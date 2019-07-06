Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 06 июля 2019

Деятельность США в Сирийской Арабской Республике демонстрирует, что в ближайшее время Пентагон не намерен выводить оттуда свои войска.

Несмотря на ряд обещаний покинуть Сирию, американцы продолжают находиться на базе Эт-Танф на юго-востоке страны, а также на других военных объектах на северо-востоке страны.

Сутки назад боевики проамериканской группировки «Джейш Магавир Ас-Саура» провели совместные учения с силами возглавляемой США международной коалиции в 55-км зоне Ат-Танф на юге Сирии. Пропагандистское крыло НВФ заявляет, что целью манёвров было оттачивание навыков для противостояния ИГИЛ* и пресечения попыток террористов вторгнуться в этот регион.

Глава комитета по внешним связям парламента Сирии Бутруса Марджана отметил, что очередное заявление Америки о выводе своего контингента из республики ничего не изменило, поскольку у США нет конкретной стратегии по этому вопросу, а значит, заявления делаются «только для публикаций в СМИ».

Такой же позиции придерживаются в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. По словам его официального представителя Марии Захаровой, МИД ничего не может сказать о процессе вывода американских войск из Сирии, поскольку у Вашингтона «нет четкой официальной позиции, которая бы говорила о сроках, количественных параметрах или других важных в данном случае нюансах».

Нечто подобное происходит и с лагерем беженцев «Эр-Рукбан». Несмотря на то, что представитель США в ООН регулярно говорит о необходимости обеспечить жителей лагеря гуманитарной помощью, Вашингтон не говорит о необходимости расформировать «Рукбан» и обеспечить людей жильем.

Тем не менее благодаря усилиям сирийского правительства и России расселение беженцев уже стало возможным. В провинции Хомс функционируют 5 центров временного размещения, в которых сирийских граждан обеспечивают документами, а также предлагают им вернуться в свои дома или, если у них нет такой возможности, направиться к новому месту проживания. В центрах они получают питание, медицинское обслуживание и временное жилье.

Об этом Запад тоже умалчивает. Американскому правительству невыгодна ликвидация «Рукбана» — именно лагерь является главным, а точнее, единственным оправданием существования военной базы в Эт-Танфе. Под прикрытием обеспечения безопасности беженцев американцы привозят в Эт-Танф новых боевиков, тренируют их и организуют их силами диверсии против мирного населения и сирийских военнослужащих.

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