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Психология выживания по-сибирски

16:38. 6 июля 2019 Просмотров - 112 Нет комментариев Опубликовал:
Геннадий Семёнович Чеурин – заслуженный полярник. Человек, привыкший в силу профессии встречать опасность лицом к лицу и правильно на это реагировать.

О различии северного человека от людей Запада. Юга и Востока; о философии выживания и правилах поведения в черезвычайной ситуации – об этом разговор в предлагаемом ролике.



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4541223.html

Метки: восток, выживание, Запад, природа, Север, сибирь, философия, человек, чеурин, юг

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