Когда халява вошла в привычку.

Посол Республики Белоруссия в России и вице-премьер белорусского правительства Владимир Ильич Семашко в шоке:

Мы четыре года назад покупали нефть по той же цене, как и российские НПЗ. А сейчас нас выводят на мировые. Житейский пример. Я должен купить нефть по мировой цене, переработать ее, заправить трактор, автомобиль, комбайн, посеять, собрать урожай, выпустить продукт, а потом беспошлинно поставить его по низкой цене на рынок России и Евразийского союза. То есть себе в убыток.И российские нефтеперерабатывающие предприятия не внакладе — получают компенсацию.

У нас нефти нет. В Белоруссии «маневр» наносит двойной удар — и по нефтеперерабатывающей отрасли, и по бюджету. Мы уже потеряли 3,6 млрд долларов и можем потерять еще порядка 10 миллиардов. У правительства России понимание проблем Белоруссии в связи с «маневром» есть, уже обсуждаются компенсационные механизмы.

Российские НПЗ будут покупать нефть где-то за 83−84% от мировой цены. Мы же будем покупать по мировой цене. А что такое эта льгота? Для того, чтобы НПЗ нормально работал, брал кредиты, обслуживал их, модернизировался, достаточно 4−5%. А тут — 16−17%. А у нас этого не будет. Поэтому мы не сможем пережить налоговый маневр.

Да, Владимир Ильич, это так. А кому теперь легко? Вы говорите, что должны беспошлинно поставить продукт по низкой цене на рынок России и Евразийского союза? Ну ОК, можете не поставлять.

За какую валюту потом будете покупать нефть и газ — сами думайте. А если не нравится «беспошлинно» — можем ввести пошлины. Так будет лучше? И вообще — если в РФ низкие цены на вашу бульбу, продавайте её дороже в Европу и Штаты, делов-то.

Что вы как маленький-то — СССР давно нет, вы сами из него сбежали, перед вами открыт мировой рынок. Торгуйте на здоровье.По какой цене покупают нефть российские НПЗ — это не ваше дело. Когда войдете в состав Российской Федерации — тогда можете жаловаться и требовать такой же цены, как для Киришей, а пока вы «независимые» — вам и цена мировая.

А фраза «Мы уже потеряли 3,6 млрд долларов и можем потерять еще порядка 10 миллиардов» — неверна по сути. Вы не смогли УКРАСТЬ у России 3,6 млрд долларов, и не сможете украсть еще порядка 10 миллиардов — вот так будет правильно. Потому что получать нефть по цене для внутренних НПЗ, не являясь субьектом РФ, а потом еще и продавать нефтепродукты в другие страны — это и есть воровство.

Вдобавок Владимир Ильич еще и врёт. Россия, вводя налоговый маневр, предложила Белоруссии покупать нефть по внутрироссийским ценам, НО лишь в объемах, которые республика использует для собственных нужд. Всё же, что сверх этого объема, то есть то, что Белоруссия берет для перепродажи в ЕС и на Украину, будет продаваться по рыночной мировой цене.

И еще, Владимир Ильич — вы вовсе не «должны» покупать у России нефть. Это не обязанность, а привилегия, к которой вы слишком привыкли. Россия вас освободила от этой обязанности. Вы свободны в выборе поставщиков нефти и газа — походите по рынку, поищите товар получше.

https://peremogi.livejournal.com/46168310.html

Источник: https://cont.ws/@Grand/1380489