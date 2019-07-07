Новости Украины и Новороссии 07 июля 2019
- 07:10 «Нам помогают Россия и Белоруссия!» — мэр Горловки (ВИДЕО).
- 06:43 Подписать немедленно! — Парубий угрожает потерявшемуся Зеленскому.
- 06:17 Грязная правда: Кто стоит за взрывами в Одессе? Арестованы несколько сотен человек.
- 00:18 Опасный реванш: Парубий раскрыл «план Путина» по Донбассу и Украине (ВИДЕО).
- Вчера 22:48 Афонские священники направили протест МИД Греции из-за визита клирика ПЦУ.
- Вчера 22:08 Когда президент стравливает людей.
«Нам помогают Россия и Белоруссия!» — мэр Горловки (ВИДЕО)
Более 500 детей из Горловки поедут на море в Анапу, Крым и Белоруссию. Об этом заявил мэр Горловки Иван Приходько, отвечая на вопрос журналистов об организации летнего отдыха для детей из прифронтовых территорий.
По его словам, городская администрация осуществляет коммуникацию между российскими фондами и не только, изъявивших желание организовать отдых для юных жителей Донбасса.
«В этот летний сезон мы вывозим более 500 детей в Анапу, в Крым, в Белоруссию. А в течение года эта цифра переваливает за 2,5 тысячи», — сказал Приходько.
Он отметил, что местные власти помогают оформлять документы и отправляют детей на отдых.
«И главное, что мы находим этих людей, готовых помочь нашим детям. И они это делают с большим удовольствием!» — добавил глава Горловки.
Как ранее сообщала «Русская весна», прифронтовая Горловка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских карателей.
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Подписать немедленно! — Парубий угрожает потерявшемуся Зеленскому
Бывший председатель Верховной рады Андрей Парубий продолжает вставлять палки в колеса растерявшемуся в политике президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Имеющий справку об умственной отсталости деятель делает все возможное, чтобы новый глава государства растерял поддержку перед выборами. На этот раз Парубий уличил Зеленского в незнании украинских законов. Он направил официальное письмо главе Незалежной после того, как прошел срок подписания закона о действиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы Украины.
Вероятно, экс-председатель рады ждал этого момента.
«Я сегодня направляю официальное письмо к президенту Украины Зеленскому с требованием немедленно подписать закон Украины о временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных
комиссиях Верховной рады.
Закон, согласно Конституции, считается одобренным президентом Украины (после истечения срока на подпись) и должен быть подписан и официально обнародован. Господин Зеленский, информирую вас, что вы больше не имеете права ветировать закон о ВСК, сейчас вы можете его только подписать. Если он будет ветирован, это будет нарушением закона.
Я сегодня это письмо официально направляю. И я убежден, что президент Украины не будет нарушать не только закон, но и Конституцию Украины, и в ближайшие дни подпишет закон о временных следственных комиссиях», — сказал Парубий.
Примечательно, что ранее, 6 июня, Верховная рада поддержала законопроект об импичменте. «За» проголосовало 279 парламентариев при необходимых 226 голосов.
В свою очередь, лидер Радикальной партии Олег Ляшко ветировал постановление, так как боится вернуть документ в парламент.
Если Владимир Зеленский действительно не накладывал вето на законопроект, то Андрей Парубий сделает все возможное, чтобы выставить президента в негожем свете. Эта ситуация неблагоприятно скажется на репутации главы Незалежной, что в перспективах отразится на выборах в Верховную раду.
Команда Зеленского недополучит большое число голосов
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Грязная правда: Кто стоит за взрывами в Одессе? Арестованы несколько сотен человек
Одесский журналист Юрий Ткачев рассказал кто организовал ряд взрывов в городе в 2014 — 2015 годах.
«Долго думал, писать или нет.
Напишу.
В 2014 — 2015 годах в Украине и, в частности, в Одесской области были арестованы несколько сотен человек, в том числе и за организацию взрывов, гремевших на улицах города зимой 2014/2015 года.
Часть этих людей осуждены, большая часть — на крайне небольшие сроки.
Другие (в ряде случаев — входившие в те же группы, что и осуждённые) до сих пор находятся в СИЗО в ожидании приговоров. И судить их не спешат: зачастую заседания могут не проходить МЕСЯЦАМИ, людей лишь время от времени вывозят в суд для продления меры пресечения.
В чём разница? В том, что первые признались. Вторые признаваться не хотят. А без признаний доказать их вину не получается.
Не потому, что доказательств совсем нет (хотя в ряде случаев это так), а потому, что доказательства эти такого свойства, что их нельзя предъявлять в суде.
Дело в том, что в большинстве случаев такие диверсионные группы создавались и действовали с начала и до конца под „крышей“ СБУ. И именно СБУ было фактическим организатором и исполнителем значительной части (а скорее всего — большинства) взрывов в Одессе.
Рядовые члены групп об этом не знали. На них выходили некие люди, представляющиеся то ли связными повстанцев на Донбассе, то ли напрямую агентами ФСБ, и убеждали их в необходимости проведения терактов и диверсий. Они же обеспечивали организационно-техническую часть мероприятий. Разумеется, на деле эти люди являлись сотрудниками СБУ.
