М.В.Попов. 09. «Общественно-экономические формации». Социальная философия К-2019.
08:25. 6 июля 2019 Просмотров - 41 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
15 апреля 2019 года состоялась очередная лекция профессора М. В. Попова по социальной философии для конфликтологов по теме “Общественно-экономические формации”. Рассматривалось понятие формации как применение принципа определяющей роли материального производства по отношению к другим общественным институтам и процессам.
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