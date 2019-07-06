Польша опять припомнила украинцам Волынь – следствие ищет свидетелей геноцида

Институт национальной памяти Польши (ИНАП) создал комиссию по расследованию преступлений против польского народа и разыскивает пострадавших лиц и свидетелей преступлений геноцида, совершенных в период 1939—1945 годов членами ОУН-УПА (запрещено в РФ) и другими лицами-соучастниками против населения польской национальности, проживавшего в Волынском воеводстве. Об этом говорится в объявлении ИНП, размещенном на сайте польской дипмиссии.

Глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович, комментируя объявление Института национальной памяти для Lenta.ua в оценке польско-украинского конфликта, заявил, что следствие имеет очень односторонний подход, говоря только о преступлениях против польского населения. По мнению украинской стороны, преступления против украинского населения со стороны поляков замалчиваются.

Историк и автор книг по истории Великой Отечественной войны Игорь Пыхаловрассказывает, что произошло ближе к концу войны: «Дело в том, что в тот момент бандеровцы, войны УПА, которых так любят славить на так называемой „независимой“ Украине, решили устроить этническую зачистку на украинских территориях, то есть вырезать польское население, что они и сделали зверским образом – с убийством детей, пытками, издевательствами. То есть силами бандеровцев, которых на Украине сегодня считают героями, был осуществлен геноцид польского народа на территории Волыни и других западных украинских областей».

«Обе армии совершали поступки, которые могут называться военными преступлениями, среди жертв этого конфликта были как украинцы, так и поляки», — сказал при этом представитель украинской стороны Вятрович.

На вопрос о том, удастся ли польской стороне найти свидетелей преступлений ОУН-УПА, он ответил, что это «вполне возможно».”Убежден, что так же можно найти и свидетелей, которые будут говорить о преступлениях поляков в отношении украинского населения”.

Таким образом налицо если не международный конфликт, то обозначившаяся напряженность в отношении Украины. Игорь Пыхалов отмечает, что несмотря на то, что нынешняя Польша ведет антироссийскую политику, поддерживает в меру сил наших, но прощать геноцид своего населения все же не может. «Поэтому тут складывается такая парадоксальная ситуация, когда между нашими двумя врагами существует такое непримиримое разногласие в оценке исторических событий. В Польше Бандеру не любят и весьма болезненно относятся к попыткам его прославлять, как это делается в сегодняшней Украине».

Естественно, акцентирование на этом вопросе и полученные свидетельства очевидцев геноцида вызовут определенные трудности у нынешнего политического режима в Киеве. Получается не только Россия, но и ближайшие соседи «по Европе» обвиняют ОУН-УПА в пособничестве нацистам:

«Более того, поскольку сегодня на Украине славят Бандеру, Шухевича, их прославляют как героев, называют их именами улицы… И тут получается такая парадоксальная ситуация, что Украина, как сейчас правильно говорят, — несостоявшееся государство. Население Украины массово ездит на заработки – кто-то в Россию, а кто-то в Польшу. То есть дома человек славит Бандеру, а потом едет работать в государство, где Бандера считается преступником».

Мы, конечно, ничего не выгадаем от поднятой информационной волны, считает эксперт, но просто приятно, что все же где-то вещи называются своими именами — украинские националисты были никакими не борцами за свободу Украины, а просто преступниками, которые виновны в геноциде.

При этом Польша устраивает ревизию времен Второй мировой войны, не только вспоминая реальные преступления УПА, но и возвращаясь к вопросу Катыни, где по версии министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса органы НКВД СССР в 1940 году расстреляли польских военнопленных. Заявление Геббельса послужило сигналом к началу пропагандистской кампании вокруг Катыни.

«Катынское дело» — это крупномасштабная операция нацистских спецслужб. Она продолжилась американской комиссией «Мэддена» в 1951—1952 годах и возобновлена группой Горбачева-Яковлева в советском руководстве”, — пишет в одной из своих работ писатель и общественник Николай Стариков.

Так, в июне этого года на встрече с Дональдом Трампом президент Польши Анджей Дуда припомнил России Катынь, войну с Грузией и «агрессию в отношении Украины» в контексте «имперской позиции России». Бороться с северным соседом Польша планирует руками США, о чем Дуда поспешил сообщить Трампу, обещав на собственные деньги построить для американских войск базу. В то же время историки ещё спорят, что же было на самом деле, и можно ли даже сравнивать геноцид, устроенный УПА и Катынь.

Историк Игорь Пыхалов считает, что если даже предположить, что действительно это мы виноваты, здесь все равно есть принципиальная разница – в одном случае были расстреляны польские офицеры и жандармы, то есть взрослые люди, которые состояли в силовых структурах, которые сдались в плен, и к которым у нашего государства были серьезные претензии. А в Волыни шло массовое уничтожение мирного населения, начиная от грудных детей, заканчивая глубокими стариками, причем, по словам историка, уничтожение самыми зверскими способами.

«Что касается Геббельса, да, меня всегда занимал такой вопрос – что комиссией Геббельса было установлено, что эти польские офицеры были убиты из немецкого оружия. Из немецких пистолетов, если быть точным. Я до сих пор не могу представить, если это дело рук НКВД – зачем же нашим чекистам требовались именно немецкие пистолеты для расстрела поляков? Почему мы всегда обходились отечественными наганами, но почему-то для расстрела польских офицеров потребовалось закупить именно немецкое оружие? Казалось бы – мелочь, но это именно та мелочь, в которой обычно проваливаются фальсификаторы».

Историк напоминает, что в СССР была монополия на внешнюю торговлю и все оружие стояло на строгом учете, то есть, очевидно, если эти пистолеты закупались в Германии – их должны были как-то ввезти в страну, должны быть документы об их покупке, о провозе через границу, оружие должно быть зарегистрировано, внесено в картотеку. Опять же, да, какое-то слишком «чудесное» совпадение, что все эти места, где якобы НКВД расстреливали поляков, оказались в зоне немецкой оккупации.

«Переоценкой итогов Второй мировой занята не только Польша, это традиция уже у наших бывших союзников и даже у тех государств, которые были частью нашей страны, отмечает эксперт. И Польша, и Украина, и страны Прибалтики постоянно пытаются обвинить, обличить нас, в том числе и по поводу Второй мировой войны», – заключает Игорь Пыхалов.

«Но при этом все эти государства старательно делают вид, что они ничего от нас не получили. Между тем, это не так. Та же самая Литва, которая получила от нас Вильнюс вместе с прилегающей областью, и ту же самую Украину, которая и была оформлена в советский период как государство и получила такие колоссальные территории. Та же самая Польша, у которой хотя с одной стороны часть территории забрали, причем территорию населенную украинцами, но зато им дали огромные территории на Западе, которые Польша не думает возвращать Германии», — напоминает Игорь Пыхалов