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Грядущий финансовый кризис, или что такое зомби-компании?

18:06. 7 июля 2019 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал:

Валентин Катасонов о том, как центробанки зомбируют экономику

Только что опубликованы два годовых доклада Банка международных расчетов (БМР): BIS Annual Report – 2018 и Annual Economic Report – 2018. Первый является традиционным отчётом о деятельности БМР за прошлый год. А второй посвящён анализу состояния мировой экономики и её перспективам.

Разобраться в экономических отношениях и конкурентной борьбе между странами и узнать, какие перемены нас ждут, помогут:

Книги Катасонова Валентина Юрьевича

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Суть Вещей

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/gryaduschiy-finansovyy-krizis-ili-chto-takoe-zombi-kompanii

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