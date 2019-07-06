Сводки от ополчения Новороссии 06 июля 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Даниила Безсонова.

За прошедшие сутки противник выпустил по территории нашей Республики пятьдесят четыре мины, из них восемнадцать калибром 120 мм.

Обстрелам со стороны украинских вооружённых формирований подверглись районы тринадцати населённых пунктов Республики.

На горловском направлении боевики Гараза из 30-й бригады осуществили обстрелы населённых пунктов Доломитное и Зайцево Южное из 120 и 82-мм миномётов.

На донецком направлении боевики 93-й, 57-й и 35-й бригад под командованием военных преступников Брыжинского, Мишанчука и Паласа вели огонь из 120 и 82-мм миномётов, вооружения БМП, ПТУРа, гранатомётов различных систем, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия по н. п. Ясиноватая, Спартак, Докучаевск, Ясное, Весёлое, Минеральное, Васильевка, Крутая Балка и району донецкого аэропорта.

На мариупольском направлении боевики из 36-й бригады по команде военного преступника Гнатова вели огонь из гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия по н. п. Октябрь и Саханка.

Общее количество нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ составило двадцать четыре.

В результате обстрела со стороны ВСУ погиб один защитник Республики.

Также получили повреждения два домостроения в н. п. Ясиноватая по адресу: ул. Севастопольская, 27 и ул. Центральная, 14 и пять домов в н. п. Докучаевск по адресам: ул. Центральная, 87, ул. Фурманова, 7, ул. Ленина, 100 и 102б и ул. Рабочая, 67. По счастливой случайности жертв удалось избежать.

Все факты обстрелов населённых пунктов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для возбуждения уголовных дел в отношении украинских военных преступников.

Всего за минувшую неделю ВСУ сосредоточили свой огонь на жилых районах и объектах инфраструктуры Республики, совершив сто девяносто шесть нарушений режима прекращения огня, в том числе из запрещённых видов вооружения. Украинским карателям удалось разрушить и повредить двадцать три жилых дома и домостроения в девяти населённых пунктах. Один мирный житель посёлка Трудовские получил осколочные ранения.

Также в результате обстрелов со стороны ВСУ пятеро наших защитников погибли и пятеро получили ранения. Выражаем свои искренние соболезнования их семьям.

Все сведения с приложением фото- и видеоматериалов направлены представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также переданы в Генеральную прокуратуру для возбуждения уголовных дел в отношении военных преступников Гараза, Полякова, Брыжинского, Мишанчука, Гудзя, Паласа и Курача.

Действия мобильных групп РЭБ из состава 503 батальона РЭБ ВСУ на южном направлении вторую неделю подряд блокируют возможности Миссии ОБСЕ по мониторингу и фиксации с воздуха фактов нарушения линии отвода тяжёлой техники ВСУ.

Так, факты глушения сигнала БЛА Миссии и применение по ним стрелкового оружия украинскими бандитами ежедневно фигурируют в отчётах ОБСЕ.

Отсутствие со стороны международных организаций официальных обвинений украинских карателей усилило их чувство безнаказанности и мотивировало их на усиление геноцида мирного населения как количеством обстрелов, так и применяемым калибром запрещённых вооружений.

Пика наглости в данном вопросе достиг главарь бандформирования 36-й бригады Гнатов, который на этой неделе вместе со своим подельником Лавриненко из 40 артиллерийской бригады устроил настоящий артиллерийский террор для жителей как прифронтовых н. п. Коминтерново и Ленинское, так и н. п. Качкарское, расположенного за 11 км до линии боевого соприкосновения.

Сам факт обстрела на таком расстоянии доказывает нахождение тяжёлой артиллерии противника непосредственно у линии фронта и открыто демонстрирует отношение главарей украинских бандформирований к обязательствам по их отводу.

Более серьёзных разрушений жилого фонда и жертв среди мирного населения Республики удалось избежать благодаря бдительности наших подразделений ПВО, которые за эту неделю сбили ещё два БЛА противника. Один из летающих корректировщиков артиллерии упал в серой зоне, а второй, принадлежавший бандитам Гнатова из 36 бригады, представлен вашему вниманию.

Кроме того, украинское военное руководство продолжает наращивать подразделения БЛА в зоне проведения «ООС». Для повышения квалификации специалистов на базе учебных центров проводятся сборы с расчётами БЛА и осуществляется их дополнительное обучение.

В ходе сборов со специалистами расчётов БЛА, прошедших в 190 учебном центре в н. п. Озёрное, участники представили доклады о выполнении боевых задач в зоне «ООС», а также обменялись полученным опытом. В нашем распоряжении появилась информация от одного из участников сборов, которая представляет собой персональную базу данных всех расчётов БЛА, методики их применения и особенности выполнения задач в зоне «ООС».

