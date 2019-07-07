Грядущий финансовый кризис, или что такое зомби-компании?
Валентин Катасонов о том, как центробанки зомбируют экономику
Только что опубликованы два годовых доклада Банка международных расчетов (БМР): BIS Annual Report – 2018 и Annual Economic Report – 2018. Первый является традиционным отчётом о деятельности БМР за прошлый год. А второй посвящён анализу состояния мировой экономики и её перспективам.
Разобраться в экономических отношениях и конкурентной борьбе между странами и узнать, какие перемены нас ждут, помогут:
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/gryaduschiy-finansovyy-krizis-ili-chto-takoe-zombi-kompanii