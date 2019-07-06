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Агент польской разведки Воробьев

01:06. 6 июля 2019 Просмотров - 98 Один комментарий Опубликовал:


Интересные детали по советнику полпреда Путина на Урале.
Как сообщают, это был полноценный польский шпион.

По задержанному по подозрению в госизмене помощнику полпреда Президента в УрФО Александру Воробьёву. Пристегнитесь.
Мы пообщались с нашими источниками в ФСБ и то, что услышали, заставляет очень серьёзно задуматься.

1. Государственный советник 3-го класса Воробьёв был в разработке ФСБ с 2018 года.
2. Полпред Президента в УрФО Цуканов знал, что у Воробьёва (и членов его семьи) есть гражданство Польши.
3. Воробьёв – настоящий агент Агентства разведки Польши (AW), причём, агент идейный. Основной целью карьерного роста "под крылом" у Цуканова для него была борьба с "режимом Путина".
4. По предварительным данным, Воробьёв работает на AW с 2008 года, и в последние годы он непосредственно отвечал за вербовку российских чиновников и учёных.
5. До переезда в УрФО, находясь в Калининграде, Воробьёв сотрудничал и с американскими спецслужбами. Контакты были завуалированы под научно-технологическое сотрудничество, которое осуществлялось через польские и американские НКО, сотрудничающие с Балтийским федеральным университетом (Калининград).
6. Воробьёв имеет 2 квартиры в Варшаве и загородный дом в Гданьске.
7. В начале 2019 года польские разведчики предупредили Воробьёва о том, что он и его шеф находятся в разработке ФСБ, но Воробьёв был уверен в своём "бессмертии"…

https://t.me/kremlebezBashennik/7961 – цинк

Как нам любят рассказывать отечественные либералы, польских шпионов придумал Сталин.
Оправдания, кстати, точно такие же.



Ждем прохладных рассказов про "польскую спецоперацию ФСБ".

Персонаж, кстати, имел доступ к Государственной тайне и участвовал в принятии кадровых решений высокого уровня.
Тут интересует 2 вопроса – насколько большим оказался нанесенный ущерб (если в поле зрения ФСБ он попал лишь в 2018 году) и потянется ли от него ниточка к другим персонажам.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5114182.html

Метки: контрразведка, польша, разведка, Россия, спецслужбы, урал, цуканов, шпионаж

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 157 137
    Coboclo 6 июля 2019 в 8:53

    Если это так, а я, лично не сомневаюсь, что это так, Польша настоящая лучший лакей пендоссии.
    Представляю, какой вред нанесен нашим национальным интересам. А ФСБ не стоит упрекать в ротозействе и в небрежном отношении к исполнению своих обязанностей. Так могут говорить только те, кто даже обрывочно не знаком с оперативной работой. Дело чрезвычайно тонкое.

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