Главная слабость РФ. На чём нас пoймали

Концептуал СМИ Механизм переустройства мира

Игорь Шишкин и Игорь Панарин о скрытых механизмах переустройства мира. К чему наша стрaна оказалась неготова в 20-м веке. В чём секрет мировой элиты, как происходит управление планетой и какую роль в этом играют иллюзии и химеры.



Понять, как нами управляют и чем нам отвечать, поможет книга:

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

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