Башен близнецов». Как пытаются сдержать Америку
,,,З д р а в и я Вам,,,
НЫНЕшняя,Т.Н.”российская” власть(= “МАСТЬ”)-
Главная Проблема и Угроза для России!
* Внутренний,политический ДИВЕРСАНТ = “ед-ро”ССня!
[это своеобразный...Политический "ИГИЛ"!!!]
***Освобождение РФ от этИХ…Главная Цель России!
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~~~ Политический “ИГИЛ”…~~~
_НЫНЕ власть в России ЗАХВАТил -
Политический[коррупционный]“ИГИЛ”!
Этот ПАРАЗИТ – “единою~россиею” себя провозгласил!
в Оккупанта-РАЗРУШИТЕЛЯ – он себя превратил!
_Да – Т.Н.”ед-ро”ССня – ВРАГОМ для России является!
Этим “ед-ро”[полит-"ИГИЛом"]- Русь РАЗРУШАЕТся!
“ед-ро”=”ИГИЛом” – народ в России – “УТИЛИЗИРУЕТСЯ”!
Развал РФ – Главное ЦУ – ,,ИМИ,, выполняется!
_ВСЁ социальное – ,,ИМИ,, сокращается!
Ныне – ЗА СЧЁТ Наследия СССР – РФ удерживается!
Но Наследие СССР – ,,ИМИ,, разрушается!
Однако ИХнее ВРЕДительство – “заботой” ПРИКРЫВАЕТСЯ…
_ТРАГЕДИИ по ВСЕЙ стране – ОБЫЧНОЕ явлие…
ВЫМИРАЕТ из-за нИХ – на Руси население!
Алкоголя И наркоты – идёт РАСПРОСТРАНЕНИЕ!
А также ВЕЗДЕ – АМОРАЛЬНОСТИ насаждение…
_Т.Н.”ед-ро” – это ВРАГ~разрушитель!
Это – политический “ИГИЛ”–ВРЕДитель!
ПОСРЕДСТВОМ т.н.”ед-ро” – Россия РАЗРУШАЕТСЯ!
Эта “ед-ро”ССня – ВРАГОМ России является!
_Русь силаю – НЕЛЬЗЯ победить!Но – Можно…
Если в Росси(и)ю – “власть” ЧУЖ`ИХ…ВНЕДРИТЬ…
И вот “друзья” Руси – СОЗДАВ “ед-ро”[СВО`ИХ...],
И смогли – неВИДИМЫЙ – Захват свершить…
_Россия – Твой ВРАГ – у тебя В СТРАНЕ!
И по разрушению РФ – выполняет ЦУ извне…
Россия – Освобождайся от “ед-ро”ССни,
ОНИ – полит~”ИГИЛ” – ИХ – ВРАГ в РФ внедрил!
Этот полит~МОНСТР[диверсант]- Очень Руси наВРЕДил!
“““““““““““““““[43-60]
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…Благодарю.
= = = = =
С уважениеем – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 07-7-19.