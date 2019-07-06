Психология выживания по-сибирски

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Геннадий Семёнович Чеурин – заслуженный полярник. Человек, привыкший в силу профессии встречать опасность лицом к лицу и правильно на это реагировать.О различии северного человека от людей Запада. Юга и Востока; о философии выживания и правилах поведения в черезвычайной ситуации – об этом разговор в предлагаемом ролике.