Данные материалы представляют интерес не только для нашей разведки и международных наблюдателей, но и для высшего военного руководства Украины. Часть таких материалов будет представлена на сайте пресс-службы УНМ ДНР в виде слайдового сопровождения нашего брифинга.

Информация, заинтересовавшая нашу разведку, уже анализируется и будет использована при уточнении плана обороны нашей Республики.

ВСУ, расписываясь в своём бессилии, все чаще действуют, как террористы из ИГИЛ*. В фотоматериалах, представленных вашему вниманию, найдена информация об изготовлении украинскими преступниками самодельных взрывных устройств и применении ударных БЛА против мирного населения Донбасса.

В частности, об этом свидетельствуют фотографии военнослужащего 501 батальона 36 бригады Бабака, сделанные им на фоне снаряжённого самодельными взрывными устройствами БЛА.

Данные неопровержимые фотодоказательства нарушения ВСУ Минских договорённостей не могут быть проигнорированы наблюдателями Миссии ОБСЕ и представителями международных правозащитных организаций.

Другие фотоматериалы будут интересны уже высшему командованию ВСУ и должны помочь ответить им на вопрос о причинах нежелания боевиков «ООС» продлевать контракты в зоне «ООС», а также росте преступности и дезертирства среди личного состава. Часть фотографий даёт возможность наглядно представить неудовлетворительный уровень быта военнослужащих и качество продуктов питания на передовой, также демонстрирует процесс мародёрства украинских военнослужащих в ими же разрушенном н. п. Широкино.

Кроме того, по всей видимости, резонансный факт использования десантниками Забродского шеврона с фашистской символикой дивизии СС «Мёртвая голова», за который им пришлось принести официальные извинения, не повлиял на приверженность морских пехотинцев, подчинённых командующему морской пехотой генералу Содолю, к нацистской идеологии, о чем свидетельствует одна из фотографий военнослужащего Бабака.

По нашим данным, за прошедшую неделю число небоевых потерь в рядах ВСУ, которые уже по факту можно называть «сокрытыми штабом “ООС”», составили четверо убитыми и двенадцать ранеными.

Как мы отмечали ранее, в данный момент украинское командование больше обеспокоено большим количеством небоевых и боевых потерь в зоне проведения карательной операции из-за слабых защитных свойств бронежилетов, в связи с чем отправило в зону «ООС» комиссию управления РАВ. Задачей ставилось выяснение причин слабых защитных характеристик бронежилетов и их соответствие с закупаемыми за рубежом аналогами.

Отмечаем, что в целях выполнения данной задачи, в период с 1 по 7 июля комиссия, совместно с командованием ОТГ «Восток», проводит ревизионные проверки складов РАВ в соединениях и частях по всей линии соприкосновения.

На сегодняшний день доподлинно известно о массовых хищениях и подлогах, выявленных в ходе инспекции. Поставленные средства индивидуальной защиты не соответствуют качеству бронежилетов, официально поставленных в воинские подразделения. Хищения и недостачи зафиксированы во всех бригадах ВСУ в зоне ответственности ОТГ «Восток», при этом большая часть хищений осуществлялась в период выполнения ими боевых задач. Среди коррумпированного командования бригад есть явные лидеры.

Самые значительные факты хищений отмечены в 36 бригаде морской пехоты, 57 мотопехотной, 24 и 30 механизированных бригадах. Сумма материальных убытков на сегодняшний день исчисляется более чем двумя млн гривен.

Оправдательных документов по списанному имуществу командованием бригад не представлено, местонахождение качественных бронежилетов не установлено. Акты проверок будут переданы в Главную военную прокуратуру Украины для возбуждения уголовных дел. Все материалы расследования засекречены.

Но вероятность того, что виновные в растрате военного имущества и, как следствие, в гибели и ранениях военнослужащих, будут найдены, близка к нулю. Тема коррупционных схем, связанных с поставками некачественных средств бронезащиты, была актуальна ещё во время генерала Забродского, бывшего командующего «ООС».

Он, пользуясь своим служебным положением, осуществлял официальное прикрытие по подмене качественных бронежилетов на бракованные, что привело к гибели и ранению десятков военнослужащих. И, несмотря на широкий общественный резонанс и негодование, Михаил Забродский по-прежнему «на коне» и доволен своими, уже политическими, «подвигами» в партии Порошенко «Европейская Солидарность».

За прошедшую неделю народная милиция ДНР совместно с Общественной палатой, народной дружиной и неравнодушными гражданами установили три детские площадки в н. п. Озеряновка, Гольмовский и Луганское.

Совместно с общественными организациями мы будем продолжать объединять усилия по оказанию помощи жителям Республики и улучшению развития молодого поколения.

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* запрещенная в России террористическая группировка