Психология выживания по-сибирски
16:38. 6 июля 2019 Просмотров - 112 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Геннадий Семёнович Чеурин – заслуженный полярник. Человек, привыкший в силу профессии встречать опасность лицом к лицу и правильно на это реагировать.
О различии северного человека от людей Запада. Юга и Востока; о философии выживания и правилах поведения в черезвычайной ситуации – об этом разговор в предлагаемом ролике.
О различии северного человека от людей Запада. Юга и Востока; о философии выживания и правилах поведения в черезвычайной ситуации – об этом разговор в предлагаемом ролике.
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