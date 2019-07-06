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Жан Бодрийяр. Немного политфилософии: Капитал никогда не был связан договором с обществом

14:30. 6 июля 2019 Просмотров - 170 3 коммент. Опубликовал:

Оригинал взят у exsistencia в Жан Бодрийяр. СИМУЛЯКРЫ И СИМУЛЯЦИЯ (Впервые на русском!) Политическое чародейство.

Уотергейт. Тот же сценарий, что и в Диснейленде (эффект воображаемого, которое скрывает, что реальности уже нет по обе стороны искусственного периметра): только здесь эффект скандала, который скрывает, что не существует никакой разницы между фактами и их изобличением (и у ЦРУ, и у журналистов Washington Post идентичные методы).

Та же операция по возрождению моральных и политических принципов через скандал, как и операция по спасению погибающего принципа реальности через воображаемое.

Разоблачение скандала – это всегда дань уважения закону. И Уотергейт достиг особого успеха в создании впечатления, что скандал имел место на самом деле – в этом смысле это была удивительная операция по оболваниванию. Введение огромной дозы политической морали в мировом масштабе.

Можно было бы сказать вместе с Бурдье: "Сущность любого баланса сил в том, чтобы скрывать себя как таковое, и он приобретает полную силу лишь потому, что скрывает себя как таковое", понимая это так: капитал, аморальный и беспринципный, может функционировать лишь под прикрытием моральной надстройки, и тот, кто возрождает эту общественную мораль (через возмущение, обличение т.д.) – невольно работает капиталу на руку. Как это произошло с журналистами Washington Post.


Когда Бурдье провозглашает свою идеологическую формулу, подразумевая под "балансом сил" истину капиталистического господства и осуждает этот баланс сил – он находится на той самой детерминистской и моралистической позиции, что и журналисты Washington Post, разоблачившие Уотергейтский скандал. Он выполняет ту же работу по очищению и восстановлению морального порядка, порядка истины, в котором берет начало истинное символическое насилие социального порядка.

Все гораздо глубже, чем просто баланс сил, который является лишь переменной конфигурацией и безразличен к моральному и политическому сознанию людей.

Все, что требует от нас капитал, – это воспринимать его как нечто рациональное или бороться с ним во имя рациональности, воспринимать его как нечто моральное, или бороться с ним во имя нравственности. Это же можно рассмотреть в ином ключе: раньше пытались скрывать скандал – сегодня же пытаются скрывать, что никакого скандала нет.

Уотергейт – это не скандал: вот что необходимо сказать любой ценой, ведь именно это все и стараются скрыть – это диссимуляция, маскирующаяся укреплением нравственности и моральной паникой по мере приближения к грубой сущности капитала: его взрывная жестокость, его непостижимая кровожадность, его фундаментальная аморальность – вот что скандально, вот что неприемлемо для системы моральной и экономической эквивалентности, которая остается аксиомой левой мысли со времен теорий Просвещения и до теории коммунизма.

Капиталу абсолютно плевать на идею договора, которая ему приписывается: он – чудовищная авантюра без всяких принципов и ничего более. Это "просвещенная" мысль пытается контролировать капитал, устанавливая для него правила. И все те упреки, которые заменяют теперь революционную мысль, сводятся к обвинению капитала в том, что он не следует правилам игры.

"Власть несправедлива, ее право – это классовое право, капитал эксплуатирует нас, и т.д.", – как будто капитал был связан договором с обществом, которым он управляет.

Именно левые протягивают капиталу зеркало эквивалентности, надеясь, что он образумится, клюнет на фантасмагорию общественного договора и будет выполнять свои обязательства перед всем обществом (заодно отпадает необходимость революции: достаточно чтобы капитал подчинился рациональной формуле обмена).

Капитал никогда не был связан договором с обществом, над которым он властвует. Капитал – это чародейство общественных отношений, это вызов обществу, на который и отвечать надо соответственно.



***

Спасибо коллеге Андрей из ВК за ссылку.

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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4541126.html

Метки: капитал, капитализм, коммунизм, левые, нравственность, общество, смысл, философия

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 1353 1253
    Хан_Уман 6 июля 2019 в 14:36

    Где-то читал, что только в русском языке слово РАБ и слово работают однокоренное.

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    • 1036 816
      ЖенечкаХан_Уман 6 июля 2019 в 15:04

      Корень один, а происхождение разное. Первоначально значение “раб” на старославянском – сирота, а работа восходит к древнерусскому слову “робота”, хохлы до сих пор так и говорят.

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  • 10319 6085
    Maleos 6 июля 2019 в 17:30

    Суть рассуждений о всевозможных “-изьмах” это всего лишь описание способа, которым еврейские рабовладельцы в текущий момент грабят, насилуют или тупо жрут гойских рабов так, чтобы они, рабы, не догадывались об этом как можно дольше…

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