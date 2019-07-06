Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 06 июля 2019
- 11:23 Обзор общественного восприятия внешней политики Турции 2019.
- 05:00 Огненный шквал на юге Сирии: Армия США и боевики пускают ракеты по пустыне (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 22:53 Фрагменты RQ-4 Global Hawk.
Обзор общественного восприятия внешней политики Турции 2019
Результаты опроса по поводу того, как страны представляют угрозу для Турции.
1. США
2. Израиль.
3. Франция
4. Британия
5. Армения
6. Сирия
7. Германия
8. Греция
9. Ирак
10. Кипр
Россия не попала даже в топ-10 списка "основных угроз Турции", оказавшись на 12 месте.
Статистика из доклада "Обзор общественного восприятия внешней политики Турции 2019" – http://ctrs.khas.edu.tr/post/36/turk-dis-politikasi-kamuoyu-algilari-arastirmasi-2019
Сам доклад можно скачать вот здесь http://ctrs.khas.edu.tr/sources/CTRS-TDP-2019.pdf (там огромное кол-во инфографики)
Из интересного:
1. Самые большие проблемы внешней политики по мнению турок – отношения с США, трансграничный тероризм и сирийская война.
2. Большая часть турок уверена, что С-400 у России должны быть куплены, даже несмотря на санкции США.
3. 46,5% опрошенных считают Турцию исламской страной. Европейской страной Турцию считают лишь 16%. При этом более половины турок считают, что переговоры о членстве в ЕС надо продолжать.
4. Самой близкой для Турции страной является Азербайджан.
5. Более 60% турок выступают за сохранение членства в НАТО. При этом 42% выступают против интервенционистской политики и за нейтралитет.
6. Россию стратегическим партнером Турции считают 26% опрошенных, при этом где-то половина опрошенных затруднилась с ответом.
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Огненный шквал на юге Сирии: Армия США и боевики пускают ракеты по пустыне (ФОТО, ВИДЕО)
Деятельность США в Сирийской Арабской Республике демонстрирует, что в ближайшее время Пентагон не намерен выводить оттуда свои войска.
Несмотря на ряд обещаний покинуть Сирию, американцы продолжают находиться на базе Эт-Танф на юго-востоке страны, а также на других военных объектах на северо-востоке страны.
Сутки назад боевики проамериканской группировки «Джейш Магавир Ас-Саура» провели совместные учения с силами возглавляемой США международной коалиции в 55-км зоне Ат-Танф на юге Сирии. Пропагандистское крыло НВФ заявляет, что целью манёвров было оттачивание навыков для противостояния ИГИЛ* и пресечения попыток террористов вторгнуться в этот регион.
Глава комитета по внешним связям парламента Сирии Бутруса Марджана отметил, что очередное заявление Америки о выводе своего контингента из республики ничего не изменило, поскольку у США нет конкретной стратегии по этому вопросу, а значит, заявления делаются «только для публикаций в СМИ».
Такой же позиции придерживаются в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. По словам его официального представителя Марии Захаровой, МИД ничего не может сказать о процессе вывода американских войск из Сирии, поскольку у Вашингтона «нет четкой официальной позиции, которая бы говорила о сроках, количественных параметрах или других важных в данном случае нюансах».
Нечто подобное происходит и с лагерем беженцев «Эр-Рукбан». Несмотря на то, что представитель США в ООН регулярно говорит о необходимости обеспечить жителей лагеря гуманитарной помощью, Вашингтон не говорит о необходимости расформировать «Рукбан» и обеспечить людей жильем.
Тем не менее благодаря усилиям сирийского правительства и России расселение беженцев уже стало возможным. В провинции Хомс функционируют 5 центров временного размещения, в которых сирийских граждан обеспечивают документами, а также предлагают им вернуться в свои дома или, если у них нет такой возможности, направиться к новому месту проживания. В центрах они получают питание, медицинское обслуживание и временное жилье.
Об этом Запад тоже умалчивает. Американскому правительству невыгодна ликвидация «Рукбана» — именно лагерь является главным, а точнее, единственным оправданием существования военной базы в Эт-Танфе. Под прикрытием обеспечения безопасности беженцев американцы привозят в Эт-Танф новых боевиков, тренируют их и организуют их силами диверсии против мирного населения и сирийских военнослужащих.
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Фрагменты RQ-4 Global Hawk
Фрагменты оборудования американского БПЛА RQ-4 Global Hawk сбитого иранской ПВО у побережья Ирана.
На новых фотографиях демонстрируются фрагменты внутренних компонентов, которые выловили в море у побережья Ирана.
В комментариях к фотографии неверно указан тип антенны.
Больше похоже вот на это.
В любом случае, эти фото указывают на то, что в руки иранцев попали не только куски обшивки и фрагменты корпуса.
По ряду сообщений в иранских соц.сетях, информация связанная с уцелевшими комплектующими RQ-4 была передана России или по другим данным – будет передана.
Якобы, самое ценное, из уцелевшего – данные о новой модификации американского радара, который был установлен на сбитый беспилотник.
И если это так, то эта информация поможет усовершенствовать современные российские системы РЭБ для борьбы с актуальными американскими авиационными и беспилотными комплексами.
Все зависит от того, насколько сильно пострадало оборудование сбитого беспилотника и сколько из его содержимого иранцы смогли поднять со дна.
Фрагмент передачи на иранском телевидение.
В студии выставили фрагмент крыла RQ-4.
Надпись на фарси "Смерть Америке".
Фрагмент обшивки.
Депутаты парламента Ирана встречаются с офицерами КСИР, которые сбили американский БПЛА.
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