Группы „вели“ от начала и до конца. В нужный момент их просто „закрывали“, как собирают урожай поспевших помидор с куста.
Затем арестованным показывали, как документировалась вся их деятельность и предлагали сделку: признание в обмен на мягкий приговор. Благодаря этому СБУ избавлялась от возможности предоставлять в суде доказательства, совокупность которых не оставляла бы сомнения в том, что именно СБУ является реальным организатором части, а то и (повторюсь) большинства взрывов, диверсий и тому подобного.
Я говорю не вообще и в среднем. Есть конкретные дела. Есть конкретные приговоры. Многие материалы лежат в открытом доступе (прятать, кстати, поздно — ну, вы понимаете, да?). Прямо там о том, что я говорю, не сказано, но любой, знакомый с теорией и практикой вопроса, поймёт из них, о чём я говорю.
В результате СБУ убивало сразу множество зайцев, ключевым из которых было всё-таки нагнетание истерии в обществе и создания условий, в которых это общество одобряло бы любой беспредел „борцов с сепаратистско-террористической угрозой“.
Я не утверждаю, что все раскрытые группы были созданы и курировались СБУ. Более того: я точно знаю, что это не так. Мне рассказывали как минимум об одном случае, когда СБУ действительно удалось вскрыть ячейку подполья, возникшую без участия агентов-провокаторов. И о том шоке, в котором были в СБУ, когда оказалось, что они не контролируют весь процесс, и, возможно, есть что-то ещё.
В том, что я пишу, нет, собственно, ничего сверхсекретного. Это знают многие и в СБУ, и в прокуратуре, и не только там. Известны имена и фамилии опогоненных организаторов взрывов в Одессе и за её пределами. Одни из них ещё работают. Другие уже нет. Третьи намерены вернуться на службу. Простейшее служебное расследование вскроет все факты. Было бы желание его провести.
Я пишу это просто для того, чтобы эти люди понимали: мы знаем. И теперь вы знаете, что мы знаем.
Думай.Те.»
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Опасный реванш: Парубий раскрыл «план Путина» по Донбассу и Украине (ВИДЕО)
На Украине снова «раскрыли очередной план Путина» по прекращению войны на Донбассе и «захвату Украины». Как заявил в эфире украинского телевидения спикер Верховной Рады Андрей Парубий, «опасный реванш», о котором в последнее время не раз говорили на Украине, «смертельно заражает все украинское пространство».
«Сначала нас будут убеждать, что это гражданская война. После они объявят о федеративных республиках ЛДНР, потом скажут, что надо предоставить им право на вето в ЕС и НАТО, давайте подождем с ЕС и НАТО. Нас и так туда никто не берет, подождем еще пять-семь лет», — сказал он.
За это время Украину будут склонять к тому, чтобы решить вопрос мира и прекратить войну, убежден Парубий. И тем самым, по его словам, «отнимая ее будущее».
«Ту страну, которую мы строили, за которую боролись эти 5 лет и которую сегодня у нас хотят отнять. И я точно знаю как бывший секретарь СНБО, это и есть ключевой план Путина», — сказал украинский политик.
Спикер Рады также пояснил, что если включить в состав Украины ЛНР и ДНР во главе с «российскими боевиками» с правом вето на внешнеполитический выбор, то это может представлять «угрозу будущему украинского государства».
«И если мы это допустим, если он увидит достаточно слабой новую команду, что позволит реализовать этот план, это и будет убийством нашего будущего», — сказал он, добавив, что боится не только этого, но и «западноевропейских партнеров», которые призывают Украину к миру ради возобновления бизнес-отношений с Россией.
«Нам главное, чтобы мир там был, а мы, чтобы возобновили бизнес-контакт с Российской Федерацией. Вот этого я больше всего опасаюсь», — подытожил Парубий.
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Афонские священники направили протест МИД Греции из-за визита клирика ПЦУ
Кинот Святой Горы Афон обратился к министру иностранных дел Греции Йоргосу Катругалосу, чтобы тот дал оценку визиту на Святую Гору делегации ПЦУ.
Об этом сообщает пресс-служба Сербской Церкви.
В письме говорится, что украинский «архиерей» Михаил Зинкевич устроил псевдопатриотическую акцию с размахиванием украинским флагом и пением гимна.
«Такое действие этого митрополита является нарушением статьи 184 Конституции Афона: «Все моральные, религиозные, церковные, социальные, националистические и любые другие виды пропагандистских действий на Святой Горе категорически запрещены», — сказано в обращении.
По убеждению Кинота, такое поведение «несовместимо с исихастским, духовным и священным характером нашей Святой Земли и ее тысячелетней традицией, создает опасный прецедент для повторения подобных действий любой стороной и разжигание националистических конфликтов; полностью противоречит Уставу Святой Горы».
Кинот Святой Горы, в связи с вышеупомянутыми действиями, просит МИД Греции принять необходимые меры и предотвратить подобное в будущем.
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Когда президент стравливает людей
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