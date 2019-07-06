Главная слабость РФ. На чём нас пoймали
Механизм переустройства мира
Игорь Шишкин и Игорь Панарин о скрытых механизмах переустройства мира. К чему наша стрaна оказалась неготова в 20-м веке. В чём секрет мировой элиты, как происходит управление планетой и какую роль в этом играют иллюзии и химеры.
Понять, как нами управляют и чем нам отвечать, поможет книга:
Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/glavnaya-slabost-rf-na-chyom-nas-poymali
Нас поймали на нашей доброте и помощи другим народам
И эти самые народы обхихикались .