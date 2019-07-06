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Путешествия во времени или очередная ложь историков?

08:24. 6 июля 2019 Просмотров - 96 Нет комментариев Опубликовал:
Об очевидной хронологической путанице в трудах официальных историков.


Источник: https://ss69100.livejournal.com/4540076.html

Метки: история, ложь, тверь, хронология

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