Новости Украины и Новороссии 07 июля 2019

Одесский журналист Юрий Ткачев рассказал кто организовал ряд взрывов в городе в 2014 — 2015 годах.

«Долго думал, писать или нет.

Напишу.

В 2014 — 2015 годах в Украине и, в частности, в Одесской области были арестованы несколько сотен человек, в том числе и за организацию взрывов, гремевших на улицах города зимой 2014/2015 года.

Часть этих людей осуждены, большая часть — на крайне небольшие сроки.

Другие (в ряде случаев — входившие в те же группы, что и осуждённые) до сих пор находятся в СИЗО в ожидании приговоров. И судить их не спешат: зачастую заседания могут не проходить МЕСЯЦАМИ, людей лишь время от времени вывозят в суд для продления меры пресечения.

В чём разница? В том, что первые признались. Вторые признаваться не хотят. А без признаний доказать их вину не получается.

Не потому, что доказательств совсем нет (хотя в ряде случаев это так), а потому, что доказательства эти такого свойства, что их нельзя предъявлять в суде.

Дело в том, что в большинстве случаев такие диверсионные группы создавались и действовали с начала и до конца под „крышей“ СБУ. И именно СБУ было фактическим организатором и исполнителем значительной части (а скорее всего — большинства) взрывов в Одессе.

Рядовые члены групп об этом не знали. На них выходили некие люди, представляющиеся то ли связными повстанцев на Донбассе, то ли напрямую агентами ФСБ, и убеждали их в необходимости проведения терактов и диверсий. Они же обеспечивали организационно-техническую часть мероприятий. Разумеется, на деле эти люди являлись сотрудниками СБУ.

Группы „вели“ от начала и до конца. В нужный момент их просто „закрывали“, как собирают урожай поспевших помидор с куста.

Затем арестованным показывали, как документировалась вся их деятельность и предлагали сделку: признание в обмен на мягкий приговор. Благодаря этому СБУ избавлялась от возможности предоставлять в суде доказательства, совокупность которых не оставляла бы сомнения в том, что именно СБУ является реальным организатором части, а то и (повторюсь) большинства взрывов, диверсий и тому подобного.

Я говорю не вообще и в среднем. Есть конкретные дела. Есть конкретные приговоры. Многие материалы лежат в открытом доступе (прятать, кстати, поздно — ну, вы понимаете, да?). Прямо там о том, что я говорю, не сказано, но любой, знакомый с теорией и практикой вопроса, поймёт из них, о чём я говорю.

В результате СБУ убивало сразу множество зайцев, ключевым из которых было всё-таки нагнетание истерии в обществе и создания условий, в которых это общество одобряло бы любой беспредел „борцов с сепаратистско-террористической угрозой“.

Я не утверждаю, что все раскрытые группы были созданы и курировались СБУ. Более того: я точно знаю, что это не так. Мне рассказывали как минимум об одном случае, когда СБУ действительно удалось вскрыть ячейку подполья, возникшую без участия агентов-провокаторов. И о том шоке, в котором были в СБУ, когда оказалось, что они не контролируют весь процесс, и, возможно, есть что-то ещё.

В том, что я пишу, нет, собственно, ничего сверхсекретного. Это знают многие и в СБУ, и в прокуратуре, и не только там. Известны имена и фамилии опогоненных организаторов взрывов в Одессе и за её пределами. Одни из них ещё работают. Другие уже нет. Третьи намерены вернуться на службу. Простейшее служебное расследование вскроет все факты. Было бы желание его провести.

Я пишу это просто для того, чтобы эти люди понимали: мы знаем. И теперь вы знаете, что мы знаем.

Думай.Те.»

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