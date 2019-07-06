Птицы-киви. Константин Сёмин // Агитпроп 06.07.2019
Денег на свою авиацию нет. Деньги на храм есть. А еще — на бесконечный поток пропаганды, очерняющей советскую историю. Это не удивительно, это закономерно. Забудьте о небе. Связь с ним отныне вы будете поддерживать с помощью танцев и молитв.
Птицы-киви — жовто-блакитные или трехцветные — очень хотят доказать свое орлиное происхождение. Только для этого они не собираются подниматься в воздух, они просто переписывают родословные под себя.
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Закономерно. После стадии холодной войны, обычно начинается информационная.